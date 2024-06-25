Câmera analógica volta ao hype e ganha adeptos; veja modelos e vantagens

Saiba tudo sobre as câmeras analógicas, tendência em 2024. Crédito: Divulgação

Nos últimos anos, um movimento nostálgico e uma busca por autenticidade tem trazido de volta ao centro das atenções uma tecnologia criada nos anos 70: a câmera analógica.

Em contrapartida a câmera digital, na qual a rapidez e fluxo de informações são protagonistas, a popularidade cada vez maior da analógica está ganhando novos adeptos, desde entusiastas da fotografia até influenciadores , além do público em geral.

câmera analógica: Por isso, seja ao escolher um dispositivo para registro diário, tirar fotos únicas das suas férias ou simplesmente estimular sua prática fotográfica, leve em conta esses principais conceitos e as recomendações do Clube para ficar por dentro do hype e conhecer (ou redescobrir) a magia da

Explore câmeras com bom custo-benefício para as suas férias. Crédito: Divulgação

O que é uma câmera analógica?

Também conhecidas como câmeras de filme, as câmeras analógicas capturam imagens em película fotográfica e precisam ser reveladas quimicamente. Essas câmeras têm como diferencial sua estética vintage e processo mais lento e envolvente de captura e revelação de fotos.

Em geral, se dividem em: câmeras compactas de filme, rangefinder, SLR (Single Lens Reflex), câmeras de médio formato, instantâneas e Toy e Pinhole, incluindo também as famosas Polaroids.

câmeras compactas de filme (conhecidas como 'point and shoot', ou em português, 'aponte e dispare'), por serem pequenas, leves e fáceis de usar; e as câmeras instantâneas, que imprimem fotos únicas logo após o clique e carregam uma estética própria, também sendo indicadas para fins como viagens e eventos como Nesse sentido, alguns dos tipos mais indicados pelo Clube para viagens e/ou iniciantes são asde filme (conhecidas como 'point and shoot', ou em português, 'aponte e dispare'), por serem pequenas, leves e fáceis de usar; e as, que imprimem fotos únicas logo após o clique e carregam uma estética própria, também sendo indicadas para fins como viagens e eventos como casamentos

Também entram na lista as câmeras descartáveis, ou sua versão mais ecológica, as câmeras reutilizáveis, que proporcionam uma experiência espontânea de forma mais simples e barata.

Qual é a diferença entre uma câmera digital e analógica?

As duas se diferenciam principalmente por três fatores, são eles: qualidade de imagem, conveniência e custo. Enquanto a câmera digital permite alta resolução, cliques, edições rápidas e um valor inicial mais alto, a câmera analógica tem uma qualidade superior em termos de cores e profundidade, necessitando de mais tempo para a troca de rolos de filme e tendo um investimento inicial mais baixo.

Quais câmeras comprar?

Fujifilm Câmera Instantânea Instax Mini EVO

Conheça uma câmera híbrida, que oferece a magia da câmera analógica de forma moderna. Crédito: Divulgação

Muito bem avaliada e uma das melhores câmeras no quesito, esta é uma câmera híbrida que oferece uma experiência única de fotografia com 10 lentes e 10 opções de efeito de filme, resultando em 100 formas de expressão criativa. Ideal para selfies, possui um espelho embutido e dois botões de obturador – retrato e paisagem.

Além de imprimir fotos instantâneas de alta qualidade no formato INSTAX MINI (5 cm x 7,6 cm), ela permite salvar imagens no smartphone via aplicativo gratuito, fotografar remotamente e armazenar em um cartão microSD. Perfeita para quem deseja uma combinação de tecnologia moderna com o charme da fotografia instantânea.

KIT Câmera Instax Mini 12 Rosa Gloss

Capture e imprima fotos instantâneas em segundos Crédito: Divulgação

Esta é uma das câmeras mais vendidas no quesito câmera analógica: ela proporciona uma experiência fotográfica instantânea e encantadora. As fotos são impressas em apenas 5 segundos e reveladas diante dos seus olhos em até 2 minutos. Com exposição automática, a câmera ajusta-se ao ambiente, garantindo fotos perfeitas sem preocupações.

O modo Selfie & Close-up permite capturar imagens detalhadas de 30 cm a 50 cm de distância, complementado por um espelho selfie ao lado da lente para enquadramento perfeito. O flash ajusta-se automaticamente à luz ambiente, tornando-a ideal para diversas ocasiões, desde festas até momentos familiares. Indicada para iniciantes pela facilidade de uso e resultados rápidos.

