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Música para os ouvidos

Saiba quais fones de ouvido bluetooth são compatíveis com iPhone

Práticos e versáteis, os modelos sem fio têm se destacado no mercado e representado uma forte tendência entre aqueles que não conseguem sair de casa sem os dispositivos

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 10:00

Públicado em 

31 out 2024 às 10:00
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Quem já se convenceu das vantagens dos modelos bluetooth e está ansioso para adicioná-los no carrinho, precisa ficar atento em algumas especificações que podem garantir uma melhor experiência de uso.
Quem já se convenceu das vantagens dos modelos bluetooth e está ansioso para adicioná-los no carrinho, precisa ficar atento em algumas especificações que podem garantir uma melhor experiência de uso. Crédito: Shutterstock
Em casa, no ônibus, durante um exercício na academia ou na hora da corrida, eles podem ser ótimos companheiros. Seja em canções animadas ou em músicas mais lentas, os fones são itens essenciais no dia a dia de muitas pessoas. A sensação do momento são os modelos bluetooth que por serem portáteis e práticos tem feito a cabeça, ou melhor, os ouvidos de muita gente.
Mas com o aumento na demanda, também cresceu a disponibilidade no mercado. Nessa variedade de tipos, é preciso prestar atenção em alguns itens que fazem a diferença na qualidade do som. Para os usuários de iPhone, inclusive, vale ficar de olho nas especificações do produto para garantir a compatibilidade com o dispositivo.
Entretanto, ainda tem quem duvide da qualidade dos fones de ouvido bluetooth ou não deixa de utilizar as opções com fio. O que vale destacar é que ambos os modelos possuem particularidades e vantagens, o importante é entender as finalidade dos fones e como ele será usado durante a rotina.

Quais as vantagens dos fones de ouvido bluetooth?

  • Portabilidade: os modelos com cases menores são fáceis de levar para cima e para baixo e o fato de serem portáteis tem atraído muitos adeptos no mercado. 
  • Nada de fios: mesmo que os fones com fio dispensem a necessidade de carregar a bateria, tem quem não goste muito da forma como eles podem embolar, dobrar e, consequentemente, danificar o produto. 
  • Versáteis: a alta compatibilidade com diferentes dispositivos dá aos modelos bluetooth um diferencial, seja nos computadores, seja nos celulares, seja nos televisores, eles podem ser adicionados em diversos contextos.

O que avaliar antes de comprar um fone de ouvido bluetooth?

Quem já se convenceu das vantagens dos modelos bluetooth e está ansioso para adicioná-los no carrinho, precisa ficar atento em algumas especificações que podem garantir uma melhor experiência de uso.

01

Codecs são importantes

Os codecs determinam como os modelos bluetooth irão transmitir os dados digitais do dispositivo (celular, notebook, tablet, etc.) para os fones. Hoje em dia, os mais utilizados são os: LDAC, AAC, Scalable e aptX. Por isso, vale procurar saber se o produto adquirido suporta alguma dessas combinações.

02

TWS ajudam na estabilidade

Os famosos AirPods Pro já utilizam esse sistema que garante uma maior estabilidade. Na prática, os TWS recebem o sinal no lado considerado primário e logo depois transmite para o secundário.

03

Sem barulho externo

Quem gosta de aumentar até o último volume e se desconectar do mundo, sabe da importância do Cancelamento Ativo de Ruído (ANC). Com esse mecanismo, os fones bluetooth utilizam dos microfones embutidos para captar ruídos externos e anular esses barulhos.

Conheça alguns fones de ouvido bluetooth compatíveis com iPhone:

Produtos
Apple AirPods (3ª geração)

Apple AirPods (3ª geração)

Modernos, mas já clássicos. Os AirPods são opções para quem quer garantir uma boa qualidade no bluetooth por um valor mais elevado.

Fone de Ouvido Bluetooth Premium

Fone de Ouvido Bluetooth Premium

Focado em uma experiência imersiva e com valor bem mais em conta, essa opção conta com o cancelamento de ruído e microfone.

Fone de Ouvido Bluetooth 5.3

Fone de Ouvido Bluetooth 5.3

Além do cancelamento de ruído, esse modelo conta com o sistema TWS que garante maior estabilidade.

JBL, Fone de Ouvido Sem Fio, Bluetooth, Wave Buds TWS

JBL, Fone de Ouvido Sem Fio, Bluetooth, Wave Buds TWS

Os modelos JBL são conhecidos pela qualidade de som. De valor um pouco mais elevado, essa opção garante uma boa entrega de áudio pelos sistema TWS.

Fone de Ouvido Bluetooth Foninho Sem Fio Wireless 5.1

Fone de Ouvido Bluetooth Foninho Sem Fio Wireless 5.1

Além do sistema Wireless 5.1, o modelo conta com visor que informa o nivel de carga da bateria.

Headphone Philips

Headphone Philips

Nesse modelo on-ear, o usuário tem a experiência de som combinada com almofadas auriculares e uma batéria de até 15 horas.

Cuidado com o volume alto

Para os usuários de iPhone, inclusive, vale ficar de olho nas especificações do produto para garantir a compatibilidade com o dispositivo.
Para os usuários de iPhone, inclusive, vale ficar de olho nas especificações do produto para garantir a compatibilidade com o dispositivo. Crédito: Shutterstock
Apesar dos fones de ouvido serem os melhores amigos de muita gente e serem ferramentas poderosas para acalmar o estresse da rotina. O uso desses aparelhos em volumes muito altos podem ser um perigo para a saúde auditiva. Isso porque, devido a sensibilidade do aparelho auditivo, a frequência de sons altos de forma direta pode causar lesões e, em casos mais graves, surdez.
Ou seja, depois de garantir a qualidade do produto, é importante que ele seja usado com moderação. Afinal, saúde em dia é a verdadeira música boa para os ouvidos.

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