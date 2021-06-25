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Tintim!

Confira 10 vinhos tintos de até R$ 70 para brindar no inverno

Lista inclui rótulos de Brasil, Argentina, Chile, Espanha e Uruguai indicados pelos sommeliers Flávio Azevedo, Nádia Alcalde, Pedro Kucht, Pedro Pereira e Tati Gomes

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 17:26

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

25 jun 2021 às 17:26
Taças de vinho tinto em cenário de inverno
Sugestões da lista são ideais para harmonizar com os pratos clássicos da estação  Crédito: Shutterstock
Já estamos na melhor estação do ano para beber vinhos, o inverno, e as adegas do Estado oferecem opções para todos os gostos e bolsos. Os tintos, favoritos na época fria, são os protagonistas de uma seleção com 10 rótulos indicados por especialistas convidados pela reportagem.
Na lista que você confere abaixo, há garrafas que custam no máximo R$ 70 em lojas, supermercados e distribuidoras escolhidas pelos entrevistados. São sugestões ideais para acompanhar clássicos da temporada - de queijos com sabor intenso a carnes vermelhas com molhos densos ou massas cremosas.

Conheça os sommeliers

Para compor nossa lista com 10 tintos de bom custo-benefício, convidamos cinco sommeliers que atuam no Estado. Especialista em vinhos da França e graduado pela renomada escola Wine & Spirits Education Trust, Flávio Azevedo é professor e chef da escola Casa de Sommelier, em Vila Velha. Também graduada na WSET, Tati Gomes é professora no curso de sommelier profissional da Casa de Sommelier. Além de sommelière, a jornalista Nádia Alcalde escreve quinzenalmente em A Gazeta a coluna Entre Vinhos, é sócia na Cervejaria Teresense, em Santa Teresa, e produz o café especial A Thousand Dreams. Chef do restaurante Oriundi, em Vitória, Pedro Kucht acaba de se tornar sommelier. Pedro Pereira, por sua vez, é formado em gastronomia, graduou-se sommelier pela Associação Brasileira de Sommelier (ABS) e integra a equipe do restaurante Eliah, em Vitória. 

Veja lista com 10 opções de tintos por até R$ 70:

AMITIÉ PINOT NOIR 2020 - Brasil

A Amitié é uma marca gaúcha criada por duas mulheres empreendedoras no mercado de vinho, a sommelière Andreia Gentilini Milan e a enóloga Juciane Casagrande. Indicado pela sommelière Tati Gomes, o Pinot Noir é delicado e revela aromas de frutas vermelhas, como morango, cereja e amora, sem influência de madeira.  
  • Harmonização: risoto de funghi com carne magra e salmão grelhado com arroz de amêndoas. Queijos brie, gruyère e gouda também combinam muito bem com o vinho, que pode ser degustado sozinho ou acompanhado de prato.
  • Quanto: R$ 60, na Espaço D.O.C. Vitória.

AURORA PINOT NOIR 2020 IP PINTO BANDEIRA - Brasil

Sugestão do sommelier Pedro Pereira, o vinho mostra-se elegante na boca, com taninos delicados e ótima acidez. Entre os aromas, destacam-se frutas vermelhas, torrefação e pimenta preta. "Um belíssimo pinot noir nacional", pontua Pedro.
  • Harmonização: risoto de funghi secchi ou medalhão de filé mignon com massa ao molho branco.
  • Quanto: R$ 59, no supermercado Perim do Centro de Vila Velha. (27) 3320-9300.
Amitié Pinot Noir 2020 e Fausto Merlot 2020: dicas de Tati Gomes
Amitié Pinot Noir 2020 e Fausto Merlot 2020: dicas da sommelière Tati Gomes Crédito: Divulgação

CASA PERINI CABERNET SAUVIGNON 2019 - Brasil

Produzido pela Casa Perini, uma das mais respeitadas vinícolas brasileiras, esse Cabernet Sauvignon sugerido pelo sommelier Pedro Kucht é encorpado e tem taninos maduros, alta acidez e notas de morango, cereja preta e chocolate. "É a uva mais cultivada no mundo e também a favorita de muitos entusiastas da bebida", destaca Pedro.  
  • Harmonização: carnes vermelhas mais gordurosas, como cordeiro, costela e picanha, e também com comidas picantes e embutidos condimentados.
  • Quanto: R$ 57, no Showroom By Fashion Espumantes e Vinhos, Barro Vermelho, Vitória. (27) 98158-2334.

CASA VALDUGA ARTE CABERNET SAUVIGNON/MERLOT 2019 - Brasil 

"A estrutura da Cabernet Sauvignon e a maciez da Merlot se completam perfeitamente nesse blend", observa o sommelier Pedro Pereira. Jovem e frutado, é um vinho com taninos presentes e bom corpo. Ao nariz, traz aromas de frutas negras, flores e especiarias. 
  • Harmonização: um bom hambúrguer, uma pizza de calabresa ou uma tábua de queijos maturados.
  • Quanto: R$ 51,80, no supermercado Perim de Itapuã, Vila Velha. (27) 3399-1010.
Casa Perini Cabernet Sauvignon 2019 e Santa Rita 120 Carménère 2018: dicas de Pedro Kucht
Casa Perini Cabernet Sauvignon 2019 e Santa Rita 120 Carménère 2018: dicas do chef e sommelier Pedro Kucht Crédito: Divulgação

CASTILLO SAN SIMÓN MONASTRELL 2018 - Espanha

"Muito conhecida na Espanha, a uva Monastrell tende a originar vinhos com cores intensas e altos níveis de taninos, do jeitinho que gostamos de degustar no inverno", comenta a sommeliére e colunista de vinhos de A Gazeta, Nádia Alcalde. Sua dica, o Castillo San Simón 2018, é jovem, fácil de beber e tem aromas de frutas vermelhas frescas. 
  • Harmonização: versátil, vai bem tanto com uma tábua de frios quanto com pizzas, massas e carne vermelha.
  • Quanto: R$ 45,70, na Forte Distribuidora - delivery em Vitória e Vila Velha. (27) 99650-6233.

