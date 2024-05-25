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Mês das noivas

Dicas para apostar na maquiagem natural e surpreender no dia do casamento

Maquiador revela o segredo para valorizar a beleza da pele sem exageros, apenas realçando a beleza natural da noiva
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Maio de 2024 às 17:00

Imagem Edicase Brasil
A preferência por maquiagem natural já é uma tendência consolidada para noivas Crédito: AntonenkoS | Shutterstock
A maquiagem com pele natural, vista como uma tendência duradoura nos salões de beleza por todo o Brasil, também se destacou na Semana de Moda Noiva em Nova York. Este fenômeno reflete o desejo das mulheres modernas por uma aparência delicada, sofisticada e o mais natural possível.
O maquiador e especialista em penteados para noivas, Willy Cardoso, observa que, embora muitos tenham se surpreendido com as escolhas vistas no evento, essa preferência já vem se consolidando há bastante tempo e tornou-se essencial na produção de noivas. Ele também detalha como é alcançado o tão desejado efeito natural.
“O segredo está na criação de uma pele que aparenta saúde e beleza natural, utilizando a mesma quantidade de maquiagem, mas com uma aplicação mais diversificada. A ideia é permitir que aqueles detalhes naturais da pele, como as sardinhas, por exemplo, fiquem visíveis, para dar uma aparência de inocência e juventude”, afirma o profissional.

Make natural mostra a confiança da mulher

Willy também explica que enxerga essa “novidade” como parte do amadurecimento da relação da mulher com os produtos de beleza . “Eu percebo que há um tempo atrás, a busca era grande por algo que encobrisse o máximo possível das chamadas imperfeições. Hoje já não é assim. Graças ao amadurecimento, as mulheres buscam com maquiagem, atualmente, apenas realçar a beleza natural sem parecer excessiva”, diz Willy.
Imagem Edicase Brasil
Técnicas para valorizar o natural também melhoram as fotos Crédito: Galina Tcivina | Shutterstock

Técnicas para apostar na beleza natural da noiva

As técnicas para valorizar o natural também são destaque para tornar ainda melhores as fotografias da cerimônia. “Com o uso de uma iluminação bem estratégica para criar um efeito luminoso sem dar impressão de oleosidade ou suor, a gente consegue transmitir o aspecto desejado de forma delicada e sútil, claro, realçando toda a beleza da noiva, sem parecer que ela esteve um dia inteiro no salão”, afirma Willy.
O maquiador diz que para obter o sucesso da pele natural é preciso trabalhar de forma individualizada o desejo de cada noiva. “A base precisa ser trabalhada conforme a necessidade e o gosto de cada pessoa. Então, podemos ter a base de pequena a alta cobertura, mas sempre garantindo o acabamento natural para a pele e uma alta resistência”.

É importante valorizar o olhar na finalização da make

É importante lembrar que ainda sendo uma pele natural, os clássicos contorno, blush e iluminação não podem ser deixados de lado. Pelo contrário, são esses aspectos que vão garantir o destaque do efeito desejado. É importante lembrar que para uma boa finalização deste tipo de make, é preciso dar uma atenção especial para os olhos. O ideal é trazer sombras Matte para criar profundidade nas pálpebras e sombras Glow para iluminar e destacar o início dos olhos.

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