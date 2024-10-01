Dia Internacional da Música: 5 livros para comemorar

Comemore o dia internacional da música com leituras imperdíveis. Crédito: Divulgação

Você sabia que o dia 1 de outubro é o Dia Internacional da Música? A data foi estabelecida por um conselho vinculado à Unesco, chamado International Music Council (IMC), com o objetivo de usar a música como um potencial propagador de cultura e de paz.

Pensando nisso, que tal uma lista com dicas de leituras temáticas? Confira a seguir alguns títulos:

As músicas que você nunca ouviu, de Becky Jerams e Ellie Wyatt | Livros da Alice

Deixe o ritmo te levar neste livro que mistura romance e música. Crédito: Divulgação

Sinopse: Este é o primeiro booksical ― romance com trilha sonora original ― sobre sororidade, as músicas que embalam nossos corações e aceitação.

Meg tem 17 anos e vive à sombra de seu irmão, Caspar, uma celebridade do mundo da música com milhares de fãs espalhados pela internet. Focados na carreira e nas redes sociais do filho, os pais de Meg não percebem como ela também é supertalentosa para escrever letras e criar ritmos.

Pensando em manter a filha ocupada e fora do caminho do irmão enquanto ele trabalha no novo álbum, a mãe de Meg arranja para ela uma vaga de atendente em uma iogurteria. E é lá que a garota irá conhecer sua colega de trabalho, Alana, que tem uma voz encantadora, uma autoestima aparentemente inabalável e que sonha com o mundo da música.

Enquanto a amizade das garotas avança, elas descobrem que suas fragilidades podem ser superadas com companheirismo, cumplicidade e muita música.

A vida até parece uma festa: a história completa dos Titãs, de Hérica Marmo e Luiz André Alzer | Globo

Saiba mais sobre a história de uma das maiores bandas da MPB. Crédito: Divulgação

Sinopse: A vida até parece uma festa: a história completa dos Titãs comemora os 40 anos de uma das maiores bandas do rock brasileiro.

O que fez os Titãs se tornarem um dos maiores expoentes do rock brasileiro e a se manterem ativos por quatro décadas? Essa biografia, lançada originalmente quando os Titãs completaram 20 anos, ganha dos autores e jornalistas Hérica Marmo e Luiz André Alzer, uma atualização cheia de histórias inéditas. Além da reunião da formação clássica dos Titãs – Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Nando Reis, Charles Gavin, Marcelo Fromer, Arnaldo Antunes e Paulo Miklos –, os leitores têm acesso aos bons e maus momentos do grupo, de forma bastante transparente.

Para contar em detalhes essa trajetória, os autores fizeram uma minuciosa pesquisa e entrevistaram todos os titãs e ex-titãs, além de mais de 50 personagens fundamentais na história da banda, que embala gerações com sucessos como "Marvin", "Sonífera Ilha", "Epitáfio" e "Homem Primata". A vida até parece uma festa: a história completa dos Titãs é um livro não só para fãs e apaixonados por música, mas também para todos que gostam de uma trama com reviravoltas surpreendentes e emocionantes. O livro ainda traz imagens importantes que marcaram a carreira da banda.

1,2,3,4! Contando o tempo com Os Paralamas do Sucesso, de João Barone | Máquina de Livros

Conheça mais sobre Os Paralamas do Sucesso neste livro que conta a trajetória da banda. Crédito: Divulgação

Sinopse: Uma das bandas mais importantes do rock e a da música brasileira, Os Paralamas do Sucesso têm sua história narrada de um ponto de vista único e privilegiado, por alguém que jamais perdeu um show do grupo: o baterista João Barone.

Os mais de 40 anos de estrada são contados por Barone com uma sinceridade desconcertante e uma incrível riqueza de detalhes, que botam o leitor na cena dos acontecimentos. Ele fala sobre o fascínio pela bateria ainda na infância, o primeiro encontro com Herbert Vianna e Bi Ribeiro, os ensaios na casa da Vovó Ondina e as tardes com os amigos de banda na Praia de Ipanema no início dos anos 80, antes da fama.

Barone lembra o contrato para o primeiro disco, o convívio com outros grupos da geração, as farras nas turnês pelo Brasil e o consagrado show no Rock in Rio de 1985. Também revela os bastidores das gravações de cada disco e como nasceram alguns dos inúmeros sucessos dos Paralamas.

Nada escapa às lembranças aguçadas de Barone, como os contratempos em viagens e a vitoriosa carreira internacional da banda, que virou fenômeno na América Latina e desbravou a Europa. E não esconde momentos de extrema emoção, especialmente quando narra o acidente de ultraleve com Herbert e as semanas de agonia que se seguiram, até a volta triunfal dos Paralamas.

Livro essencial não só para conhecer a fundo a trajetória da banda, mas também o rock nacional, "1, 2, 3, 4! Contando o tempo com Os Paralamas do Sucesso" é ilustrado com dezenas de fotos inéditas, quase todas do acervo pessoal de Barone, além de manuscritos de letras, credenciais de shows históricos, documentos e cartazes do início da carreira.

Uma canção de amor e ódio, de Vinícius Grossos | Nacional

Celebre o dia internacional da música com um apaixonante Rivals to Lovers. Crédito: Divulgação

Sinopse: Dois astros do pop rivais. Um escândalo capaz de destruir suas carreiras. Será que uma canção de amor é o suficiente para gerenciar essa crise?

Benjamin Alves é uma das grandes promessas da música pop brasileira. No entanto, desde que sua carreira começou a deslanchar, ele vem disputando as paradas musicais, as capas de revista e os destaques nos portais de fofocas com outro cantor, Theodoro. Essa foi a combinação perfeita para a criação de uma rivalidade estrelar e, embora saiba que a rixa não passe de ficção, Ben simplesmente não vai com a cara de Theo. Sabe quando o santo não bate?

Então, quando os dois são convidados para o mesmo festival, o que era pra ser uma celebração de suas trajetórias se torna um grande desastre midiático. Para tentar salvar a imagem deles, as equipes dos dois combinam uma manobra de marketing: uma canção escrita em conjunto, para mostrar ao grande público que eles são amigos e não se odeiam.

Mas será que eles vão conseguir parar de brigar por tempo o bastante para que a estratégia funcione?

Em seu novo romance, Vinícius Grossos entrega mais uma deliciosa e apaixonante história, nos fazendo questionar quão tênue é a linha que divide o amor e o ódio.

Uma ideia de você, de Robinne Lee | Globo

Mergulhe no mundo pop com essa leitura envolvente. Crédito: Divulgação

Sinopse: Um romance envolvente e muito sexy sobre fama, glamour e uma paixão inesperada.

Solène Marchand é uma mulher de 39 anos, proprietária de uma badalada galeria de arte em Los Angeles. Recém-divorciada, ela se vê obrigada a levar a filha Isabelle no show da August Moon, boy band preferida da adolescente. Só que a última coisa que Solène esperava era se envolver com o atraente e sedutor vocalista Hayes Campbell, 19 anos mais novo do que ela.

O que começa como uma série de encontros clandestinos, rapidamente evolui para um relacionamento apaixonado, com encontros repletos de festas, diversão e muito sexo pelos destinos mais luxuosos do mundo. Para Solène, é um resgate de si mesma e uma redescoberta da felicidade e do amor, mas quando o romance se torna alvo de fãs enlouquecidas e da mídia insaciável, ela descobre que namorar um ídolo adolescente é muito mais complicado do que jamais imaginou.

Uma ideia de você, estreia na literatura da atriz Robinne Lee, será adaptado para o cinema com Anne Hathaway no papel principal.