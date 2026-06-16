Senac-ES abre mais de 300 vagas de qualificação profissional com bolsa inicial de até R$ 600

O Senac-ES está com mais de 300 vagas abertas em cursos de qualificação profissional, distribuídas em 15 turmas em diferentes regiões do Estado. A oferta faz parte da Jornada das Competições, que abre espaço para quem quer desenvolver habilidades profissionais, receber bolsas de incentivo e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho.
Para participar, basta o candidato ter idade entre 17 e 20 anos completos e, no mínimo, o ensino fundamental incompleto. São 20 vagas para cada turma.
Durante o período de formação na etapa inicial, os selecionados recebem bolsas de até R$ 600,00. O objetivo do projeto é desenvolver talentos da educação profissional e ofertar uma trajetória que combine qualificação técnica, experiências práticas, acompanhamento especializado e incentivos financeiros.
As profissões contemplam áreas com forte demanda no segmento do comércio de bens, serviços e turismo, como Criadores Digitais, Talentos da Cozinha, Cuidador de Idoso, A Arte de Transformar Cabelos, A Beleza que Transforma, Talentos da Arte Floral e A Arte de Servir Bem.
As vagas estão distribuídas entre as unidades do Senac em Vitória, Serra, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Santa Teresa e no Hotel-Escola Senac Ilha do Boi, em Vitória.
Os interessados podem se inscrever na página oficial da competição.
A primeira etapa é o Despertar Profissional, momento em que os candidatos entram em contato com as dinâmicas das profissões. Esta fase é composta por cursos introdutórios de 80 horas, voltados para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades fundamentais das ocupações.
A fase seguinte é a Etapa Escolar, na qual os participantes selecionados recebem formação mais avançada e passam a integrar um grupo ainda mais restrito (até cinco alunos por turma).
Em seguida, os estudantes participam das seletivas estaduais, momento em que apenas um representante por modalidade é escolhido para seguir adiante.
Os vencedores ingressam em um período intensivo de preparação para o torneio nacional de profissões: as Competições Senac. Nessa etapa, os participantes recebem bolsa-auxílio de R$ 1.621,00 por mês, além de auxílio-alimentação de R$ 1.001,00 e plano odontológico durante a fase de treinamento.
A diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, ressalta que o diferencial do projeto está na combinação entre excelência técnica e desenvolvimento humano. Ela explica que os participantes têm acesso a uma experiência educacional diferenciada, construída para desenvolver competências que as empresas valorizam cada vez mais, como criatividade, comunicação, resolução de problemas, trabalho em equipe e capacidade de inovação.
“Aqui todos saem mais preparados para os desafios profissionais e para as oportunidades que surgem ao longo da carreira”, comenta.
Os estudantes têm a possibilidade de representar o Espírito Santo em competições nacionais, além da oportunidade de acumular experiências que fortalecem o currículo e aumentam a empregabilidade.
A participação em treinamentos especializados, a convivência com profissionais de referência e o contato com situações reais da profissão contribuem para acelerar o desenvolvimento dos competidores.
Segundo o Senac, o projeto das Competições foi criado para revelar talentos e apoiar trajetórias profissionais. Ao longo da jornada, os jovens estudantes desenvolvem competências técnicas e comportamentais, ampliam o repertório profissional e vivenciam desafios que simulam situações do mundo do trabalho.
Confira as profissões da etapa Despertar Profissional
Profissão: Curso de Acesso para Competidores
Senac Vitória
Cabeleireiro: A Arte de Transformar Cabelos
Esteticista: A Beleza que transforma
Florista: Talentos da Arte Floral
Cozinheiro: Talentos da Cozinha
Hotel-Escola Senac Ilha do Boi
Garçom: A Arte de Servir Bem
Senac Vila Velha
Técnico em Enfermagem: Cuidador de Idoso
Senac Cachoeiro de Itapemirim
Web Mobile: Criadores Digitais
Senac Colatina
Cabeleireiro: A Arte de Transformar Cabelos
Esteticista: A Beleza que Transforma
Web Mobile: Criadores Digitais
Senac Serra
Garçom: A Arte de Servir Bem
Esteticista: A Beleza que Transforma
Web Mobile: Criadores Digitais
Senac Santa Teresa
Cozinheiro: Talentos da Cozinha
Senac Linhares
Esteticista: A Beleza que Transforma
Web Mobile: Criadores Digitais
- Senac Venda Nova do Imigrante
- Cozinheiro: Talentos da Cozinha
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