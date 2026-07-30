EDP abre vagas em cursos de graça para formação de eletricistas em Linhares

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para uma nova turma da Escola de Eletricistas em Linhares. São oferecidas 16 vagas gratuitas, em parceria com o Senai, para quem quer ingressar na profissão.
Os candidatos ao curso de qualificação profissional precisam ter o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e disponibilidade para frequentar as aulas em período integral.
As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de agosto, por meio do formulário eletrônico.
O processo seletivo inclui prova teórica e prática, avaliação psicossocial e entrevista. A Escola de Eletricista tem como foco a qualificação de profissionais para atuar na construção, operação e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, reunindo conhecimentos técnicos e práticas voltadas à segurança.
O curso terá duração de três meses, com início previsto para o dia 21 de setembro, e será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Senai Linhares.
Durante a formação, os participantes receberão ajuda de custo de R$ 45,00 por dia, material didático, uniforme e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
Os selecionados terão aulas sobre os princípios que regem os sistemas elétricos, além de aprender procedimentos e técnicas para planejamento, execução, inspeção e manutenção preventiva e corretiva das redes de distribuição, sempre em conformidade com as normas técnicas e de segurança.
Ao concluírem a capacitação, os alunos receberão diploma com chancela do Senai e passarão a integrar o banco de talentos da EDP, podendo participar de futuros processos seletivos para vagas efetivas na empresa.
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