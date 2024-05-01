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Moda

Aprenda a combinar cores vivas ao montar o look

Aos escolher cores fortes nas roupas, dê preferência para as peças clássicas e sem muitos detalhes. Veja essas e outras dicas

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 07:00

Publicado em 

01 mai 2024 às 07:00
Maya Meneghelli

Colunista

Maya Meneghelli

Aprenda a combinar cores fortes nas roupas
Aprenda a combinar cores fortes nas roupas Crédito: Acervo pessoal
Se você que gosta de cores vivas, mas não sabe como combiná-las essa matéria é para você. Aos escolher cores fortes dê preferência às peças clássicas e sem muitos detalhes, a cor por si só já será o elemento chamativo do seu look.
Comece essa aventura pelas cores escolhendo camisetas, camisas de botão ou calças de alfaiataria. Se a sua escolha for uma saia, evite modelos com muitas informações, evite rendas, babados e bordados.

Branco

Todas as cores fortes harmonizam muito bem com o branco, sim o branco é universal para realizar essas combinações. Escolha a sua peça colorida, por exemplo uma blusa roxa e combine com uma calça jeans, de alfaiataria ou de linho branca. Infalível para nunca errar com as cores.
O branco também fica lindo com rosa, vermelho, amarelo ou laranja.

Preto

Essa mesma cor pode ser combinada com preto e ficará lindo. Mas cuidado, a cor preta não combina com cores quentes como amarelo ou laranja. Se quiser estar elegante evite essa combinação.
A saia rosa chama a atenção e combinou com uma blusa preta
A saia rosa chama a atenção e combinou com uma blusa preta Crédito: Acervo pessoal

Evite colocar uma terceira cor

Evite colocar uma terceira cor no seu look. Se estiver de rosa e branco use sapatos e acessórios das cores que já está vestindo ou em cor bem neutra como bege.
A terceira cor, para quem não está acostumada a usar, pode tornar seu look extravagante demais e você se sentir inadequada.

A monocromia

A monocromia é uma forma simples e alegre de vestir cores fortes. Escolha uma peça única ou uma combinação sem muitos detalhes. Dê preferência a peças clássicas e sem texturas. Evite babados, rendas, bordados ou cortes muito criativos.
A monocromia é uma forma simples e alegre de vestir cores fortes. Escolha uma peça única ou uma combinação sem muitos detalhes
A monocromia é uma forma simples de se vestir bem Crédito: Acervo pessoal

Acessórios

Se você for mais conservadora e estiver com medo de investir em cores, escolha um acessório colorido. Uma bela bolsa vermelha, azul, roxa, laranja ou até amarela pode alegrar qualquer look.
As bolsas maiores e em materiais maleáveis são casuais e mais fáceis de utilizar quando coloridas. Imagine um look todo claro, simples com uma bolsa laranja?
Bolsa colorida pode ser uma ótima opção para o look
Bolsa colorida pode ser uma ótima opção para o look Crédito: Acervo pessoal
O segredo é começar testando aos poucos. Não queira utilizar tudo ao mesmo tempo, uma cor de cada vez e você estará sempre elegante.

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Maya Meneghelli

É formada em Letras Português | Francês pela Ufes e atua como consultora de imagem pessoal, profissional e política

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