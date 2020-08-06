'Elopement wedding': cerimônia intimista faz sucesso na pandemia

Muitos casais tinham planos pra trocar as alianças este ano e a pandemia acabou bagunçando todo esse planejamento. Houve quem preferiu adiar o dia do sim e também quem escolheu repensar a forma de viver o grande dia. Com as aglomerações proibidas, uma nova forma de comemorar ganha força: o chamado Elopement Wedding, em português, Casamento de Fuga.
O Elopement Wedding é um estilo de casamento em que o casal opta por viajar ou escolher um lugar não-convencional - como o quintal ou varanda de casa - e casar. Geralmente, quando há convidados, eles são pouquíssimos, só os membros da família mais chegados, como pai, mãe e irmãos, e amigos muito próximos. Mas esse formato que inclui convidados, ainda que poucos, é uma versão abrasileirada da cerimônia, a versão "raiz" inclui apenas os noivos.
"Os casamentos com poucos convidados (até 100 no máximo) é chamado de "mini Wedding". E o fato dos noivos irem viajar para casar, tendo uma lista mais enxuta ou não, se chama "Destination Wedding", ou casamento no destino", afirma a cerimonialista Agatha Christie, que trabalha com Elopement Weddings desde 2017.
Antes, o estilo de cerimônia era mais utilizado por quem queria algo mais intimista ou acessível, mas não queria abrir mão das tradicionais fotos de casamento. Agora, também está sendo a opção de quem não quer adiar muito a data do casório, mesmo em tempos de pandemia.
Formato se torna cada vez mais comum
Segundo Denise Tomasi, cerimonialista e assessora de eventos há cerca de 10 anos, na maior parte das vezes, esse formato de casamento vem acompanhado de um lugar que faz parte dos sonhos do casal. Acontece quando os noivos querem celebrar o amor que os uniu com romantismo e simplicidade, estando presente, geralmente, apenas os pais, o celebrante e a equipe de fotografia e filmagem, afirma.
A profissional explica que este tipo de cerimônia é procurado por casais com características muito específicas. Geralmente são casais jovens, independentes e resolvidos financeiramente, que fogem do convencional e dos protocolos. O amor entre eles já é a própria festa, complementa Denise.
A procura pelo Elopement Wedding nos últimos tempos ainda não é tão comum, mas é possível perceber um aumento da demanda por este estilo. Temos presenciado cada vez mais casamentos nesse formato ou muito parecido com esse estilo, conta a cerimonialista.
Muitas vezes os noivos estão mantendo o casamento no civil e realizando pequenas cerimônias, até mesmo na própria residência, com pouquíssimos convidados, eternizando esse dia, único e especial, finaliza Denise.