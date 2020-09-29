Fotografia de casamento: quais são os cliques ideais no dia do sim

Mini wedding realizado durante a pandemia registradopor Milla e Bruno Roas. Crédito: Roas Fotografia

Mesmo com a chegada da pandemia, o amor resiste e as cerimônias de casamento também. Com elas, os registros desse dia especial seguem firmes e fortes, independentemente do formato, do local ou da quantidade de convidados, os fotógrafos estão sempre ali, para que essa história possa ser contada e relembrada por muitos anos. E engana-se quem pensa que é fácil garantir os cliques desse evento tão importante. Tecnicamente, é preciso conter a emoção do momento, quase sempre muito envolvente, e ter o olhar muito bem apurado para não perder nadinha.

Milla Roas e Bruno Roas atuam na área há 11 anos com a empresa de fotografia que carrega o sobrenome deles. Eles contam que escolheram se especializar na fotografia de casamentos porque ela permite contar uma história por completo, envolvendo laços familiares e suas particularidades. Nós, que somos um casal há 23 anos, nos encantamos com esta área pelo sentimento que ela carrega. Ver a emoção de tantas pessoas presentes, entre amigos queridos e familiares dos noivos, e poder registrar tanto amor presente na realização de um grande sonho é algo muito especial e inspirador, afirmam.

O casal explica que, para fotografar casamentos, é preciso conhecer e entender a história de cada família, porque cada detalhe pode ser muito importante. Após anos de experiências, os fotógrafos perceberam que, apesar de o formato de muitos casamentos serem semelhantes, a forma de contar uma história pode variar muito de um para o outro. Existem as noivas clássicas, que querem ser registradas como verdadeiras princesas, mas temos também muitas noivas modernas que buscam registros que marquem a sua personalidade, salienta Milla.

O fotógrafo de casamento precisa entender o perfil do seu cliente para entregar a ele um registro único que vai ficar de herança para o futuro daquela família, complementa.

Para o casal, alguns momentos exigem mais atenção para não perder o registro perfeito, como aqueles cruciais de todos os casamentos. Dentre os que não podem faltar estão a entrada da noiva, a troca das alianças, o tão esperado beijo do casal no altar e quando a noiva joga o bouquet ao final da festa.

Mas os fotógrafos afirmam que os casais atuais buscam por algo a mais, registros que marquem emoções genuínas daquele dia tão planejado, afinal de contas, não é todo dia que se pode reunir todas as pessoas mais especiais da sua vida num único dia. Portanto, é preciso estar sempre atento para não perder nenhum registro importante, que pode ser um olhar, algum gesto de carinho ou até mesmo algum momento inusitado, finalizam.

Casamentos registrados por Milla e Bruno Roas

Atenção aos detalhes

Casamento fotografado por Claudia e Victor Tavares Crédito: Claudia e Victor Fotografia

"Acima de tudo buscamos sempre os sorrisos verdadeiros, a troca de olhares...são detalhes que às vezes passam despercebidos e que falam muito sobre o casal" Victor Tavares e Claudia Pimentel - Fotógrafos

Victor Tavares e Claudia Pimentel também formam uma dupla na fotografia, apesar de não trabalharem só na área de casamentos, eles sabem bem os diferenciais deste tipo de evento em que já atuam há 7 anos. Os fotógrafos contam que nesse período de pandemia, os casamentos grandes tiveram que ser adiados. Temos fotografado eventos menores que têm sido incríveis. O amor segue firme!, comemoram.

Dentre as principais diferenças dos casamentos para os outros âmbitos da fotografia, eles apontam que a fotografia de casamento requer do fotógrafo uma sensibilidade a mais pra captar os detalhes que vão diferenciar um casamento do outro. Cada casal tem sua história, sua personalidade, e o bom fotógrafo vai transmitir isso nas fotos. Além disso, temos que ter precisão no "click" pra não perder momentos que são importantes, explicam eles.

Victor e Cláudia se especializaram na área de casamentos após o próprio casamento. Foi passando pela experiência de serem os noivos que perceberam o que os casais buscam na fotografia de casamento. Nós amamos lidar com os casais, conversar, aconselhar e compartilhar a experiência do nosso casamento também, contam os fotógrafos.

Acima de tudo buscamos sempre os sorrisos verdadeiros, a troca de olhares...são detalhes que às vezes passam despercebidos e que falam muito sobre o casal, finalizam.