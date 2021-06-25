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Bruschettas de cebola caramelizada e gorgonzola: bora petiscar?

Nessa variação do antepasto italiano, a combinação de doce e salgado resulta em uma ótima entradinha para acompanhar vinhos

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 16:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

25 jun 2021 às 16:00
Bruschettas de cebola caramelizada e gorgonzola
Bruschettas de cebola e gorgonzola ficam prontas em até 30 minutos Crédito: WickboldDivulgação
Entre as diversas variações de bruschetta, famoso antepasto italiano à base de pão tostado, a que sugerimos abaixo tem contraste de sabores. Cebola caramelizada, doce na medida, e queijo gorgonzola, salgadinho e irresistível, combinam-se no petisco, ideal para acompanhar uma bela taça de vinho. Veja como é fácil fazer:

BRUSCHETTAS DE CEBOLA CARAMELIZADA E GORGONZOLA

Rendimento: 14 unidades
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 7 fatias de pão rústico de fermentação natural 
  • 3 cebolas brancas cortadas finas
  • 30g de açúcar refinado
  • 200g de queijo gorgonzola cortados em cubos
  • ½ xícara de azeite extravirgem
MODO DE PREPARO:
  1. Corte as fatias de pão ao meio, pincele azeite e toste-as em uma frigideira até que fiquem com a borda dourada. Reserve.
  2. Aqueça uma frigideira com uma parte do azeite e refogue a cebola.
  3. Assim que murchar, junte o açúcar e mexa até dissolver e a cebola dourar.
  4. Coloque a cebola caramelizada nas fatias tostadas e adicione os cubos de gorgonzola.
  5. Se preferir, leve as bruschettas ao forno preaquecido a 160ºC para que o queijo dê uma leve derretida.
Fonte: Wickbold. Veja mais dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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