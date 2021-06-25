Bruschettas de cebola caramelizada e gorgonzola: bora petiscar?

Entre as diversas variações de bruschetta, famoso antepasto italiano à base de pão tostado, a que sugerimos abaixo tem contraste de sabores. Cebola caramelizada, doce na medida, e queijo gorgonzola, salgadinho e irresistível, combinam-se no petisco, ideal para acompanhar uma bela taça de vinho. Veja como é fácil fazer:
BRUSCHETTAS DE CEBOLA CARAMELIZADA E GORGONZOLA
Rendimento: 14 unidades
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 7 fatias de pão rústico de fermentação natural
- 3 cebolas brancas cortadas finas
- 30g de açúcar refinado
- 200g de queijo gorgonzola cortados em cubos
- ½ xícara de azeite extravirgem
MODO DE PREPARO:
- Corte as fatias de pão ao meio, pincele azeite e toste-as em uma frigideira até que fiquem com a borda dourada. Reserve.
- Aqueça uma frigideira com uma parte do azeite e refogue a cebola.
- Assim que murchar, junte o açúcar e mexa até dissolver e a cebola dourar.
- Coloque a cebola caramelizada nas fatias tostadas e adicione os cubos de gorgonzola.
- Se preferir, leve as bruschettas ao forno preaquecido a 160ºC para que o queijo dê uma leve derretida.
Fonte: Wickbold. Veja mais dicas saborosas em leia.ag/receitas.