Wine investe R$ 15 milhões em sua primeira linha de vinhos

Para criar a Metropolitano, com vinhos produzidos no Chile, a empresa utilizou o repertório de mais de 800 mil avaliações de consumidores

Wine pretende oferecer vinhos 100% adequados ao paladar brasileiro. (Wine/Divulgação)

Maior empresa de vinhos do Brasil, o Grupo Wine fez um investimento de R$ 15 milhões para lançar a sua primeira linha própria da bebida. A Metropolitano tem quatro rótulos produzidos em terrois chilenos, sendo totalmente desenvolvidos pelo e-commerce com sede no Espírito Santo, desde a concepção, passando pelo envase até a importação e venda ao consumidor final.

A novidade é resultado de um projeto inédito que prioriza os hábitos de consumo dos consumidores de vinho, além de dados sobre vendas e avaliações de clientes para oferecer vinhos 100% adequados ao paladar brasileiro. A marca espera produzir mais de um milhão de garrafas ao ano dos novos produtos.

“Geralmente, o mercado de vinhos opera segundo a perspectiva das vinícolas, a partir da avaliação dos produtores e da inspiração dos enólogos com base nas uvas que tiveram melhor adaptação do ano. Ou seja, representam a expressão dos terroirs e dos produtores”, diz German Garfinkel, VP Corporativo do Grupo Wine.

A elaboração dos rótulos da linha Metropolitano nasce na contramão da lógica do mercado. Ao longo dos anos, a equipe de Winehunters (como são chamados os especialistas da Wine que viajam os quatro cantos do mundo em busca dos melhores vinhos) já catalogou mais de 7 mil rótulos de vinhos, além de ter acumulado mais de 800 mil avaliações de consumidores.

Os vinhos vindos do Chile chegam ao Brasil por terra e ficam armazenados no Centro de Distribuição do Grupo Wine, localizado na Serra.

“O lançamento da Metropolitano é uma das nossas grandes apostas para 2024 e pretendemos torná-la campeã de vendas em volume de mercado. A primeira leva de importação com os rótulos da linha trouxe 170 mil garrafas para o Brasil, em dois lotes. A capacidade produtiva da linha é de aproximadamente 1,2 milhão de garrafas no primeiro ano de operação, mas a projeção da nova marca vai além disso”, diz Garfinkel.

Os lançamentos

O time de Winehunters selecionou as uvas e as regiões chilenas ideais para desenvolver vinhos com as principais características apreciadas pelo público brasileiro. Os quatro rótulos que compõem a linha Metropolitano foram elaborados com as uvas mais consumidas pelos brasileiros: Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Carménère e um Red Blend que une duas variedades de uvas tintas (52% Cabernet Sauvignon e 48% Carménère).

Os rótulos Cabernet Sauvignon e Carménère, assim como o blend, foram feitos com uvas cultivadas no Vale do Rapel, entre as cordilheiras, uma região mais quente que favorece o amadurecimento de ambas. Já o Chardonnay foi produzido com uvas cultivadas no Vale de Cachapoal Andes, uma região mais fria, com grande amplitude térmica, favorecendo o desenvolvimento de aromas e sabores, além de preservar a acidez natural das uvas.

Os rótulos tintos passam por um breve amadurecimento de três meses de carvalho francês e o vinho branco da linha por breve passagem por carvalho francês, resultando em vinhos com boa intensidade aromática, frescor e taninos macios.

