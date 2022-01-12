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Sangria e clericot, drinques de vinho que são a cara do verão

Assista ao vídeo e surpreenda na taça com duas receitas alegres, coloridas e refrescantes sob medida para a estação do calor

Públicado em 

12 jan 2022 às 13:12
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Drinques refrescantes são uma ótima ideia nos dias de sol, principalmente se forem feitos com vinho. Na coluna de hoje, trago duas receitas ideais para beber no verão: um clericot, feito com espumante, e uma sangria preparada com tinto de Pinot Noir. Assista ao passo-a-passo no vídeo acima. 
As frutas dos drinques podem variar de acordo com a sua preferência, mas os ingredientes que sugiro fazem toda a diferença.
Um exemplo é a adição de canela ao clericot com pêssego em calda. Surpreendente! Na sangria, a melancia congelada torna o drinque único e maravilhoso. Confira os ingredientes:
CLERICOT (rende 1 taça)
  • 1/2 kiwi
  • 3 morangos picados
  • 1/2 pêssego em calda picado
  • 2 colheres (sopa) da calda do pêssego
  • 2 rodelas de limão siciliano
  • Folhas de hortelã a gosto
  • 1 pau de canela
  • Espumante brut até completar a taça
Clericot e sangria preparados pelo chef Pedro Kucht
Decore o clericot com canela e folhas de hortelã Crédito: Hugo Boniolo
SANGRIA (rende 1 taça)
  • 6 cubos de melancia congeladas
  • 3 morangos congelados
  • 5 amoras
  • Folhas de manjericão a gosto
  • 100ml de água tônica
  • Vinho tinto de Pinot Noir até completar

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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