Airbnb divulga os 10 destinos preferidos de hóspedes brasileiros no ES

O aplicativo Airbnb
fez um levantamento com usuários de sua plataforma de hospedagem e divulgou os dez destinos turísticos mais procurados no Espírito Santo pelos turistas brasileiros. A pesquisa global do Airbnb foi realizada com base nas respostas de mais de 55 mil usuários na plataforma, entre dezembro de 2022 e março de 2023.
De acordo com a plataforma, os dez destinos capixabas que mais tiveram noites reservadas por hóspedes brasileiros no seu aplicativo no período foram: Vila Velha, Guarapari, Vitória, Domingos Martins, Serra, Anchieta, Santa Teresa, Marechal Floriano, Piúma e São Mateus.
O aplicativo revelou também a origem de hóspedes brasileiros em viagem ao ES, no ano de 2022, por ordem de cidades mais procuradas para hospedagem: Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Vila Velha (ES), São Paulo (SP), Vitória (ES), Brasília (DF), Campos dos Goytacazes (RJ), Serra (ES), Governador Valadares (MG) e Ipatinga (MG)
.