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Desenvolvimento

Senac-ES abre mais de 300 vagas de qualificação profissional com bolsa inicial de até R$ 600

Selecionados vão participar das Competições Senac; os candidatos precisam ter entre 17 e 20 anos completos

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 15:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jun 2026 às 15:35
Alunos podem participar de competição nacional do Senac
Alunos podem participar de competição nacional do Senac Divulgação

O Senac-ES está com mais de 300 vagas abertas em cursos de qualificação profissional, distribuídas em 15 turmas em diferentes regiões do Estado. A oferta faz parte da Jornada das Competições, que abre espaço para quem quer desenvolver habilidades profissionais, receber bolsas de incentivo e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho.


Para participar, basta o candidato ter idade entre 17 e 20 anos completos e, no mínimo, o ensino fundamental incompleto. São 20 vagas para cada turma.


Durante o período de formação na etapa inicial, os selecionados recebem bolsas de até R$ 600,00. O objetivo do projeto é desenvolver talentos da educação profissional e ofertar uma trajetória que combine qualificação técnica, experiências práticas, acompanhamento especializado e incentivos financeiros.


As profissões contemplam áreas com forte demanda no segmento do comércio de bens, serviços e turismo, como Criadores Digitais, Talentos da Cozinha, Cuidador de Idoso, A Arte de Transformar Cabelos, A Beleza que Transforma, Talentos da Arte Floral e A Arte de Servir Bem.

As vagas estão distribuídas entre as unidades do Senac em Vitória, Serra, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Santa Teresa e no Hotel-Escola Senac Ilha do Boi, em Vitória.


Os interessados podem se inscrever na página oficial da competição.


A primeira etapa é o Despertar Profissional, momento em que os candidatos entram em contato com as dinâmicas das profissões. Esta fase é composta por cursos introdutórios de 80 horas, voltados para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades fundamentais das ocupações.

A fase seguinte é a Etapa Escolar, na qual os participantes selecionados recebem formação mais avançada e passam a integrar um grupo ainda mais restrito (até cinco alunos por turma).


Em seguida, os estudantes participam das seletivas estaduais, momento em que apenas um representante por modalidade é escolhido para seguir adiante.


Os vencedores ingressam em um período intensivo de preparação para o torneio nacional de profissões: as Competições Senac. Nessa etapa, os participantes recebem bolsa-auxílio de R$ 1.621,00 por mês, além de auxílio-alimentação de R$ 1.001,00 e plano odontológico durante a fase de treinamento.

A diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, ressalta que o diferencial do projeto está na combinação entre excelência técnica e desenvolvimento humano. Ela explica que os participantes têm acesso a uma experiência educacional diferenciada, construída para desenvolver competências que as empresas valorizam cada vez mais, como criatividade, comunicação, resolução de problemas, trabalho em equipe e capacidade de inovação.


“Aqui todos saem mais preparados para os desafios profissionais e para as oportunidades que surgem ao longo da carreira”, comenta.


Os estudantes têm a possibilidade de representar o Espírito Santo em competições nacionais, além da oportunidade de acumular experiências que fortalecem o currículo e aumentam a empregabilidade.


A participação em treinamentos especializados, a convivência com profissionais de referência e o contato com situações reais da profissão contribuem para acelerar o desenvolvimento dos competidores.


Segundo o Senac, o projeto das Competições foi criado para revelar talentos e apoiar trajetórias profissionais. Ao longo da jornada, os jovens estudantes desenvolvem competências técnicas e comportamentais, ampliam o repertório profissional e vivenciam desafios que simulam situações do mundo do trabalho.


Confira as profissões da etapa Despertar Profissional

Profissão: Curso de Acesso para Competidores

  • Senac Vitória

  • Cabeleireiro: A Arte de Transformar Cabelos

  • Esteticista: A Beleza que transforma

  • Florista: Talentos da Arte Floral

  • Cozinheiro: Talentos da Cozinha

  • Hotel-Escola Senac Ilha do Boi

  • Garçom: A Arte de Servir Bem

  • Senac Vila Velha

  • Técnico em Enfermagem: Cuidador de Idoso

  • Senac Cachoeiro de Itapemirim

  • Web Mobile: Criadores Digitais

  • Senac Colatina

  • Cabeleireiro: A Arte de Transformar Cabelos

  • Esteticista: A Beleza que Transforma

  • Web Mobile: Criadores Digitais

  • Senac Serra

  • Garçom: A Arte de Servir Bem

  • Esteticista: A Beleza que Transforma

  • Web Mobile: Criadores Digitais

  • Senac Santa Teresa

  • Cozinheiro: Talentos da Cozinha

  • Senac Linhares

  • Esteticista: A Beleza que Transforma

  • Web Mobile: Criadores Digitais

  • Senac Venda Nova do Imigrante
  • Cozinheiro: Talentos da Cozinha

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