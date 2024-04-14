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Beleza

5 dicas para adaptar a rotina de skincare para o outono

Esteticista explica como ajustar os cuidados com a pele nesta época do ano, em que as temperaturas são mais baixas
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Abril de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Adaptação na rotina de skincare mantém a pele saudável durante o outono Crédito: Beautrium | Shutterstock
A chegada do outono afeta diretamente a saúde e a aparência da pele, tornando-a mais suscetível a ressecamento, irritações e condições dermatológicas preexistentes. Para evitar esses problemas, a solução é investir em uma rotina de skincare adaptada para a época.
Se você não sabe por onde começar, não precisa se preocupar, pois a expert de beleza e esteticista Luciana Oliveira lista 5 dicas para você ajustar a sua rotina de cuidados com a pele.

1. Cuidado com a água quente

Com o tempo mais frio, é comum querer se aquecer na hora do banho. Porém, para a saúde, deve-se evitar a água muito quente, que favorece a perda dos óleos naturais da pele e a deixa mais ressecada. Busque sempre optar por banhos mornos ou frios.

2. Não exagere na limpeza

Durante o outono, devido à mudança de temperatura e umidade, nossa pele acaba sofrendo com o ressecamento. Neste caso, não exagere na limpeza, que pode ressecar ainda mais e, caso tenha pele oleosa, provocar o efeito rebote.
Imagem Edicase Brasil
Esfoliação ajuda a remover as células mortas da pele Crédito: hedgehog94 | Shutterstock

3. Opte pela esfoliação

A esfoliação é uma grande aliada na rotina de autocuidado da pele, ajudando a remover as células mortas e promover a renovação celular. “Neste caso, opte por esfoliantes suaves para evitar irritações, especialmente em peles sensíveis”, indica a esteticista.

4. Reforce a hidratação

Intensifique a hidratação com o uso de cremes e loções mais ricos em ingredientes hidratantes, que auxiliarão no combate à perda de umidade causada pela queda na temperatura. Não deixe de lado a hidratação do corpo!
“É muito importante passar hidratantes corporais todos os dias para evitar o ressecamento, mas no outono esse cuidado deve ser ainda mais intenso. Por isso, opte por hidratantes em consistências mais densas e amanteigadas”, explica Luciana Oliveira.

5. Invista em proteção solar

Mesmo que o tempo pareça ser menos ensolarado, é fundamental a proteção contínua da pele, já que os raios UV ainda podem causar danos à pele.

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