Aprenda a combinar cores vivas ao montar o look

Se você que gosta de cores vivas, mas não sabe como combiná-las essa matéria é para você. Aos escolher cores fortes dê preferência às peças clássicas e sem muitos detalhes, a cor por si só já será o elemento chamativo do seu look.
Comece essa aventura pelas cores escolhendo camisetas, camisas de botão ou calças de alfaiataria. Se a sua escolha for uma saia, evite modelos com muitas informações, evite rendas, babados e bordados.
Branco
Todas as cores fortes harmonizam muito bem com o branco, sim o branco é universal para realizar essas combinações. Escolha a sua peça colorida, por exemplo uma blusa roxa e combine com uma calça jeans, de alfaiataria ou de linho branca. Infalível para nunca errar com as cores.
O branco também fica lindo com rosa, vermelho, amarelo ou laranja.
Preto
Essa mesma cor pode ser combinada com preto e ficará lindo. Mas cuidado, a cor preta não combina com cores quentes como amarelo ou laranja. Se quiser estar elegante evite essa combinação.
Evite colocar uma terceira cor
Evite colocar uma terceira cor no seu look. Se estiver de rosa e branco use sapatos e acessórios das cores que já está vestindo ou em cor bem neutra como bege.
A terceira cor, para quem não está acostumada a usar, pode tornar seu look extravagante demais e você se sentir inadequada.
A monocromia
A monocromia é uma forma simples e alegre de vestir cores fortes. Escolha uma peça única ou uma combinação sem muitos detalhes. Dê preferência a peças clássicas e sem texturas. Evite babados, rendas, bordados ou cortes muito criativos.
Acessórios
Se você for mais conservadora e estiver com medo de investir em cores, escolha um acessório colorido. Uma bela bolsa vermelha, azul, roxa, laranja ou até amarela pode alegrar qualquer look.
As bolsas maiores e em materiais maleáveis são casuais e mais fáceis de utilizar quando coloridas. Imagine um look todo claro, simples com uma bolsa laranja?
O segredo é começar testando aos poucos. Não queira utilizar tudo ao mesmo tempo, uma cor de cada vez e você estará sempre elegante.