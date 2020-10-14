Vinho tinto de Santa Teresa é premiado em competição nacional

O vinho premiado do Vale do Tabocas, em Santa Teresa Crédito: Divulgação

O vinho capixaba Tabocas Madeira Cabernet Sauvignon, safra 2017, da vinícola Tabocas, de Santa Teresa , ganhou medalha de ouro na categoria “Uva Cabernet Sauvignon” no concurso Wines of Brazil Awards 2020, um dos eventos mais importantes da vitivinicultura no país.

A competição, que neste ano não foi presencial, reuniu 2.048 rótulos de diversas categorias e 164 vinícolas de todo o país. Por causa da pandemia de Covid-19 , as amostras de vinho foram enviadas em julho para a organização do concurso e os resultados começaram a ser anunciados na semana passada.

“É um marco histórico na vitivinicultura do Espírito Santo. Com essa premiação, o vinho capixaba passa a ter mais visibilidade nacional e internacional e prova que aqui é possível se produzir vinhos de alta qualidade e excelência”, comemora Vinícius Corbellini, um dos sócios da vinícola localizada no Vale do Tabocas, em Santa Teresa.

Ele explica que o Tabocas 2017 Cabernet Sauvignon se diferencia por passar por barris de madeira nacional, o jequitibá-rosa da Amazônia. “Além de ser uma madeira tipicamente brasileira, é certificada”, destaca.

A Vinícola Tabocas produziu 1,2 mil garrafas deste vinho premiado, mas hoje é difícil encontrá-lo no mercado. Quando estava disponível, custava entre R$ 60 e R$ 80 a garrafa. “Aqui em casa mesmo eu só tenho três garrafas que sobraram”, conta Corbellini.

Não é a primeira premiação da Tabocas no Wines of Brazil Awards, realizado anualmente no Rio de Janeiro . No ano passado, a empresa capixaba ganhou duas medalhas de prata com o varietal cabernet sauvignon safra 2014.

O concurso confere certificação de comenda do vinho, medalha de ouro, medalha grand gold, e no posto mais importante, a platinum.