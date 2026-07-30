EDP abre vagas em cursos de graça para formação de eletricistas em Linhares

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para uma nova turma da Escola de Eletricistas em Linhares. São oferecidas 16 vagas gratuitas, em parceria com o Senai, para quem quer ingressar na profissão.





Os candidatos ao curso de qualificação profissional precisam ter o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e disponibilidade para frequentar as aulas em período integral.





As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de agosto, por meio do formulário eletrônico.