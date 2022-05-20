Portugal é um dos destinos favoritos dos nômades digitais

Cada vez mais profissionais escolhem Portugal como base, mesmo que temporária, de trabalho. O nômade digital é aquela pessoa que escolhe trabalhar remotamente e tira proveito para conhecer e viver novos países e novas culturas. Procuram essa mudança, jovens solteiros, casais sem filhos e profissionais de toda ordem. Muitos são brasileiros e outros estrangeiros de diversas nacionalidades e têm escolhido Portugal atraídos pela qualidade de vida. Pela segurança, clima, custo de vida ou localização geográfica.

Esse movimento não é novo, o nomadismo ou “nômades digitais“ como também são conhecidos, foram intensificados no período da pandemia. Com a possibilidade do trabalho remoto em home office, muitas pessoas passaram a ter essa possibilidade como algo real. Se não é preciso estar no escritório, basta uma internet de qualidade e um computador ou mesmo um smartphone. Pronto. Já pode começar a trabalhar de qualquer lugar.

Para trabalhar em Portugal como nômade digital existem duas possibilidades: a primeira para as pessoas que possuem cidadania portuguesa ou de outro país da União Europeia e a segunda solicitar um visto como profissional autônomo ou freelancer. A primeira opção é bem mais simples, já que com o passaporte europeu abrem-se muitas portas, e no segundo caso é necessário solicitar um visto. Entretanto, se pretender ficar menos de 90 dias, terá a possibilidade de permanecer no país como turista. Embora tenha a opção de solicitar uma prorrogação desses 90 dias, o melhor mesmo é solicitar um visto de trabalho no Brasil.

Para estimular e dar base para os profissionais que se mudam para Portugal, várias iniciativas têm surgido como facilitadores, como o surgimento de vilas para nômades digitais, estimuladas pelos governos municipais que melhor preparam suas cidades para receber os interessados. Por outro lado, a iniciativa privada tem investido em coworkings, e até hotéis tem mudado parcialmente suas instalações, para melhor atende aos nômades.

Aproveitando-se da sua boa estrutura turística, Portugal dá um passo a frente, buscando adaptar sua estrutura instalada, principalmente no setor de arrendamento imobiliário, enquanto espera pela retomada da economia.