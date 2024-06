8 vinhos tintos que são a cara do inverno

Conheça as nossas indicações de vinhos para agradar seu paladar. Crédito: Divulgação

O inverno começa dia 20 de Junho, mas quem deseja se preparar para desfrutar de um bom vinho, principalmente um vinho tinto, já pode conferir as opções mais indicadas para a ocasião. Assim, com o clima frio se aproximando, nada melhor do que se preparar com um vinho capaz de aquecer o corpo e proporcionar uma nova experiência gastronômica.

Seja você um enófilo de carteirinha, um iniciante ou ainda alguém que busca dicas de vinhos para presentear, o Clube pode te ajudar na missão de encontrar bebidas de qualidade e com bom custo-benefício. Confira:

Como escolher o melhor vinho tinto?

A escolha do melhor vinho pode variar de acordo com preferências pessoais, clima, tipos de uva, regiões de produção e safra. Por isso, antes de fazer a nossa indicação para a estação, é interessante entender um pouco mais sobre esses aspectos e como eles impactam o sabor final.

Quais são os tipos de uva mais indicadas?

01 Cabernet Sauvignon Originária da França, é conhecida como a 'rainha das uvas tintas' e dá lugar a alguns dos vinhos de mais alta qualidade. Sua casca mais grossa é responsável por apresentar taninos firmes e aroma intenso, produzindo vinhos encorpados. Normalmente, conta com notas de especiarias e frutas vermelhas. 02 Malbec O tipo de uva que ocupa o segundo lugar dos mais vendidos no país, atrás somente do Cabernet Sauvignon. Também é originário da França, mas muito cultivado o consumido na Argentina. É encorpado, levemente adocicado e conta com taninos refinados, apresentando também aromas de frutas negras e vermelhas. 03 Syrah Muito utilizada em vinhos Rosés, a uva Syrah (ou Shiraz) também está presente em alguns dos melhores vinhos tintos. Sendo outra opção para uma bebida mais encorpada no inverno, comumente apresenta notas como canela e pimenta preta e uma cor vermelha intensa. 04 Carménère Vinda da região de Bordéus, na França, essa uva também ganha espaço na produção italiana e chilena, dando lugar a um vinho cor "carmim", de taninos mais suaves e leves, mas com acidez acentuada. 05 Pinot Noir Também utilizada para a fabricação de vinhos rosés e espumantes, as uvas Pinot Noir não deixam de ser uma ótima pedida para vinhos tintos, tendo anos de tradição nesse tipo de produção. Ela apresenta taninos mais baixos e sabor suave, com corpo leve a médio e notas terrosas, de frutas vermelhas e florais.

Entenda as diferenças entre as regiões

Diferentes regiões tem tradições métodos de cultivos diferentes, que geram uvas e consequentes vinhos únicos. Nesse sentido, o Brasil, por exemplo, tem um terroir singular por conta da vastidão de regiões, produzindo bons vinhos Moscatel, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinot Noir, entre outros.

Já no Chile, os vinhos que mais ganham destaque são aquele produzidos a partir das uvas Carmenére e Cabernet Sauvignon. Na Argentina, a produção de Malbec é muito bem conceituada e promete agradar mesmo os paladares mais aguçados. Enquanto isso, os vinhos de Portugal se destacam por uvas únicas da região como Tinta Roriz e Albariño.

E não podemos deixar de mencionar também a produção da França, país de origem de alguns dos maiores cultivos de uvas e conhecida por seus vinhos Cabernet Franc, Merlot e Cabernet Sauvignon.

Recomendações do Clube

Casillero Del Diablo Reserva Privada Cabernet Sauvignon 750ml

Um vinho Cabernet Sauvignon encorpado, com notas de cereja e avelã, produzido no Chile. Muito bem avaliado no mercado, é um vinho seco de coloração intensa que harmoniza com carnes vermelhas e queijos maduros.

Grandier Vinho Tinto Francês 750Ml

O vinho francês que mistura uvas Cabernet e Merlot, entregando um sabor encorpado e frutado, que harmoniza muito bem com queijos e massas. É muito indicado para aproveitar no inverno e também para iniciantes que querem apurar o paladar.

Marques De Casa Concha Carmenere 750Ml

Feitos com uvas Carmenérè, no Chile, este é um vinho seco com uma coloração vermelha escura e notas de ameixa, groselha preta e chocolate amargo. Tem um ótimo custo-benefício e combina bem com carnes vermelhas, carnes de caça, massas e queijos.

Cartuxa Vinho Português Ea Tinto 750Ml

Feito a partir de uma variedade de uvas únicas de Portugal, como a Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet e Castelão, este vinho também traz à combinação uvas Syrah, proporcionando um vinho de aromas frutados e coloração grená.

Vinho Argentino Trivento Golden Malbec 750 Ml

Um fino vinho Malbec Argentino, com aromas intensos de frutas vermelhas e taninos macios. Com uma graduação alcóolica de 14,5%,sabor encorpado e de acidez equilibrada, é muito indicado para o inverno e para ser degustado junto a carnes, massas e queijos.

Vinho Perini Solidário Cabernet Sauvignon/Merlot 750 ml

Vinho tinto premiado, nacional e seco, originário da Serra Gaúcha. É um vinho que além de de ser encorpado e ter notas de frutas como ameixa vermelha e preta, compondo uma ótima escolha, é também parte de uma ação filantrópica da Casa Perini, na qual os produtos vendidos dedicarão R$1,00 por garrafa como doação para as entidades envolvidas.

Vinho Monte Velho Tinto Alentejo 750ml

Com variedades de uvas específicas de Portugal, este vinho conta com os tipos Aragonez, Trincadeira, Touriga Nacional e Syrah para formar uma bebida de cor rubi, com notas olfativas de frutos do bosque e taninos médios.

Vinho Argentino Alma Negra Misterio

O vinho que exala mistério, de seu design à composição. Feito a partir de um blend de uvas não divulgado, entrega um vinho bem estruturado orignário da Argentina e com notas de frutas negras maduras e toques de especiarias, maturado em barricas de carvalho francês.

Combinações

Em geral, a dica do Clube para a combinação de vinhos tintos é optar por carnes de sabores mais marcantes. Vinhos mais encorpados como o Malbec e o Cabernet Sauvignon pedem por carnes vermelhas e queijos duros, sendo o último tipo também indicado junto à massas e risotos.

Já vinhos como o Carménère podem harmonizar bem tanto com carnes de pouca gordura quanto com massas ao molho de queijos. Nesse sentido, o Syrah se destaca por harmonizar com hambúrgueres de carne vermelha, enquanto o Pinot Noir, por ser mais doce e leve, é frequentemente combinado com aves e peixes.

Assim, não deixe de considerar aspectos como os tipos de uvas, regiões e combinações na hora de escolher o vinho perfeito para te aquecer durantes as baixas temperaturas. Experimente algumas das nossas sugestões e descubra novos sabores.

