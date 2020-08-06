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Celebração sem aglomerações

'Elopement wedding': cerimônia intimista faz sucesso na pandemia

Pouquíssimos convidados, mas decoração e fotos tradicionais de casamento tem sido a escolha de casais que resolveram não adiar o dia do sim mesmo com as restrições da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 18:24

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 18:24

Noivos comemoram casamento de máscaras
Neste estilo de cerimônia, o casal escolhe entre festas tradicionais, porém pequenas, e comemorações que fogem totalmente do óbvio. Crédito: Alexandre Magioni
Muitos casais tinham planos pra trocar as alianças este ano e a pandemia acabou bagunçando todo esse planejamento. Houve quem preferiu adiar o dia do sim e também quem escolheu repensar a forma de viver o grande dia. Com as aglomerações proibidas, uma nova forma de comemorar ganha força: o chamado Elopement Wedding, em português, Casamento de Fuga.
O Elopement Wedding é um estilo de casamento em que o casal opta por viajar ou escolher um lugar não-convencional - como o quintal ou varanda de casa - e casar. Geralmente, quando há convidados, eles são pouquíssimos, só os membros da família mais chegados, como pai, mãe e irmãos, e amigos muito próximos. Mas esse formato que inclui convidados, ainda que poucos, é uma versão abrasileirada da cerimônia, a versão "raiz" inclui apenas os noivos. 
"Os casamentos com poucos convidados (até 100 no máximo) é chamado de "mini Wedding". E o fato dos noivos irem viajar para casar, tendo uma lista mais enxuta ou não, se chama "Destination Wedding", ou casamento no destino", afirma a cerimonialista Agatha Christie, que trabalha com Elopement Weddings desde 2017.
Antes, o estilo de cerimônia era mais utilizado por quem queria algo mais intimista ou acessível, mas não queria abrir mão das tradicionais fotos de casamento. Agora, também está sendo a opção de quem não quer adiar muito a data do casório, mesmo em tempos de pandemia.

Formato se torna cada vez mais comum

Denise Tomasi, cerimonialista, e casal assessorado
A cerimonialista Denise Tomasi tem assessorado cerimônias neste formato. Crédito: Alexandre Magioni
Segundo Denise Tomasi, cerimonialista e assessora de eventos há cerca de 10 anos, na maior parte das vezes, esse formato de casamento vem acompanhado de um lugar que faz parte dos sonhos do casal. Acontece quando os noivos querem celebrar o amor que os uniu com romantismo e simplicidade, estando presente, geralmente, apenas os pais, o celebrante e a equipe de fotografia e filmagem, afirma.
A profissional explica que este tipo de cerimônia é procurado por casais com características muito específicas. Geralmente são casais jovens, independentes e resolvidos financeiramente, que fogem do convencional e dos protocolos. O amor entre eles já é a própria festa, complementa Denise.
A procura pelo Elopement Wedding nos últimos tempos ainda não é tão comum, mas é possível perceber um aumento da demanda por este estilo. Temos presenciado cada vez mais casamentos nesse formato ou muito parecido com esse estilo, conta a cerimonialista.
Muitas vezes os noivos estão mantendo o casamento no civil e realizando pequenas cerimônias, até mesmo na própria residência, com pouquíssimos convidados, eternizando esse dia, único e especial, finaliza Denise.

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