Entenda a diferença entre tonalizante e tintura para cabelos

Tonalizantes realçam o tom dos cabelos Crédito: YuriyZhuravov | Shutterstock

Os tonalizantes e as tintas são frequentemente confundidos. Apesar de terem a mesma finalidade, existem diferenças entre a ação de ambos. Para escolher a melhor opção, é preciso entender como cada um age e o que você deseja para o seu cabelo. O tonalizante, por exemplo, tem como função intensificar a cor e dar brilho e pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, pois não possui amônia, evitando assim danificar os fios.

Segundo Marcelo Brito, hair stylist do Studio Tez/Spa dos Cabelos, ao contrário da tintura, os tonalizantes realçam a cor. “[Os tonalizantes] dão tom aos fios. E é importante definir isso, porque daí já eliminamos o conceito de que tonalizar é o mesmo que pintar ou colorir”, explica o profissional. Diferentemente do que algumas pessoas costumam pensar, o tonalizante não clareia os cabelos.

Benefícios do tonalizante

Segundo Marcelo Brito, os tonalizantes têm as seguintes funções:

Dar tom às mechas, seja no modo corretivo ou no de preenchimento

Alterar o tom de um cabelo em mesma altura de tom

Esconder os primeiros fios brancos. Tonalizantes não têm o poder de cobrir os brancos, apenas os matizar

Ao contrário do tonalizante, a tintura retira a cor natural dos fios Crédito: gpointstudio | Shutterstock

Diferença entre tonalizante e tintura

Entenda as principais diferenças entre tonalizante e tintura, de acordo com o hair stylist :

A tintura permanente age em toda a estrutura e muda o tom de maneira permanente;

A coloração permanente contém amônia e não é compatível com todo tipo de química (henna, hidróxido de sódio, entre outras);

A tintura, ao contrário do tonalizante, retira a cor natural dos fios e substitui pela cor desejada;

O tonalizante é uma coloração semipermanente que deposita pigmentos de cor na cutícula do fio;

Age como maquiagem, ou seja, desbota à medida que se lava o cabelo;

O tonalizante dá mais brilho, porque é menos abrasivo.

Ação dos tonalizantes

Se você pinta o cabelo e quer dar um tempo, na hora de escolher a cor do tonalizante, deve optar por uma que seja próxima à última tintura usada nos fios. “Castanho e preto são cores que mais alteram a cor dos fios, pois têm um concentrado maior de pigmentos. Os [tons] claros apenas deixam brilho intenso. Para quem tem luzes e aplica tonalizante, terá mais brilho e, assim, poderá mudar o tom das mechas”, explica Marcelo Brito.