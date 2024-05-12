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Entenda a diferença entre tonalizante e tintura para cabelos

Apesar de terem a mesma finalidade, os dois produtos não agem da mesma forma nos fios. Veja como escolher a melhor opção
Portal Edicase

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Publicado em 12 de Maio de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Tonalizantes realçam o tom dos cabelos Crédito: YuriyZhuravov | Shutterstock
Os tonalizantes e as tintas são frequentemente confundidos. Apesar de terem a mesma finalidade, existem diferenças entre a ação de ambos. Para escolher a melhor opção, é preciso entender como cada um age e o que você deseja para o seu cabelo. O tonalizante, por exemplo, tem como função intensificar a cor e dar brilho e pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, pois não possui amônia, evitando assim danificar os fios.
Segundo Marcelo Brito, hair stylist do Studio Tez/Spa dos Cabelos, ao contrário da tintura, os tonalizantes realçam a cor. “[Os tonalizantes] dão tom aos fios. E é importante definir isso, porque daí já eliminamos o conceito de que tonalizar é o mesmo que pintar ou colorir”, explica o profissional. Diferentemente do que algumas pessoas costumam pensar, o tonalizante não clareia os cabelos.

Benefícios do tonalizante

Segundo Marcelo Brito, os tonalizantes têm as seguintes funções:
  • Dar tom às mechas, seja no modo corretivo ou no de preenchimento
  • Alterar o tom de um cabelo em mesma altura de tom
  • Esconder os primeiros fios brancos. Tonalizantes não têm o poder de cobrir os brancos, apenas os matizar
Imagem Edicase Brasil
Ao contrário do tonalizante, a tintura retira a cor natural dos fios Crédito: gpointstudio | Shutterstock

Diferença entre tonalizante e tintura

Entenda as principais diferenças entre tonalizante e tintura, de acordo com o hair stylist :
  • A tintura permanente age em toda a estrutura e muda o tom de maneira permanente;
  • A coloração permanente contém amônia e não é compatível com todo tipo de química (henna, hidróxido de sódio, entre outras);
  • A tintura, ao contrário do tonalizante, retira a cor natural dos fios e substitui pela cor desejada;
  • O tonalizante é uma coloração semipermanente que deposita pigmentos de cor na cutícula do fio;
  • Age como maquiagem, ou seja, desbota à medida que se lava o cabelo;
  • O tonalizante dá mais brilho, porque é menos abrasivo.

Ação dos tonalizantes

Se você pinta o cabelo e quer dar um tempo, na hora de escolher a cor do tonalizante, deve optar por uma que seja próxima à última tintura usada nos fios. “Castanho e preto são cores que mais alteram a cor dos fios, pois têm um concentrado maior de pigmentos. Os [tons] claros apenas deixam brilho intenso. Para quem tem luzes e aplica tonalizante, terá mais brilho e, assim, poderá mudar o tom das mechas”, explica Marcelo Brito.
Se você deseja retirar o aspecto amarelado dos fios, utilize tonalizantes com pigmentos acinzentados ou prata. O produto pode ser usado também por quem tem o cabelo virgem e quer apenas dar um toque de brilho intenso e deixar um tom suave.

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