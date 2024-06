Do Paraná ao ES: conheça vinhos que retratam a diversidade do Brasil

Brasil é um dos cinco maiores produtores de vinhos do Hemisfério Sul. Crédito: Shutterstock

Comemorado no Brasil no primeiro domingo do mês de junho, o Dia Nacional do Vinho nasceu de um projeto de lei de 2017 com o objetivo de enaltecer o mercado brasileiro, que já contabiliza mais de mil vinícolas e tem 50 mil famílias envolvidas na viticultura.



Segundo dados do portal Vinho Brasileiro, o Brasil ficou, em 2023, entre os cinco maiores produtores de vinho do Hemisfério Sul, com uma produção de cerca de 700 milhões de quilos de uva ao ano.

Em termos de consumo, ainda somos pequenos, com 2,7 litros per capita/ano, mas a valorização do vinho nacional é um acontecimento constante, assim como as premiações de rótulos brasileiros pelo mundo afora.

Aqui não existe uma relação cultural e histórica tão profunda com a bebida como em alguns países, mas o Brasil carrega a vantagem de poder produzir vinho em quase todas as suas regiões e também de ter uvas o ano inteiro. Isso só é possível por meio de técnicas e tecnologia avançada.

DA MANTIQUEIRA AO SÃO FRANCISCO

Uma das regiões que se destaca nesse aspecto é a Serra da Mantiqueira, no Sudeste, que aplica a dupla poda e inverte o ciclo da videira, com as uvas sendo colhidas no inverno.

Já no Vale do São Francisco, no Nordeste, as videiras produzem uvas até três vezes por ano - um feito inédito no mundo do vinho e que chama ainda mais a atenção quando degustamos as bebidas produzidas.

Quer saber mais sobre a tropicalidade e a diversidade dos vinhos brasileiros? Veja abaixo uma lista com exemplares produzidos em regiões distintas do país que vale a pena experimentar.

6 DICAS DE VINHOS DE DIFERENTES REGIÕES DO BRASIL

SÃO PAULO E ESPÍRITO SANTO:

Sacramento Sabina Syrah 2023 - O Sabina vem de São Paulo, mais especificamente da Serra da Canastra, na região Sudeste, e é também o vinho brasileiro de maior destaque nos últimos anos. Se você está acostumado com a Syrah potente, talvez estranhe ela aqui, mais cítrica, lembrando suco de frutas vermelhas, e também mais mineral, com um toque de balsâmico e giz. Também é possível sentir a típica pimenta da Syrah, e o vinho tem final bastante fresco. Impressiona também por sua capacidade de evolução. Quanto: R$ 209, no e-commerce www.worldwine.com.br. Mais informações: @sacramentovinifer.



Catarina, Sauvignon Blanc - Temos aqui um rótulo capixaba, afinal, o Espírito Santo vem se destacando também na produção de vinhos finos. O Catarina é elaborado pela vinícola Carrereth, em Domingos Martins. Sua produção ainda é pequena, com garrafas numeradas, produzidas a partir de vinhedo próprio e colheita de inverno. A safra 2023 foi bastante intensa de aromas, como pêssego, abacaxi e maçã verde. Vinho muito fresco na boca também. Em julho, acontecerá a colheita da nova safra, que será disponibilizada em breve para venda. Mais informações: @vinicolacarrereth e (27) 99239-2750.



PARANÁ E CENTRO-OESTE:

Sincronia Shiraz 2018 - Outro Syrah na lista, mas o paranaense da vinícola Franco Italiano é interessante por mostrar como uma mesma uva pode se comportar de forma distinta conforme o terroir. Aqui já temos um vinho com excelente presença de aromas e sabores de frutas negras maduras, bastante especiaria e um toque defumado. Seu taninos são bem marcantes. Quanto: R$ 87,90, no e-commerce www.vinotecabrasil.com. Mais informações: @vinicolafrancoitaliano.



Cobogó Sauvignon Blanc 2023 - Imagine provar um Sauvignon Blanc do Planalto Central. Pois a vinícola Brasília, situada no Centro-Oeste, tem 10 vinhedos na parte mais alta do Cerrado, e os resultados de seu cultivo têm chamado a atenção. O Sauvignon Blanc é intenso, aromático, e traz aromas de frutas tropicais como goiaba, figo, melão e pera. Seu paladar é marcante, com acidez bem gostosa. É muito agradável de beber e tem produção limitada. As vendas ao consumidor final são feitas diretamente pela vinícola, inaugurada no último mês de abril. Valores sob consulta. Mais informações: @vinicolabrasilia.



BAHIA E PERNAMBUCO:

Espumante Terranova Brut - A Terranova pertence ao famoso grupo gaúcho Miolo e fica no Vale do São Francisco, em uma área entre Bahia e Pernambuco. O clima da região é bem seco e os vinhos originados ali são bem interessantes. O Terranova Brut é elaborado com uvas Chenin Blanc, Sauvignon Blanc e Verdejo, muito fácil de agradar. Excelente opção para festas, pelo preço de mercado. Quanto: R$ 38,90, no e-commerce www.superadega.com.br. Mais informações: @vinicolaterranova.



Cordel 2020 - Produzido pela vinícola Uvva, na Chapada Diamantina, Bahia, é um blend composto de Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot. O rótulo coleciona destaques: 91 pontos pelo Guia Descorchados e 90 por James Suckling, duas grandes referências na avaliação de vinhos. O nome Cordel faz reverência à riqueza cultural nordestina. São oito meses de maturação em carvalho, resultando em acidez viva, taninos maduros e final com notas de especiarias. Quanto: R$ 215, no e-commerce www.vinicolauvva.com.br. Mais informações: @vinicolauvva.



