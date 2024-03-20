Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

Veja 5 peças de roupa indispensáveis para o outono

Um exemplo de look coringa e sofisticado é o vestido longo. Veja como não errar na escolha dos looks nesta época do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Março de 2024 às 12:29

Imagem Edicase Brasil
Algumas combinações de peças são perfeitas para o outono Crédito: Roman Samborskyi | Shutterstock
Durante toda a estação do outono, os dias trazem um clima de extremos: muito quente ao sol e bastante frio na sombra. Se as temperaturas mais amenas são a oportunidade de montar looks mais produzidos, elas também são desafiadoras para quem deseja manter uma mesma produção ao longo de todo o dia.
Para quem deseja sair de casa sem errar na escolha das peças, Indira Magalhães, coordenadora de estilo da Caedu, dá a dica: “Invista em peças-chave, que caem bem com quase todo tipo de produção”. Segundo a profissional, vestido longo, cardigan, jaqueta, suéter e saia são peças que fazem combinações incríveis entre si e que garantem, além de looks estilosos, que a temperatura do corpo fique adequada para os termômetros de um dia de outono.
Veja essas dicas da coordenadora de estilo sobre as peças essenciais que não podem faltar no seu guarda-roupa para o outono.

1. Vestidos

Se tem uma peça que toda mulher deve ter no armário é um vestido longo. “Coringa, oferece sofisticação e possui um ‘ar’ de estilo”, afirma Indira Magalhães. Segundo ela, o ideal é ter pelo menos três modelos: um com manga longa, um com manga curta e um vestido midi. “Mas, se for para escolher apenas um, sugiro o vestido longo, de manga curta. Se o clima estiver mais frio, basta jogar um cardigan por cima. Pronto! O look estará montado”, diz.

2. Cardigan

Se não está muito frio para uma jaqueta mais pesada nem tão calor para deixar os braços de fora, o cardigan pode ser a melhor opção. “Ele é levinho, mas de grande ajuda para aquecer o corpo quando esfria um pouco. Além disso, é uma ótima terceira peça para composições, seja com calças, vestidos ou saias”, aconselha Indira Magalhães.
Imagem Edicase Brasil
A jaqueta jeans é uma ótima aposta para se manter aquecido na medida certa Crédito: Olesya Kuprina | Shutterstock

3. Jaquetas

Se o passeio é noturno, o melhor é carregar uma jaqueta mais quente, pois as temperaturas tendem a cair durante a noite. “A jaqueta deixa o look mais despojado e, dependendo da modelagem, deixa a produção mais fashion ”, comenta Indira Magalhães.
Há opções de jaquetas para todos os gostos e estilos. “Se o passeio for uma balada ou um bar com as amigas, vale apostar em modelos que caiam bem com shorts e saias. Modelos em jeans, tipo casaquinho ou moletom, são opções ecléticas, que podem ser usados em diversos lugares e compromissos”, complementa.

4. Suéter

O suéter é a cara do outono! “Ele traz uma ‘pegada’ mais colegial e romântica, que deixa o look leve e despojado. Pode ser usado desde uma combinação com saia, até uma produção mais formal, para um dia de trabalho”, exalta.

5. Saia

Um mesmo modelo de saia pode ser utilizado em diferentes estações, proporcionando produções cheias de estilo. “Uma saia preta, por exemplo, fica linda com tênis e cropped em um dia mais quente; e montará um look incrível quando acrescentada uma bota de cano longo, com uma jaqueta”, exemplifica. 
Segundo a profissional da Caedu, o ideal é ter pelo menos uma saia jeans, uma mais neutra, com cores como preto ou marrom, e uma saia longa. “São modelos que combinam com situações diferentes. Em uma reunião de trabalho, por exemplo, o ideal é apostar em uma modelagem mais longa, combinada com um suéter. Já para um ambiente mais informal, os modelos com comprimentos mais curtos, junto da clássica meia-calça, são perfeitos”, finaliza Indira Magalhães.

Veja Também

Novidades: 10 lançamentos da moda para o mês de março

Aprenda 5 dicas simples de maquiagem para o dia a dia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Moda Outono Tendência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados