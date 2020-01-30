7 tendências de vestidos de noiva para 2020

O novo ano chegou e com ele novas tendências em vestidos de noiva. De estampas florais ousadas a mangas românticas e vestidos minimalistas, a estilista Luciana Collet conta o que estará em alta neste início de década. No entanto, ela ressalta que antes de falarmos em modelos, é preciso ter em mente que a moda é cíclica e tendências vem e vão. Alguns conceitos são atemporais, apenas apresentados de maneiras diferentes dependendo do momento e da releitura. Daqui 20 anos, a noiva tem que continuar gostando do seu vestido, respeitando que naquele momento a escolha fez sentido para ela, ressalta. Confira algumas tendências para 2020.

Tendência Babado Crédito: Divulgação/ Anunciattho Comunicação

1 - Babados: Encontrar volume em vestido de noiva não é difícil, mas nesta temporada ele pode vir com uma textura diferente: os babados apareceram em tecidos de tule, seda e até renda. Pessoalmente acho super bonito, romântico. Saias em babados em cascata, mangas com babados, ondulações no decote das costas e em golas apareceram em quase todas as coleções de moda noiva nos últimos meses.

2 - Floridos: Embora rendas florais e detalhes botânicos não sejam novidade no que diz respeito à moda noivas, esta temporada será sobre vestidos ousados com estampa floral ou aplicação com cor. O estilo é perfeito para a noiva que procura dar um pouco de cor ao vestido, essa tendência é igualmente romântica e ousada.



Tendência Mangas Crédito: Divulgação/ Anunciattho Comunicação

3 - Mangas em destaque: Pensado na era vitoriana e anos 80 a manga mais armada não é novidade mas essa tendência romântica continua com força total.

4 - Estilo princesa: O estilo princesa, com saias armadas, diferentes de estilos mais estruturados ou fluídos, tem sido bem marcante. O estilo casamento real com saias armadas, mais armados, estruturados ou fluídos, tem estado em alta.

Tendência Ombro só Crédito: Divulgação/ Anunciattho Comunicação

5 - Ombro só: Vestidos com um ombro só também são uma forte tendência, seja drapeado, liso ou com detalhe, esse tipo de vestido é bem feminino.

Tendência Airy Crédito: Divulgação/ Anunciattho Comunicação

6 - Airy Dresses: Nesse estilo, os vestidos de noiva pesados feitos com saiotes e camadas de tule passam longe. Esses vestidos contemporâneos são leves como o ar, sem muito tecido ou volume e parecem quase colados no corpo de maneira sutil e elegante.

Tendência Sparke Crédito: Divulgação/ Anunciattho Comunicação