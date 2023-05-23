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Leonel Ximenes

Airbnb divulga os 10 destinos preferidos de hóspedes brasileiros no ES

Plataforma revelou também a origem dos usuários do aplicativo em viagem pelo Estado

Públicado em 

23 mai 2023 às 16:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista geral do Palácio Anchieta, na Cidade Alta em Vitória. Sede do Governo Estadual.
Palácio Anchieta, em Vitória, cidade entre as mais procuradas pelos usuários do aplicativo no ES Crédito: Rodrigo Gavini
O aplicativo Airbnb fez um levantamento com usuários de sua plataforma de hospedagem e divulgou os dez destinos turísticos mais procurados no Espírito Santo pelos turistas brasileiros. A pesquisa global do Airbnb foi realizada com base nas respostas de mais de 55 mil usuários na plataforma, entre dezembro de 2022 e março de 2023.
De acordo com a plataforma, os dez destinos capixabas que mais tiveram noites reservadas por hóspedes brasileiros no seu aplicativo no período foram: Vila Velha, Guarapari, Vitória, Domingos Martins, Serra, Anchieta, Santa Teresa, Marechal Floriano, Piúma e São Mateus.
O aplicativo revelou também a origem de hóspedes brasileiros em viagem ao ES, no ano de 2022, por ordem de cidades mais procuradas para hospedagem: Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Vila Velha (ES), São Paulo (SP), Vitória (ES), Brasília (DF), Campos dos Goytacazes (RJ), Serra (ES), Governador Valadares (MG) e Ipatinga (MG).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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