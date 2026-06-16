Senac-ES abre mais de 300 vagas de qualificação profissional com bolsa inicial de até R$ 600

O Senac-ES está com mais de 300 vagas abertas em cursos de qualificação profissional, distribuídas em 15 turmas em diferentes regiões do Estado. A oferta faz parte da Jornada das Competições, que abre espaço para quem quer desenvolver habilidades profissionais, receber bolsas de incentivo e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho.





Para participar, basta o candidato ter idade entre 17 e 20 anos completos e, no mínimo, o ensino fundamental incompleto. São 20 vagas para cada turma.





Durante o período de formação na etapa inicial, os selecionados recebem bolsas de até R$ 600,00. O objetivo do projeto é desenvolver talentos da educação profissional e ofertar uma trajetória que combine qualificação técnica, experiências práticas, acompanhamento especializado e incentivos financeiros.





As profissões contemplam áreas com forte demanda no segmento do comércio de bens, serviços e turismo, como Criadores Digitais, Talentos da Cozinha, Cuidador de Idoso, A Arte de Transformar Cabelos, A Beleza que Transforma, Talentos da Arte Floral e A Arte de Servir Bem.