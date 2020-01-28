Casal de Vitória vende palha italiana para realizar o sonho de casar

Para realizar o sonho de se casar, um casal de capixabas resolveu vender doces. Há cerca de um mês, a universitária Jessyca Rangel, 22, e o namorado dela, Marcos Felipe, 25, fazem palhas italianas para vender e, com isso, juntar o dinheiro necessário para realizar o casamento.
A ideia surgiu de forma despretensiosa. Durante um fim de semana, Jessyca decidiu pegar uma receita na internet e fazer palha italiana para a família, que mora em São Pedro, na Capital. O doce fez tanto sucesso, que os familiares da universitária sugeriram que ela começasse a produzir para vender.
"Jamais imaginei que aquela panela de palha italiana ia virar um trabalho. Mas as pessoas gostaram tanto que me incentivaram a vender. Foi, então, que vi que aquilo poderia me ajudar a juntar dinheiro para realizar o sonho de me casar""
De boca em boca, Jessyca e o namorado foram conquistando o paladar dos moradores da Grande São Pedro. A demanda cresceu tanto que ela precisou criar um perfil nas redes sociais para gerenciar as encomendas.
"As pessoas do bairro começaram a comprar para ajudar, porque sabiam do nosso sonho. E gostaram tanto, que passaram a encomendar. Aí surgiram pessoas de fora do bairro, que ficaram sabendo que eu estava fazendo. Eu me surpreendi com a procura e tive que criar uma rede social. Lá eu posto foto do meu trabalho, pego as encomendas e recebo sugestões de sabores", declarou.
Atualmente, Jessyca produz cerca de 40 palhas italianas por dia em três sabores: ninho, brigadeiro e oreo. Os preços variam de R$ 2 a R$ 3. Além das vendas na Praça de São Pedro, ela e o namorado também aceitam encomendas pelas redes sociais, no perfil do Instagram @carecocasar.
HISTÓRIA DO CASAL
Jessyca e Marcos Felipe namoram há cerca de três anos. Eles se conheceram no colégio, onde começaram a se aproximar, se tornaram amigos e então namorados.
Em 2020, o casamento passou a ser um dos planos do casal. "Eu sempre tive o sonho de casar e o Marcos abraçou meu sonho e fez dele também. Meu pai então deu um terreno para gente construir nossa casa. Quando 2020 começou, decidimos que seria o ano para juntar dinheiro e planejar nosso casamento", declarou.
Com as vendas do doce, a universitária espera conseguir dinheiro suficiente para ajudar na construção da casa, que é uma prioridade. Ela também quer fazer uma cerimônia para celebrar a união do casal.
"Quando temos um sonho, precisamos correr atrás. Essa é a forma que encontrei de juntar dinheiro para realizar o meu. Espero conseguir planejar tudo para casar no ano que vem", finalizou.