AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Nível médio

EDP abre vagas em cursos de graça para formação de eletricistas em Linhares

Serão oferecidas 16 vagas em parceria com o Senai; participantes recebem ajuda de custo, certificação e podem integrar o banco de talentos da empresa

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 15:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jul 2026 às 15:20
Oportunidades para eletricistas nas agências do Sine
Oportunidades para eletricistas nas agências do Sine Freepik

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está com inscrições abertas para uma nova turma da Escola de Eletricistas em Linhares. São oferecidas 16 vagas gratuitas, em parceria com o Senai, para quem quer ingressar na profissão. 


Os candidatos ao curso de qualificação profissional precisam ter o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e disponibilidade para frequentar as aulas em período integral. 


As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de agosto, por meio do formulário eletrônico

O processo seletivo inclui prova teórica e prática, avaliação psicossocial e entrevista. A Escola de Eletricista tem como foco a qualificação de profissionais para atuar na construção, operação e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, reunindo conhecimentos técnicos e práticas voltadas à segurança.


O curso terá duração de três meses, com início previsto para o dia 21 de setembro, e será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Senai Linhares.


Durante a formação, os participantes receberão ajuda de custo de R$ 45,00 por dia, material didático, uniforme e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

Os selecionados terão aulas sobre os princípios que regem os sistemas elétricos, além de aprender procedimentos e técnicas para planejamento, execução, inspeção e manutenção preventiva e corretiva das redes de distribuição, sempre em conformidade com as normas técnicas e de segurança. 


Ao concluírem a capacitação, os alunos receberão diploma com chancela do Senai e passarão a integrar o banco de talentos da EDP, podendo participar de futuros processos seletivos para vagas efetivas na empresa.

Leia Mais Sobre Oportunidades

ES tem mais de 5.570 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (27)

Inscrições abertas para curso de qualificação no ES em parceria com marca de beleza

Senac-ES abre mais de 300 vagas de qualificação profissional com bolsa inicial de até R$ 600

Instituto Coca-Cola abre 10 mil vagas em qualificação profissional de graça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp Edp Qualificação Profissional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dor e inflamação no dente siso
Dente do siso: por que dói, quando extrair e cinco dicas para aliviar os sintomas
Imagem de destaque
Baixa na União Progressista: Marcus Vicente desiste de se candidatar
Ex-prefeito Lorenzo Pazolini ao lado do vocalista da Banda Eva durante apresentação na praia de Camburi em janeiro deste ano.
Pazolini é condenado por propaganda eleitoral antecipada em show da Banda Eva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados