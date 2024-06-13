Dia do Turista: 7 destinos internacionais para conhecer

Veja quais são os locais mais escolhidos pelos brasileiros.Crédito: Divulgação
O Dia do Turista é a ocasião perfeita para celebrar o prazer de explorar novos lugares. Viajar é uma das atividades mais enriquecedoras, porque proporciona novas experiências culturais, gastronômicas e sociais.
Somada à ocasião, também é válido destacar a chegada do inverno no Brasil, uma vez que se a sua intenção for fugir do frio e aproveitar atrações ao ar livre, esse pode ser um dos períodos mais indicados para viagens internacionais. Nesse sentido, conheça as recomendações do Clube entre destinos mais buscados e escolhas não-óbvias, além de conferir dicas essenciais para aproveitar ao máximo sua próxima aventura.
Gotemburgo, Suécia
Conheça Gotemburgo, uma cidade de destaque na Suécia.Crédito: Divulgação
A segunda maior cidade da Suécia, Gotemburgo, é um grande destaque em sustentabilidade, tendo ganhado o primeiro lugar entre os destinos mais sustentáveis do mundo sete vezes consecutivas. Sendo também conhecida por sua rica gastronomia em frutos do mar e restaurantes Michelin encontrados logo na rua principal.
Aproveite para fazer passeios ao ar livre, andar de barco e conhecer atrações como o Jardim Botânico, Gothenburg Museum of Art, a costa do Mar do Norte e as ilhas que compõem o arquipélago.
Vancouver, Canadá
Crédito: Divulgação
Vancouver é uma das cidades mais famosas por sua diversidade cultural. Localizada no Canadá, é considerada uma das melhores cidades para se viver no mundo, sendo também um ponto essencial que todo viajante deve conhecer. Combinando modernidade e inovação, agrada a todos os gostos oferecendo não só uma vasta gastronomia como também pontos que vão desde praias até às montanhas.
Para uma experiência única, a dica do Clube é: aproveite um passeio do Sea to Sky Gondola, em uma aventura a 800 metros acima do nível do mar.
Trondheim, Noruega
Descubra Trondheim, onde história e beleza natural se encontram.Crédito: Divulgação
A terceira maior cidade da Noruega, Trondheim, é um destino encantador repleto de história, cultura e beleza natural. Fundada no século X, a cidade é conhecida por sua Catedral de Nidaros, um impressionante exemplo de arquitetura gótica. Além disso, oferece uma vibrante cena cultural, com museus, galerias de arte e festivais de música que atraem visitantes de todo o mundo.
As ruas repletas de casas coloridas ao longo do Rio Nidelva convidam a passeios tranquilos e a uma imersão na atmosfera escandinava. Não perca a oportunidade de explorar também atrações como a Nidaros Cathedral e Portal of Happiness.
Lisboa, Portugal
Conheça a cidade vibrante de colinas, cultura rica e vistas incríveis.Crédito: Divulgação
Com suas colinas ondulantes, ruas de paralelepípedos e vista do Rio Tejo, Lisboa é uma cidade que encanta todos os que a visitam. Localizada em Portugal, exibe uma literatura rica que conta com grandes nomes como José Saramago e Fernando Pessoa, sendo um mosaico vibrante de história e modernidade, onde antigos bairros como Alfama e Mouraria convivem com a vida cosmopolita.
Explore o bairro de Belém, onde se encontram a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, ambos patrimônios mundiais da UNESCO. E não deixe de desfrutar da rica gastronomia local, com pratos deliciosos como o bacalhau e os famosos pastéis de Belém.
Akumal, México
Relaxe em um paraíso tropical com praias de areia branca e águas cristalinas.Crédito: Divulgação
Situada na Riviera Maia, Akumal é um paraíso tropical conhecido por suas praias de areia branca e águas cristalinas, ideais para snorkeling e mergulho. Este pequeno refúgio costeiro é famoso pelas tartarugas marinhas que nidificam em suas praias, oferecendo uma experiência única de interação com a vida marinha. Além das belezas naturais, Akumal conta com uma rica herança cultural maia, que pode ser explorada em sítios arqueológicos próximos.
Relaxe em cabanas à beira-mar, desfrute de deliciosos frutos do mar frescos e explore os impressionantes cenotes e recifes de coral. Akumal é o destino perfeito para quem busca tranquilidade, beleza natural e aventura.
Cork, Irlanda
Veja a cidade irlandesa com um centro histórico vibrante e paisagens costeiras.Crédito: Divulgação
A charmosa cidade de Cork, no sul da Irlanda, é um destino vibrante repleto de história, cultura e hospitalidade irlandesa. Com seu centro compacto e repleto de vida, Cork oferece uma mistura de arquitetura georgiana, mercados tradicionais e uma animada cena gastronômica. Visite o famoso English Market, onde você pode degustar produtos locais frescos, e explore a histórica Blarney Castle, lar da mítica Pedra de Blarney.
Cork também é um ponto de partida ideal para descobrir as paisagens da costa sul da Irlanda, como o Wild Atlantic Way e as penínsulas de Beara e Dingle. A cidade combina a energia urbana com o charme acolhedor.
Utrecht, Países Baixos
Encante-se com a cidade holandesa com canais únicos e uma rica herança cultural.Crédito: Divulgação
Utrecht é uma das cidades mais charmosas dos Países Baixos, com um centro histórico vibrante e um sistema de canais que rivaliza com o de Amsterdã. A Torre Dom, a mais alta dos Países Baixos, oferece vistas panorâmicas da cidade, enquanto os canais com seus cais e terraços únicos proporcionam um cenário singular para passeios e refeições ao ar livre.
Também é um centro cultural importante, com museus de renome, uma cena musical dinâmica e inúmeros eventos durante o ano. Além disso, sua localização central a torna uma base perfeita para explorar outras partes do país.
3 dicas essenciais para viajar
01
Faça um roteiro básico
O ato de planejar dias, horários e visitas a atrações pode ser o grande diferencial em conseguir economizar tempo e ainda conhecer tudo que precisa. No entanto, reserve também um tempo no seu planejamento para possíveis mudanças e descobertas espontâneas da cidade.
02
Documentação e Vistos
Verifique sempre a necessidade de vistos e tenha sempre seu passaporte atualizado, com pelo menos seis meses a partir da data de retorno. Também faça cópias físicas e digitais de documentos importantes.
03
Seguro de Viagem
O seguro de viagem é o que oferece tranquilidade mesmo em situações de emergência, então contrate um bom seguro, que cubra eventualidades médicas, cancelamentos e outros imprevistos.
O Dia do Turista é uma excelente oportunidade para planejar sua próxima grande aventura. Seja qual for o destino escolhido, preparar-se adequadamente e ter em mente dicas práticas garantirá uma viagem tranquila. Explore novas culturas com as dicas do Clube e aproveite também 15%OFF em parceiros como Ita Seguro Viagem.
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