Sangria e clericot, drinques de vinho que são a cara do verão

Drinques refrescantes são uma ótima ideia nos dias de sol, principalmente se forem feitos com vinho. Na coluna de hoje, trago duas receitas ideais para beber no verão: um clericot, feito com espumante, e uma sangria preparada com tinto de Pinot Noir. Assista ao passo-a-passo no vídeo acima.
As frutas dos drinques podem variar de acordo com a sua preferência, mas os ingredientes que sugiro fazem toda a diferença.
Um exemplo é a adição de canela ao clericot com pêssego em calda. Surpreendente! Na sangria, a melancia congelada torna o drinque único e maravilhoso. Confira os ingredientes:
CLERICOT (rende 1 taça)
- 1/2 kiwi
- 3 morangos picados
- 1/2 pêssego em calda picado
- 2 colheres (sopa) da calda do pêssego
- 2 rodelas de limão siciliano
- Folhas de hortelã a gosto
- 1 pau de canela
- Espumante brut até completar a taça
SANGRIA (rende 1 taça)
- 6 cubos de melancia congeladas
- 3 morangos congelados
- 5 amoras
- Folhas de manjericão a gosto
- 100ml de água tônica
- Vinho tinto de Pinot Noir até completar
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