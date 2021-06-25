Confira 10 vinhos tintos de até R$ 70 para brindar no inverno

Conheça os sommeliers
Para compor nossa lista com 10 tintos de bom custo-benefício, convidamos cinco sommeliers que atuam no Estado. Especialista em vinhos da França e graduado pela renomada escola Wine & Spirits Education Trust, Flávio Azevedo é professor e chef da escola Casa de Sommelier, em Vila Velha. Também graduada na WSET, Tati Gomes é professora no curso de sommelier profissional da Casa de Sommelier. Além de sommelière, a jornalista Nádia Alcalde escreve quinzenalmente em A Gazeta a coluna Entre Vinhos, é sócia na Cervejaria Teresense, em Santa Teresa, e produz o café especial A Thousand Dreams. Chef do restaurante Oriundi, em Vitória, Pedro Kucht acaba de se tornar sommelier. Pedro Pereira, por sua vez, é formado em gastronomia, graduou-se sommelier pela Associação Brasileira de Sommelier (ABS) e integra a equipe do restaurante Eliah, em Vitória.
Veja lista com 10 opções de tintos por até R$ 70:
AMITIÉ PINOT NOIR 2020 - Brasil
- Harmonização: risoto de funghi com carne magra e salmão grelhado com arroz de amêndoas. Queijos brie, gruyère e gouda também combinam muito bem com o vinho, que pode ser degustado sozinho ou acompanhado de prato.
- Quanto: R$ 60, na Espaço D.O.C. Vitória.
AURORA PINOT NOIR 2020 IP PINTO BANDEIRA - Brasil
- Harmonização: risoto de funghi secchi ou medalhão de filé mignon com massa ao molho branco.
- Quanto: R$ 59, no supermercado Perim do Centro de Vila Velha. (27) 3320-9300.
CASA PERINI CABERNET SAUVIGNON 2019 - Brasil
- Harmonização: carnes vermelhas mais gordurosas, como cordeiro, costela e picanha, e também com comidas picantes e embutidos condimentados.
- Quanto: R$ 57, no Showroom By Fashion Espumantes e Vinhos, Barro Vermelho, Vitória. (27) 98158-2334.
CASA VALDUGA ARTE CABERNET SAUVIGNON/MERLOT 2019 - Brasil
- Harmonização: um bom hambúrguer, uma pizza de calabresa ou uma tábua de queijos maturados.
- Quanto: R$ 51,80, no supermercado Perim de Itapuã, Vila Velha. (27) 3399-1010.
CASTILLO SAN SIMÓN MONASTRELL 2018 - Espanha
- Harmonização: versátil, vai bem tanto com uma tábua de frios quanto com pizzas, massas e carne vermelha.
- Quanto: R$ 45,70, na Forte Distribuidora - delivery em Vitória e Vila Velha. (27) 99650-6233.
FAUSTO MERLOT 2020 - Brasil
- Harmonização: bruschetta de Parma com provolone, caponata com uva passa e queijos gouda, gruyère e brie - Tati sugere acrescentar uma geleia de frutas vermelhas à tábua de frios.
- Quanto: R$ 69, na Espaço D.O.C., Praia do Canto Vitória. (27) 3024-1222.
JUAN CARRAU TANNAT DE RESERVA 2018 - Uruguai
- Harmonização: carnes de caça assadas ou grelhadas.
- Quanto: R$ 68,90, nos supermercados Perim. (27) 99840-3056.
LUNA MALBEC SINGLE VINEYARD 2018 - Argentina
- Harmonização: bife de chorizo e batatas fritas, choripán e bife ancho com risoto de grana padano.
- Quanto: R$ 70, na Vino Vix, Santa Lúcia, Vitória. (27) 99981-6055.
SANTA RITA 120 CARMÉNÈRE - Chile
- Harmonização: carne de porco assada com especiarias, carnes vermelhas de pouca gordura, como filé mignon, e massas com molhos à base de molho de tomate, como amatriciana e putanesca.
- Quanto: R$ 56,90, nos supermercados Carone. (27) 99805-0794.
YALI WILD SWAN CABERNET SAUVIGNON 2020 - Chile
- Harmonização: churrasco (picanha, contrafilé, alcatra ou fraldinha), costela com aipim na manteiga, queijos de massa dura (Serra da Canastra com 120 dias de cura ou parmesão).
- Quanto: R$ 69, na Espaço D.O.C., Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-1222.