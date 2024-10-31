Saiba quais fones de ouvido bluetooth são compatíveis com iPhone

Quais as vantagens dos fones de ouvido bluetooth?
- Portabilidade: os modelos com cases menores são fáceis de levar para cima e para baixo e o fato de serem portáteis tem atraído muitos adeptos no mercado.
- Nada de fios: mesmo que os fones com fio dispensem a necessidade de carregar a bateria, tem quem não goste muito da forma como eles podem embolar, dobrar e, consequentemente, danificar o produto.
- Versáteis: a alta compatibilidade com diferentes dispositivos dá aos modelos bluetooth um diferencial, seja nos computadores, seja nos celulares, seja nos televisores, eles podem ser adicionados em diversos contextos.
O que avaliar antes de comprar um fone de ouvido bluetooth?
01
Codecs são importantes
02
TWS ajudam na estabilidade
03
Sem barulho externo
Conheça alguns fones de ouvido bluetooth compatíveis com iPhone:
Cuidado com o volume alto
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