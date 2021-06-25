Confira 10 vinhos tintos de até R$ 70 para brindar no inverno

A Amitié é uma marca gaúcha criada por duas mulheres empreendedoras no mercado de vinho, a sommelière Andreia Gentilini Milan e a enóloga Juciane Casagrande. Indicado pela sommelière Tati Gomes, o Pinot Noir é

delicado e revela aromas de frutas vermelhas, como morango, cereja e amora, sem influência de madeira.