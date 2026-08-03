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ES inicia campanha de multivacinação; confira quem deve se vacinar

A campanha, iniciada nesta segunda-feira (3), busca ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de até 14 anos. O Dia D de mobilização será realizado em 22 de agosto

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 16:30

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

03 ago 2026 às 16:30
Vacinação em casa facilita rotina das famílias
Vacinação: campanha iniciada nesta segunda (3) vai até o fim de agosto Shutterstock

A caderneta de vacinação completa garante segurança para a saúde individual e coletiva. Por isso, a partir desta segunda-feira (3), é possível completar ou atualizar o documento de crianças e adolescentes de até 14 anos durante a Estratégia de Multivacinação.


Coordenada pela Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa), a campanha segue até 1º de setembro e contará com um Dia D de mobilização em 22 de agosto. Durante esse período, pais e responsáveis podem procurar qualquer sala de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para verificar a caderneta e atualizar as doses em atraso. Basta apresentar o documento no momento do atendimento.


De acordo com a pasta estadual, todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação do público-alvo da ação estão disponíveis. Veja quais são abaixo: 

Vibrant Purple and Modern Problem and Solution Table Graph (1024 x 3000 px) de Radar AG

A Sesa detalhou que o objetivo é incentivar que os mais de 400 mil adolescentes e crianças no Espírito Santo não fiquem com esquema vacinal incompleto.

Meta não atingida

De acordo com a secretaria, 13 dos 16 imunizantes com metas de cobertura vacinal ainda não alcançaram o índice esperado em 2026. Estão nessa lista as vacinas BCG, rotavírus, influenza (gripe), Covid-19, dengue, pentavalente, poliomielite inativada (VIP), pneumocócica, meningocócica C, febre amarela, hepatite A infantil, tríplice viral (SRC) e varicela.

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