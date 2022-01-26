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Vinagrete de polvo e vinho rosé, uma combinação perfeita

É no verão que encontramos o molusco em maior quantidade e com ótima qualidade nas peixarias. Veja no vídeo técnicas para arrasar no preparo

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

26 jan 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Pratos com polvo são os meus favoritos de cozinhar, principalmente no verão, quando temos esse molusco em abundância e com ótima qualidade nas peixarias.
Não à toa, escolhi esse ingrediente para a receita de hoje, que leva ingredientes frescos e simples: vinagrete de polvo, que, combinado a um bom vinho rosé, fica ainda melhor. No vídeo acima, mostro alguns truques para o seu polvo ficar perfeito. Assista!
INGREDIENTES:
  • 1kg de polvo
  • 1 cebola roxa
  • 1 maço de coentro
  • 1 maço de cebolinha
  • 3 dentes de alho
  • 8 tomatinhos cereja
  • 1/2 pimentão amarelo
  • 2 limões taiti
  • Raspas de 1 limão siciliano
  • 5 colheres (sopa) de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
Vinagrete de polvo, receita do chef Pedro Kucht
Vinagrete de polvo: refrescante e saboroso Crédito: Hugo Boniolo

Qual é o melhor vinho para harmonizar?

Os rosés estão em alta, especialmente agora, no verão. Então, para harmonizar com esse estilo de vinho, pensei em um vinagrete de polvo. É que rosés harmonizam muito bem com frutos do mar rosados, como polvo, camarão e lagosta. A receita de hoje tem alta acidez, e por isso pede um vinho com a mesma característica - o que é o caso do rosé. Os da Provence são mundialmente conhecidos por sua qualidade e por suas características únicas, portanto, fica a sugestão.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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