Kodak Fun Saver com Flash e ISO 400

Leve e compacta, indicada para levar nas suas viagens. Crédito: Divulgação

Leve e compacta, a Kodak Fun Saver é uma câmera descartável de 35 mm perfeita para uso interno e externo. Pré-carregada com filme ISO 400, oferece 27 exposições e um flash eletrônico embutido, ideal para fotografar em condições de pouca luz.

Produz cores vibrantes e reprodução precisa de tons de pele, tornando-a ótima para fotografias noturnas ou em ambientes com pouca iluminação. Perfeita para capturar momentos espontâneos sem a preocupação de ajustes técnicos.

KODAK Câmera de Filme EKTAR H35 Half Frame

Dobre suas fotos por rolo com esta câmera leve e fácil de usar Crédito: Divulgação

Esta é uma câmera de meio quadro, que permite o dobro de imagens por rolo de filme (até 72 fotos em um rolo de 36 exposições). Leve e fácil de usar, é perfeita para iniciantes e amadores analógicos.

O flash embutido assegura boas fotos em diversas condições de iluminação, tanto de dia quanto à noite. Disponível em quatro cores, é uma escolha estilosa e funcional para quem deseja explorar a fotografia de filme.

Kodak Film Camera M35

Combine nostalgia e praticidade. Crédito: Divulgação

Feita com filme de 35 mm, é projetada para usar filme colorido negativo. Com uma lente de foco fixo e um flash integrado, é simples e prática para capturar momentos cotidianos. Seu design reutilizável oferece um toque nostálgico sem a necessidade de comprar câmeras descartáveis continuamente, proporcionando uma alternativa econômica e sustentável para amantes da fotografia analógica.

Kodak Film Camera Ultra F9 - Dark Night Green

Veja câmeras boas e baratas para te acompanhar nas suas férias. Crédito: Divulgação

Uma câmera de filme reutilizável que combina um design compacto e leve com uma lente nítida de 31 mm, capturando uma área ampla. Equipado com um flash embutido poderoso, garante iluminação adequada para cada cena. Oferecendo um excelente custo-benefício, é ideal para quem deseja a versatilidade e o charme da fotografia analógica sem comprometer a praticidade.

Ilford Câmera Analógica Sprite 35-II Reutilizável/Recarregável 35 mm

Conheça a fotografia de uma forma nostálgica, sustentável e simples. Crédito: Divulgação

Fácil de utilizar e intuitiva, esta é uma câmera de 35 mm reutilizável, ideal para quem deseja uma alternativa às câmeras descartáveis. Com uma lente grande angular de 31 mm e foco fixo, captura cenas diurnas bem focadas. O flash embutido com tempo de reciclagem de 15 segundos é indicado para fotos noturnas.

Compatível com filmes coloridos e preto e branco, permite aos usuários escolher seu tipo favorito. A alavanca de enrolamento manual adiciona um toque clássico ao manuseio, valorizando o processo tradicional da fotografia analógica.

Vantagens da câmera analógica

01 Qualidade da Imagem A profundidade e a riqueza das cores capturadas pelo filme são difíceis de replicar digitalmente. O filme oferece uma gama dinâmica que pode resultar em imagens mais naturais e atraentes, oferecendo uma estética vintage. 02 Tenha as fotos na sua mão Um aspecto que se destaca neste tipo de câmera é um justamente a tangibilidade. Ou de uma forma mais simples, a possibilidade de segurar em mãos uma foto tirada por você, de forma até imediata se utilizadas as câmeras instantâneas. Isso traz uma conexão mais pessoal e emocional com a imagem. 03 Processo A câmera analógica tem um processo diferente quando pensamos no arranjo da foto para o clique (uma vez que eles são limitados) e nas configurações de exposição, foco e composição da imagem, dando lugar a um aprendizado e cuidado mais refinado em cada etapa.

Lembre-se de considerar seu estilo, necessidades e orçamento ao escolher entre câmeras digitais e analógicas. As câmeras digitais oferecem conveniência e flexibilidade, enquanto as analógicas proporcionam uma experiência de fotografia mais artesanal e nostálgica. No entanto, ambas têm seu lugar na fotografia, e a sua decisão dependerá do que mais se alinha com sua visão artística e prática fotográfica.