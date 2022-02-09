O que você precisa saber sobre os vinhos com tampa de rosca

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Na hora de comprar vinhos, você provavelmente já se deparou com garrafas com tampa de rosca, conhecida como screw cap, e se perguntou se aqueles vinhos eram inferiores aos de rolha tradicional, de cortiça.

A resposta para essa pergunta é: os vinhos de screw cap não são inferiores aos outros! O tipo de tampa não tem nada a ver com a qualidade da bebida.

Na verdade, o que importa é a proposta para a qual o vinho foi criado. Aqueles consumidos mais jovens, como os rosés e os brancos, são ideais para garrafas com screw cap. Isso sem contar a praticidade, pois a rosca dispensa o uso de saca-rolhas.

No vídeo acima eu explico a forma correta, e mais rápida, de abrir uma garrafa com screw cap. É muito fácil!

Vinhos jovens geralmente são ideais para screw cap Crédito: Shutterstock

Tintos jovens que não têm potencial de envelhecimento dentro da garrafa também podem utilizar a tampa de rosca sem problema. Essa forma de vedação é amplamente difundida em países como Chile, Argentina, Brasil , África do Sul e Nova Zelândia.

Além disso, a tampa de rosca é uma alternativa mais sustentável, já que a rolha de cortiça é 100% vegetal, extraída da casca de uma árvore, o sobreiro (Quercus Suber L.).

O uso da rolha de cortiça é essencial em vinhos de guarda, mais complexos, com potencial de envelhecimento dentro da garrafa.

A tampa de rosca requer técnica para ser aberta de forma rápida Crédito: Shutterstock