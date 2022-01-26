Vinagrete de polvo e vinho rosé, uma combinação perfeita

Os rosés estão em alta, especialmente agora, no verão. Então, para harmonizar com esse estilo de vinho, pensei em um vinagrete de polvo. É que rosés harmonizam muito bem com frutos do mar rosados, como polvo, camarão e lagosta. A receita de hoje tem alta acidez, e por isso pede um vinho com a mesma característica - o que é o caso do rosé. Os da Provence são mundialmente conhecidos por sua qualidade e por suas características únicas, portanto, fica a sugestão.