Ifes abre mais de 4 mil vagas em cursos técnicos de graça

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para 4.443 vagas em cursos técnicos de graça. Os aprovados vão começar a estudar no 1º semestre de 2027, em um dos 23 campi da instituição no Estado.





As chances estão distribuídas por três editais. O documento PS 46/2026 prevê oportunidades para cursos técnicos integrados ao ensino médio; enquanto o PS 47/2026, com cursos concomitantes e subsequentes ao ensino médio; e PS 48/2026, integrados à educação de jovens e adultos (EJA).



Os interessados podem se inscrever no site links.ifes.edu.br/selecao.