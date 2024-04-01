Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

5 dicas práticas para deixar as unhas mais fortes

Veja como alguns hábitos são importantes para deixar unhas saudáveis e bonitas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 13:44

Imagem Edicase Brasil
Cuidados diários ajudam a manter as unhas saudáveis Crédito: KOBRIN PHOTO | Shutterstock
Quem nunca se deparou com unhas quebradiças e frágeis? Infelizmente, esse enfraquecimento é bastante comum, já que as mãos estão muito expostas e acabam sofrendo com agressões físicas e químicas constantemente. Todavia, estabelecendo cuidados diários é possível mantê-las saudáveis, fortes e bonitas.
“O enfraquecimento das unhas pode ser motivado por inúmeros fatores, sendo muitas vezes causado por hábitos prejudiciais, como roer as unhas ou colocá-las em contato com produtos químicos, sem proteção, ou até pela carência de algumas vitaminas na alimentação”, explica o dermatologista Jardel Dair Filho.
Por isso, a seguir, confira 5 dicas para deixar as suas unhas mais fortes e bonitas!

1. Tenha uma alimentação saudável e equilibrada

Os hábitos alimentares influenciam na saúde das unhas. Afinal, muitos alimentos atuam na composição não só das unhas como também dos cabelos e da pele. Por isso, é fundamental manter uma dieta saudável e equilibrada, rica em vitaminas e minerais. Entre alguns dos alimentos recomendados, estão as carnes vermelhas, castanha-do-pará, feijão, couve, camarão, leite, gema de ovo, banana, ameixa e, principalmente, água.
Imagem Edicase Brasil
O uso de hidratantes impede a perda de água das unhas Crédito: Andrei David Stock | Shutterstock

2. Hidrate as unhas e as cutículas

Um costume que deve ser constante na rotina de cuidados com as unhas é a hidratação. Os hidratantes restauram a camada superficial delas, responsável por impedir a perda de água, essencial para mantê-las hidratadas e saudáveis. Isso também evita que elas sofram com agressões externas, se tornem ressecadas e enfraquecidas. Essa dica vale para as unhas das mãos e dos pés.

3. Cuidado com os produtos de limpeza

Se há o hábito de usar muitos produtos de limpeza, é preciso tomar ainda mais cuidado. Quando for lavar a louça, por exemplo, o ideal é utilizar luvas de borracha, impedindo assim que as unhas e cutículas entrem em contato direto com os agentes químicos. Existem luvas que possuem algodão no interior e borracha por fora, essas são ainda melhores.

4. Remova o esmalte com produtos específicos

Ao retirar o esmalte, prefira o removedor ao invés da acetona, pois esse último pode danificar as unhas, causando enfraquecimento, inflamação na cutícula e contaminação por fungos. Enquanto isso, o removedor retira o produto sem manchar e ainda hidrata a região.

5. Evite roer as unhas

Para fortalecer as unhas, é fundamental evitar roê-las, já que o hábito pode causar microtraumas na região, tornando-as frágeis e suscetíveis a quebras e contaminação por bactérias. Para evitar o problema, o recomendado é utilizar um esmalte ou base e sempre manter as unhas cortadas e lixadas.

Veja Também

Veja como pintar os cabelos sem danificar os fios

Veja 5 peças de roupa indispensáveis para o outono

Capixaba é eleita Miss Brasil Trans 2024 e se prepara para competição na Colômbia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Moda Unha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados