Sangria e clericot, drinques de vinho que são a cara do verão

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Drinques refrescantes são uma ótima ideia nos dias de sol, principalmente se forem feitos com vinho. Na coluna de hoje, trago duas receitas ideais para beber no verão: um clericot, feito com espumante, e uma sangria preparada com tinto de Pinot Noir. Assista ao passo-a-passo no vídeo acima.

As frutas dos drinques podem variar de acordo com a sua preferência, mas os ingredientes que sugiro fazem toda a diferença.

Um exemplo é a adição de canela ao clericot com pêssego em calda. Surpreendente! Na sangria, a melancia congelada torna o drinque único e maravilhoso. Confira os ingredientes:

CLERICOT (rende 1 taça)

1/2 kiwi

3 morangos picados



1/2 pêssego em calda picado



2 colheres (sopa) da calda do pêssego



2 rodelas de limão siciliano



Folhas de hortelã a gosto



1 pau de canela



Espumante brut até completar a taça



Decore o clericot com canela e folhas de hortelã Crédito: Hugo Boniolo

SANGRIA (rende 1 taça)

6 cubos de melancia congeladas

3 morangos congelados



5 amoras



Folhas de manjericão a gosto



100ml de água tônica



Vinho tinto de Pinot Noir até completar

