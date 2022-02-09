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O que você precisa saber sobre os vinhos com tampa de rosca

Qual é o melhor jeito de abrir uma garrafa com a chamada "screw cap"? Assista a um vídeo com a dica e desvende mitos sobre esse tipo de vedação

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

09 fev 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Na hora de comprar vinhos, você provavelmente já se deparou com garrafas com tampa de rosca, conhecida como screw cap, e se perguntou se aqueles vinhos eram inferiores aos de rolha tradicional, de cortiça.
A resposta para essa pergunta é: os vinhos de screw cap não são inferiores aos outros! O tipo de tampa não tem nada a ver com a qualidade da bebida.
Na verdade, o que importa é a proposta para a qual o vinho foi criado. Aqueles consumidos mais jovens, como os rosés e os brancos, são ideais para garrafas com screw cap. Isso sem contar a praticidade, pois a rosca dispensa o uso de saca-rolhas.
No vídeo acima eu explico a forma correta, e mais rápida, de abrir uma garrafa com screw cap. É muito fácil!
Garrafas de vinho com tampa de rosca (screw cap)
Vinhos jovens geralmente são ideais para screw cap Crédito: Shutterstock
Tintos jovens que não têm potencial de envelhecimento dentro da garrafa também podem utilizar a tampa de rosca sem problema. Essa forma de vedação é amplamente difundida em países como Chile, Argentina, Brasil, África do Sul e Nova Zelândia.
Além disso, a tampa de rosca é uma alternativa mais sustentável, já que a rolha de cortiça é 100% vegetal, extraída da casca de uma árvore, o sobreiro (Quercus Suber L.).
O uso da rolha de cortiça é essencial em vinhos de guarda, mais complexos, com potencial de envelhecimento dentro da garrafa.
Vinho com tampa de rosca (screw cap)
A tampa de rosca requer técnica para ser aberta de forma rápida Crédito: Shutterstock

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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