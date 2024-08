Os melhores microfones para gravar vídeos em 2024

Confira modelos de microfones para diferentes ocasiões. Crédito: Divulgação

A qualidade do áudio é tão importante quanto a do vídeo em produções audiovisuais, uma vez que um som claro e sem ruídos pode transformar um trabalho amador em um profissional.



Dessa forma, a escolha do microfone adequado também é fundamental. Seja para gravar podcasts, entrevistas, mídias para redes sociais ou até lives, existem diversos modelos mais indicados para cada ocasião.

E para te ajudar a selecionar qual é o melhor para a sua necessidade, o Clube vai explorar os diferentes tipos de microfones, suas funcionalidades, e responder às perguntas mais frequentes sobre o assunto. Além disso, vamos fornecer algumas recomendações que se destacam atualmente no mercado.

Quais são os melhores tipos de microfones para gravação de vídeo?

01 Microfone de lapela (ou Lavalier) Esses são microfones menores e mais discretos, comumente presos à roupa de quem o utiliza. É ideal para captar vozes, como em entrevistas e depoimentos, mesmo em locais externos ou produções que demandem mais movimentações. Uma de suas grandes vantagens é a praticidade e captura de áudio próximo à fonte. 02 Microfones Shotgun Muito utilizados em filmagens de campo, gravações em estúdio, cinema e documentários, esses são microfones direcionais que captam o som somente na direção em que são apontados, reduzindo os ruídos de fundo. 03 Microfones de estúdio (Condensadores) Esses são microfones com alta sensibilidade e qualidade, utilizados principalmente em ambientes fechados e controlados. São uma ótima escolha para gravações de voz, incluindo para os famosos ASMR, podcasts e narrações.

Em suma, para entrevistas e depoimentos, os microfones de lapela são ideais. Em filmagens externas ou de cinema, os microfones shotgun são preferidos devido à sua direcionalidade. Já para gravações em estúdio, os microfones condensadores oferecem a melhor qualidade de áudio.

O que é padrão polar?

O padrão polar de um microfone descreve como ele capta o som de diferentes direções ao seu redor. Ele pode ser omnidirecional, captando som igualmente de todas as direções; cardioide, captando principalmente da frente; hipercardioide, com uma área mais estreita do que o anterior, ou ainda bidirecional, que rejeita os sons da laterais e se foca no áudio vindo da frente e de trás.

Nesse sentido, o omnidirecional é uma opção mais versátil para captação de vozes e som ambiente, enquanto o cardioide e o bidirecional são indicados para podcasts e o hipercardioide para gravações em ambientes com muito ruído de fundo.

Os melhores microfones para gravar conteúdos em 2024

Microfone GXT 232 Mantis

Um dos microfones mais vendidos e com ótimo custo-benefício, o GXT 232 é um modelo omnidirecional que já vem com tripé para ajustar a altura e direcioná-lo para sua voz e pop filter, que protege sua gravação contra os ruídos e saturações sonoras. Ele tem uma reprodução de áudio nítida e é muito indicado para gravações em ambientes controlados, utilizado para vlogs, podcasts, locuções ou até streaming.

Ele inclui também suspensão antivibrações e proteção de vento. Além disso, sua sensibilidade de áudio é de 38 dB, e nível de ruído de 44 dB, tendo um som limpo e de boa captação.

Microfone Condensador Razer Seiren Mini

Este é um microfone hipercardioide e condensador, o que significa uma grande precisão na captação do som, alta sensibilidade e qualidade. Ele entrega um áudio profissional e sem ruídos em um modelo compacto e portátil, podendo ser utilizado em ambientes controlados como podcasts e streamings, mas também possibilitando a sua movimentação. Em relação ao modelo anterior, o nível de ruído se mantém em 44 dB, mas a sua sensibilidade é bem maior, tendo 110 dB.

Ulanzi Microfone Lavalier sem fio J12

Este é um microfone de lapela sem fio para iPhone e iPad, muito procurado pelo seu custo-benefício. Ele tem módulo de redução de ruído e é omnidirecional, além de possuir um captador surround de 360º, tornando o som tridimensional. Muito versátil, leve e portátil, é uma ótima escolha para gravar vídeos para mídias sociais, produções em áreas externas e internas ou que necessitem de mobilidade. O microfone e o receptor podem funcionar por até 7 horas por carga, e tem 70 dB de sensibilidade de áudio.

Microfone Blue Yeti

Este é um dos microfones multi-padrão mais avançados e versáteis do mercado. Ele tem três cápsulas condensadoras, para maior precisão e qualidade do som, e quatro padrões polares diferentes, sendo eles cardioide, bidirecional, omnidirecional e estéreo, este último sendo indicado para captação de ASMR e sons acústicos, entregando qualidade e profundidade.

Muito utilizado por youtubers, ele tem sensibilidade de áudio de 80 dB, uma das maiores da lista, e é indicado para diferentes funções, desde entrevistas com seu modo bidirecional, até gravações de instrumentos e vídeos para redes sociais.

