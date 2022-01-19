Sorvete caseiro de queijo com calda quente de goiabada

Os doces à base de queijo geralmente gosto de harmonizar com vinhos de sobremesa de colheita tardia, que são doces e tem um teor alcoólico bastante alto. Mas, neste caso, pela presença da calda de goiabada e também por estarmos no verão, sugiro um espumante moscatel rosé. É uma opção refrescante e vai combinar super bem com o nosso sorvete, servido bem gelado.