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Sorvete caseiro de queijo com calda quente de goiabada

Assista ao vídeo com o passo-a-passo dessa receita super simples e gostosa. Vai harmonizar com vinho? Saiba qual combina melhor

Públicado em 

19 jan 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

A receita de hoje é bem  brasileira e perfeita para os dias quentes: sorvete caseiro de queijo com calda de goiabada e castanhas!
A combinação de queijo e goiabada já é bem famosa (e gostosa), mas nesse formato fica ainda melhor - e as castanhas dão um toque especial. Assista ao passo-a-passo da receita no vídeo acima.
INGREDIENTES: 
  • 300ml de creme de leite fresco gelado
  • 1 xícara de açúcar
  • 1/2 caixinha de leite condensado
  • 200g de requeijão cremoso
  • 1/2 caixinha de creme de leite
  • 150g de parmesão ralado
  • 1/2 xícara de castanha de caju
  • 200g de goiabada cascão
Sorvete de queijo com goiabada e castanhas, receita do chef Pedro Kucht
Sorvete caseiro de queijo com calda quente de goiabada Crédito: Hugo Boniolo

Qual é o melhor vinho para harmonizar?

Os doces à base de queijo geralmente gosto de harmonizar com vinhos de sobremesa de colheita tardia, que são doces e tem um teor alcoólico bastante alto. Mas, neste caso, pela presença da calda de goiabada e também por estarmos no verão, sugiro um espumante moscatel rosé. É uma opção refrescante e vai combinar super bem com o nosso sorvete, servido bem gelado.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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