Microfone Boya MM1

Outra ótima opção em versatilidade, mas com ótimo custo-benefício é este microfone cardioide da Boya, o MM1. Ele pode ser utilizado com smartphone, câmera DSLR e até gravador. Portátil e de alta qualidade, é uma ótima opção para gravação de conteúdos no dia a dia, tendo uma boa sensibilidade, de 42 dB. Além disso, vem com capa de vento, 2 suportes de choque e 2 cabos de saída para conectar em câmeras, filmadoras, smartphones IOS e Android e até tablets.

HyperX Microfone QuadCast

Um dos microfones mais vendidos e bem avaliados do mercado. Na Amazon, ele tem mais de 30 mil avaliações e uma nota 4,9. Ele é um modelo condensador de 90 dB de sensibilidade e é também multi-padrão, com modo omnidirecional, cardioide, bidirecional e estéreo. Dessa forma, ele entrega precisão, qualidade e versatilidade, muito utilizado por streamers, criadores de conteúdo e gamers.

Ele tem ainda um suporte integrado antivibração e antichoque, que isolam o microfone e evitam ruídos acidentais, filtro pop integrado, sensor de toque para silenciar com led e ajuste de sensibilidade. Além disso, pode ser conectado a um PC, PS4 ou Macbook.

Microfone Rode Wireless GO II

O grande diferencial desse microfone é ser um dispositivo de áudio profissional e portátil. Adaptável e preciso, ele é um microfone de lapela omnidirecional e sem fio, com sensibilidade de 120 dB, que oferece um som incrivelmente estável e limpo, com alcance de até 200m.

Com seu sistema dual, permite que que dois canais simultâneos sejam gravados, sendo compatível com câmeras mirrorless e DSLR, celulares e tablets IOS e Android, e computadores Mac e Windows. Além disso, tem bateria que dura até 7 horas, possibilitando que você grave conteúdos, depoimentos e entrevistas sem preocupações.

FIFINE Microfone dinâmico AM8

Este é um microfone dinâmico e cardioide com cancelamento de ruído, que tem um som balanceado e é ganhador de prêmio de design. Ele tem sensibilidade de 50 dB, suporte com ajuste de angulação, função mudo, controle de volume de monitoramento, conexão XLR e luzes RGB.

Em relação ao A8, o AM8 tem um controle adicional que possibilita o ajuste do volume de saída. Ambos vêm com ajuste do controle de ganho e com RGB, com 3 modos e 10 cores. No entanto, esse entrega um som que capta menos ruídos e graves mais destacados, formando um efeito mais agradável se seu objetivo for a gravação de vídeos e entrevistas.

Microfone FIFINE A8

Um modelo condensador cardioide, com sensibilidade de 40 dB e qualidade alta, enquanto entrega ótimo custo-benefício. Diferentemente do AM8, este microfone vem com filtro pop e tem ganho e sensibilidades maiores. Com uso intuitivo, excelente som e cores RBG vibrantes, ele oferece uma ótima experiência para podcasting, streaming e gravações de vídeo, principalmente em ambientes controlados.

Microfone de lapela sem fio BOYA by-V1

Compacto e funcional, este microfone tem conexão automática fácil, recepção de som omnidirecional com tecnologia de redução de ruído, além de certificado MFi, sistema sem fio universal e baterias recarregáveis com até 9 horas de operação. É muito indicado para entrevistas, podcasting, vlogging e até transmissões ao vivo.

Microfone Lavalier Boya M1

Este é um microfone de encaixe para smartphones, câmeras DSLR, filmadoras, gravadores de áudio e PC, sendo muito versátil. Ele é do tipo omnidirecional e condensador, com sensibilidade de 30 dB que entrega um som de qualidade para a sua rotina de gravação. Além disso, é uma opção mais acessível e recomendada para entrevistas, vlogs e criação de conteúdo.

HyperX Solocast Microfone USB

Um dos microfones com melhor qualidade de áudio da lista. Ele tem uma captação excepcional, entregando um som claro e sem ruídos. Além disso, tem gravação de áudio plug and play, que é fácil de utilizar, pedestal flexível e ajustável, para se adequar a diferentes situações, compatibilidade com vários dispositivos e programas, e padrão polar unidirecional, indicado para edições de vídeos, streaming, gaming e podcasts.

Como melhorar a qualidade de som nos vídeos?

Para melhorar a qualidade de som, é necessário tomar algumas medidas. Além de escolher um bom microfone, é possível posicionar o dispositivo mais perto da fonte sonora, utilizar acessórios (filtros, deadcats), tratar o ambiente (minimizando ecos) ou ainda editar o áudio na pós produção.

Escolher o microfone certo é essencial para garantir uma alta qualidade de áudio, que complementa a qualidade visual da produção. Entender as diferentes opções disponíveis e suas aplicações específicas ajudará a tomar a melhor decisão para suas necessidades. Assim, as recomendações de marcas e modelos fornecidas são um ótimo ponto de partida para quem busca melhorar suas gravações audiovisuais.

