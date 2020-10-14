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Leonel Ximenes

Vinho tinto de Santa Teresa é premiado em competição nacional

Tabocas Madeira Cabernet Sauvignon, safra 2017, ganhou medalha de ouro no Wines of Brazil Awards 2020

Públicado em 

14 out 2020 às 05:00

Colunista

O vinho premiado do Vale do Tabocas, em Santa Teresa
O vinho premiado do Vale do Tabocas, em Santa Teresa Crédito: Divulgação
O vinho capixaba Tabocas Madeira Cabernet Sauvignon, safra 2017, da vinícola Tabocas, de Santa Teresa, ganhou medalha de ouro na categoria “Uva Cabernet Sauvignon” no concurso Wines of Brazil Awards 2020, um dos eventos mais importantes da vitivinicultura no país.
A competição, que neste ano não foi presencial, reuniu 2.048 rótulos de diversas categorias e 164 vinícolas de todo o país. Por causa da pandemia de Covid-19, as amostras de vinho foram enviadas em julho para a organização do concurso e os resultados começaram a ser anunciados na semana passada.

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“É um marco histórico na vitivinicultura do Espírito Santo. Com essa premiação, o vinho capixaba passa a ter mais visibilidade nacional e internacional e prova que aqui é possível se produzir vinhos de alta qualidade e excelência”, comemora Vinícius Corbellini, um dos sócios da vinícola localizada no Vale do Tabocas, em Santa Teresa.
Ele explica que o Tabocas 2017 Cabernet Sauvignon se diferencia por passar por barris de madeira nacional, o jequitibá-rosa da Amazônia. “Além de ser uma madeira tipicamente brasileira, é certificada”, destaca.
A Vinícola Tabocas produziu 1,2 mil garrafas deste vinho premiado, mas hoje é difícil encontrá-lo no mercado. Quando estava disponível, custava entre R$ 60 e R$ 80 a garrafa. “Aqui em casa mesmo eu só tenho três garrafas que sobraram”, conta Corbellini.
Não é a primeira premiação da Tabocas no Wines of Brazil Awards, realizado anualmente no Rio de Janeiro. No ano passado, a empresa capixaba ganhou duas medalhas de prata com o varietal cabernet sauvignon safra 2014.

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O concurso confere certificação de comenda do vinho, medalha de ouro, medalha grand gold, e no posto mais importante, a platinum.
Nos próximos dias a vinícola vai lançar a safra 2018 com passagem também em barris de jequitibá-rosa. Serão produzidas 3.050 garrafas.

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