FAUSTO MERLOT 2020 - Brasil

Um tinto fácil de beber, com taninos médios e presença de frutas vermelhas e ameixa preta, além de notas de couro e chocolate amargo. São essas as características dessa sugestão de Tati Gomes. "A Merlot é uma uva com maior constância de qualidade no Brasil, e a Pizzato uma vinícola de alta reputação. É um vinho que abraça", completa a sommelière. 
  • Harmonização: bruschetta de Parma com provolone, caponata com uva passa e queijos gouda, gruyère e brie - Tati sugere acrescentar uma geleia de frutas vermelhas à tábua de frios.
  • Quanto: R$ 69, na Espaço D.O.C., Praia do Canto Vitória. (27) 3024-1222.
Castillo San Simón Monastrell 2018 e Juan Carrau Tannat de Reserva 2018: dicas de Nádia Alcalde
Castillo San Simón Monastrell 2018 e Juan Carrau Tannat de Reserva 2018: dicas da colunista de vinhos Nádia Alcalde Crédito: Divulgação

JUAN CARRAU TANNAT DE RESERVA 2018 - Uruguai

Outra dica da colunista Nádia Alcalde é o uruguaio Juan Carrau Tannat de Reserva, que passou 12 meses em barrica de carvalho francês e é complexo no nariz, trazendo aromas de frutas vermelhas, ameixa, marmelo e especiarias. No paladar, tem taninos maduros e notas de tabaco e couro. "Aconselho aerar em decanter por 30 minutos antes de degustar. É um vinho com bastante potencial de guarda também", ressalta Nádia.  
  • Harmonização: carnes de caça assadas ou grelhadas.
  • Quanto: R$ 68,90, nos supermercados Perim. (27) 99840-3056.

LUNA MALBEC SINGLE VINEYARD 2018 - Argentina

“Queridinha dos brasileiros, a Malbec triunfa em Mendoza, na Argentina. Originária de Cahors, na França, foi na terra de nossos hermanos que ela encontrou um terroir fantástico, tornando-se a uva emblemática dos nossos vizinhos”, comenta Flávio Azevedo sobre a uva do Luna. "Destacam-se nele aromas de frutas negras, como mirtilo, amoras e ameixas maduras, e há notas de caramelo e baunilha, oriundas do seu estágio em barrica", completa o sommelier. 
  • Harmonização: bife de chorizo e batatas fritas, choripán e bife ancho com risoto de grana padano.
  • Quanto: R$ 70, na Vino Vix, Santa Lúcia, Vitória. (27) 99981-6055.
Casa Valduga Arte Cabernet Sauvignon/Merlot 2019 e Aurora Pinot Noir 2020 IP Pinto Bandeira: dicas de Pedro Pereira
Casa Valduga Arte Cabernet Sauvignon/Merlot 2019 e Aurora Pinot Noir 2020: dicas do sommelier Pedro Pereira Crédito: Divulgação

SANTA RITA 120 CARMÉNÈRE - Chile

"Carmenère é uma uva francesa que escolheu o Chile para brilhar. Adoro todos os vinhos 120 da vinícola Santa Rita, porém esse Carménère é a escolha perfeita para quem busca um vinho com taninos macios e fácil de beber", afirma Pedro Kucht. Essa sugestão do sommelier tem notas de frutas vermelhas, cacau em pó e especiarias. 
  • Harmonização: carne de porco assada com especiarias, carnes vermelhas de pouca gordura, como filé mignon, e massas com molhos à base de molho de tomate, como amatriciana e putanesca.
  • Quanto: R$ 56,90, nos supermercados Carone. (27) 99805-0794.

YALI WILD SWAN CABERNET SAUVIGNON 2020 - Chile

"A Cabernet Sauvignon se apresenta de forma esplendorosa nos solos da D.O. Valle Central do Chile, pois lá há um terroir propício para essa uva, que precisa de calor para atingir a maturação perfeita”, comenta Flavio Azevedo sobre o Yali Wild Swan. Trata-se de um vinho com aromas de frutas vermelhas maduras, como framboesas e groselhas, e notas de ameixa, amora, cacau e pimenta preta. 
  • Harmonização: churrasco (picanha, contrafilé, alcatra ou fraldinha), costela com aipim na manteiga, queijos de massa dura (Serra da Canastra com 120 dias de cura ou parmesão).
  • Quanto: R$ 69, na Espaço D.O.C., Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-1222.
Luna Malbec Single Vineyard 2018 e Yali Wild Swan Cabernet Sauvignon 2020: dicas de Flávio Azevedo
Luna Malbec Single Vineyard 2018 e Yali Wild Swan Cabernet Sauvignon 2020: dicas do sommelier Flávio Azevedo Crédito: Divulgação

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