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Renda extra

Casal de Vitória vende palha italiana para realizar o sonho de casar

Há cerca de um mês, eles começaram a vender os doces na Grande São Pedro. As encomendas foram tantas que eles criaram um perfil nas redes sociais para administrar as vendas

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 18:35
Jessyca e Marcos Felipe viram na venda de palhas italianas uma forma de juntar dinheiro para casar Crédito: Ryan Gouveia
Para realizar o sonho de se casar, um casal de capixabas resolveu vender doces. Há cerca de um mês, a universitária Jessyca Rangel, 22, e o namorado dela, Marcos Felipe, 25, fazem palhas italianas para vender e, com isso, juntar o dinheiro necessário para realizar o casamento. 
A ideia surgiu de forma despretensiosa. Durante um fim de semana, Jessyca decidiu pegar uma receita na internet e fazer palha italiana para a família, que mora em São Pedro, na Capital. O doce fez tanto sucesso, que os familiares da universitária sugeriram que ela começasse a produzir para vender. 
"Jamais imaginei que aquela panela de palha italiana ia virar um trabalho. Mas as pessoas gostaram tanto que me incentivaram a vender. Foi, então, que vi que aquilo poderia me ajudar a juntar dinheiro para realizar o sonho de me casar""
Jessyca Rangel - Universitária
De boca em boca, Jessyca e o namorado foram conquistando o paladar dos moradores da Grande São Pedro. A demanda cresceu tanto que ela precisou criar um perfil nas redes sociais para gerenciar as encomendas.
"As pessoas do bairro começaram a comprar para ajudar, porque sabiam do nosso sonho.  E gostaram tanto, que passaram a encomendar. Aí surgiram pessoas de fora do bairro, que ficaram sabendo que eu estava fazendo. Eu me surpreendi com a procura e tive que criar uma rede social. Lá eu posto foto do meu trabalho, pego as encomendas e recebo sugestões de sabores", declarou.
Casal vende palhas italianas de brigadeiro, ninho e oreo. Valores variam de R$ 2 a R$ 3 Crédito: Ryan Gouveia
Atualmente, Jessyca produz cerca de 40 palhas italianas por dia em três sabores: ninho, brigadeiro e oreo. Os preços variam de R$ 2 a R$ 3. Além das vendas na Praça de São Pedro, ela e o namorado também aceitam encomendas pelas redes sociais, no perfil do Instagram @carecocasar.

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HISTÓRIA DO CASAL

Jessyca e Marcos Felipe namoram há cerca de três anos. Eles se conheceram no colégio, onde começaram a se aproximar, se tornaram amigos e então namorados. 
Em 2020, o casamento passou a ser um dos planos do casal. "Eu sempre tive o sonho de casar e o Marcos abraçou meu sonho e fez dele também. Meu pai então deu um terreno para gente construir nossa casa. Quando 2020 começou, decidimos que seria o ano para juntar dinheiro e planejar nosso casamento", declarou. 
Casal se conheceu no colégio e namora há três anos Crédito: Ryan Gouveia
Com as vendas do doce, a universitária espera conseguir dinheiro suficiente para ajudar na construção da casa, que é uma prioridade. Ela também quer fazer uma cerimônia para celebrar a união do casal. 
"Quando temos um sonho, precisamos correr atrás. Essa é a forma que encontrei de juntar dinheiro para realizar o meu. Espero conseguir planejar tudo para casar no ano que vem", finalizou.

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