ES inicia campanha de multivacinação; confira quem deve se vacinar

A caderneta de vacinação completa garante segurança para a saúde individual e coletiva. Por isso, a partir desta segunda-feira (3), é possível completar ou atualizar o documento de crianças e adolescentes de até 14 anos durante a Estratégia de Multivacinação.





Coordenada pela Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa), a campanha segue até 1º de setembro e contará com um Dia D de mobilização em 22 de agosto. Durante esse período, pais e responsáveis podem procurar qualquer sala de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para verificar a caderneta e atualizar as doses em atraso. Basta apresentar o documento no momento do atendimento.





De acordo com a pasta estadual, todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação do público-alvo da ação estão disponíveis. Veja quais são abaixo: