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Beleza na pele

Confira 8 dicas para manter a tatuagem bonita

Todo mundo espera manter os traços nítidos e as cores vibrantes. E para uma maior longevidade da tatuagem é preciso se atentar a alguns detalhes
Portal Edicase

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Publicado em 19 de Maio de 2024 às 17:00

Imagem Edicase Brasil
Proteja a sua tatuagem com alguns cuidados básicos Crédito: New Africa | Shutterstock
Todo mundo que faz uma tatuagem espera manter os traços nítidos e as cores vibrantes. No entanto, para uma maior longevidade da tatuagem é preciso se atentar a alguns detalhes. Segundo Renato Ostrowski, tatuador adepto ao mini realismo e sócio do Unna Studio, o desbotamento da tatuagem depende de diversos fatores, que vão desde a qualidade dos materiais que o profissional usa até os cuidados que os clientes têm no dia a dia.
“As tatuagens são feitas diretamente na segunda camada de pele , chamada derme, e essa camada não se renova. Então quando sua pele estiver ressecada a tatuagem ficará mais opaca. Por isso, o processo de tatuagem deve ser pensado justamente a longo prazo, na técnica que se usa, nos materiais e na qualidade do trabalho oferecido”, diz Renato Ostrowski. O tatuador ainda explica que lugares muitos expostos, como mãos e antebraços, precisam de mais cuidados.
Para que sua tatuagem fique bonita por mais tempo, o especialista em mini realismo elenca 8 dicas. Confira.

1. Hidrate a pele

Para manter a durabilidade da sua tattoo, os cuidados devem ser constantes. Renato Ostrowski aconselha usar diariamente protetor solar após a cicatrização e hidratação da pele. Além disso, deve-se evitar águas de piscina ou de praia no processo de cicatrização da tatuagem, pois o risco de infecção é considerável.

2. Limpe a tatuagem diariamente

A região da pele tatuada deve ser lavada de duas a três vezes nos primeiros dias.  Esse processo de higienização é muito importante, pois também garante uma cicatrização mais adequada. Durante o banho, evite água em temperatura muito quente, isso porque a água corrente abre os poros e deixa a pele mais propensa a irritação. Além disso, pode fazer sua tatuagem desbotar mais rápido.

3. Evite tomar sol no primeiro mês

A exposição da pele recém-tatuada ao sol pode causar alguns problemas na estética, como manchas , desbotamento e até alteração da cor nos desenhos realizados. Por isso, o tatuador Renato Ostrowski aconselha que seja evitada a exposição direta ao sol por pelo menos um mês. “Só deve usar o protetor após a cicatrização, por isso o ideal é aguardar um mês”.
Imagem Edicase Brasil
Coçar a tatuagem durante a cicatrização pode deformar o desenho Crédito: Bagus Production | Shutterstock

4. Não coce no período de cicatrização

Quando a tatuagem está no processo de cicatrização ela tende a coçar muito e formar algumas casquinhas, e embora mude de pessoa para pessoa, a recomendação é sempre a mesma: evite mexer. O profissional adepto ao mini realismo explica que coçar ou arrancar as casquinhas que são formadas pode deixar a tatuagem com os traços deformados, influenciando diretamente na estética da tattoo.

5. Preste atenção na alimentação

Durante o período de cicatrização é fundamental evitar comidas que possuem ação inflamatória, como alimentos ricos em gordura, sal e açúcares. “Esse processo dura em torno de 30 dias, então super vale a pena ter uma rotina mais saudável para sua tattoo ficar bonita por muito mais tempo”, recomenda Renato Ostrowski. 

6. Tatuagens coloridas e pretas requerem os mesmos cuidados

Segundo o profissional, os cuidados são os mesmos. A tatuagem, seja ela preta ou colorida, é um como se fosse um machucado na pele, então o processo de cicatrização segue o mesmo padrão:pele hidratada, higienização, comidas menos gordurosas e nada de sol no primeiro mês. “Esses cuidados manterão a tatuagem com mais vitalidade a longo prazo. Mas tente manter o contato com seu tatuador, e, em caso de dúvidas, o acione”, explica Renato Ostrowski.

7. Evite exercícios intensos

O suor excessivo pode criar um ambiente propício para o crescimento de bactérias na área recém-tatuada, o que pode levar a infecções. Manter a área limpa e seca durante os estágios iniciais da cicatrização é essencial para evitar complicações. Além disso, exercícios intensos muitas vezes envolvem movimentos bruscos e repetitivos, que podem causar atrito na tatuagem.

8. Agende retoques quando necessário

Com o tempo, é natural que a tatuagem desbote um pouco. Se notar que as cores estão desaparecendo ou as linhas estão borrando, agende uma sessão de retoque com seu tatuador para manter a tatuagem bonita e vibrante.

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