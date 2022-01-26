Vinagrete de polvo e vinho rosé, uma combinação perfeita

- 1kg de polvo
- 1 cebola roxa
- 1 maço de coentro
- 1 maço de cebolinha
- 3 dentes de alho
- 8 tomatinhos cereja
- 1/2 pimentão amarelo
- 2 limões taiti
- Raspas de 1 limão siciliano
- 5 colheres (sopa) de azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Qual é o melhor vinho para harmonizar?
Os rosés estão em alta, especialmente agora, no verão. Então, para harmonizar com esse estilo de vinho, pensei em um vinagrete de polvo. É que rosés harmonizam muito bem com frutos do mar rosados, como polvo, camarão e lagosta. A receita de hoje tem alta acidez, e por isso pede um vinho com a mesma característica - o que é o caso do rosé. Os da Provence são mundialmente conhecidos por sua qualidade e por suas características únicas, portanto, fica a sugestão.