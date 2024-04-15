Fotos para perfil profissional: aprenda 10 dicas infalíveis

Fotos profissionais são uma ferramenta importante para quem quer se comunicar bem Crédito: Acervo pessoal

Na era das redes sociais e das imagens, as fotos profissionais são uma excelente maneira de te divulgar. Com uma navegação cada vez mais rápida e um público que tem menos paciência de ouvir ou ler, a imagem se tornou uma ferramenta eficiente para se comunicar. Mas essa imagem tão preciosa precisa ser pensada e estar adequada para não proporcionar o efeito contrário da sua intenção.

Quem olha a sua rede social consegue entender pelas suas fotos quem você é? Como está sua comunicação? Em quantas ocasiões não te é dada a oportunidade de se apresentar, mas você está sendo visto?

Veja o vídeo a seguir no qual explico como fazer boa poses para fotos. Não tente parecer doce e meiga se essa não for sua essência. O que conecta é a autenticidade. Seja você.

Além disso, siga esses 10 passos e suas fotos serão um sucesso.

Looks e acessórios

Fotos profissionais são para te destacar. Aos escolher looks, acessórios e maquiagem, evite que eles apareçam mais que você. Opte pela discrição e atemporalidade.

O que você quer transmitir?

Qual seu objetivo de comunicação: Seriedade, capacidade, leveza, alegria, criatividade? Essa informação também pode ser passada ao fotógrafo, pois ela será essencial na definição do cenário e poses.

Alfaiataria e peças clássicas

Invista na alfaiataria ou peças clássicas, como jeans ou camisa branca. O couro também é bem-vindo, mas prefira optar pelas cores neutras como preto, marrom ou marinho. As peças atemporais farão seus looks durarem no tempo e você poderá se olhar daqui a alguns meses ou até alguns anos e ainda gostar daquela imagem. Só escolha tendências se você tiver uma profissão relacionada à moda ou tendências.

Camisa branca é um coringa para boas fotos Crédito: Acervo pessoal

Atenção às cores

A escolha das cores é um ponto importante na composição das roupas. As cores clássicas costumam ficar mais bonitas em fotos, além de serem atemporais. Geralmente o fotógrafo te dá opção de vários looks, então escolha um colorido e os outros em cores clássicas. As cores clássicas são os azuis, preto, branco, vermelho, cinza ou verde.

Monocromia

A monocromia é uma ótima alternativa. Essa estratégia alonga e afina a silhueta. Monocromia é quando você utiliza peças da mesma cor ou em tons parecidos, como calça azul e blusa azul..

Nada justo

Dê preferência a peças que não sejam justas demais ou que marquem o corpo. Na foto os detalhes são acentuados e podem te incomodar depois.

Fotos públicas

Sua imagem se torna pública quando você a coloca nas redes sociais ou até quando vai trabalhar. As fotos ficarão em algum lugar e algum dia podem ressurgir de repente e te prejudicar profissionalmente.

Tenha postura

Atente-se à postura, para que não pareça prostrado nas fotos. Peça ajuda ao fotografo para te lembrar durante a sessão.

Mantenha a postura durante o ensaio de fotos. Se precisar, peça ajuda ao fotógrafo Crédito: Acervo pessoal

Poses

As poses são sempre um dilema, mas não se preocupe: o fotógrafo costuma te orientar. Uma sugestão é criar uma pasta com referências que você apresentará ao profissional para que ele entenda o que você está buscando. Olhar para o objetivo da câmera comunica confiança e a cabeça alta comunica poder.

Sorrir ou não?