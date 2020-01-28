Casal de Vitória vende palha italiana para realizar o sonho de casar

Jessyca e Marcos Felipe viram na venda de palhas italianas uma forma de juntar dinheiro para casar Crédito: Ryan Gouveia

Para realizar o sonho de se casar, um casal de capixabas resolveu vender doces. Há cerca de um mês, a universitária Jessyca Rangel, 22, e o namorado dela, Marcos Felipe, 25, fazem palhas italianas para vender e, com isso, juntar o dinheiro necessário para realizar o casamento.

A ideia surgiu de forma despretensiosa. Durante um fim de semana, Jessyca decidiu pegar uma receita na internet e fazer palha italiana para a família, que mora em São Pedro, na Capital. O doce fez tanto sucesso, que os familiares da universitária sugeriram que ela começasse a produzir para vender.

"Jamais imaginei que aquela panela de palha italiana ia virar um trabalho. Mas as pessoas gostaram tanto que me incentivaram a vender. Foi, então, que vi que aquilo poderia me ajudar a juntar dinheiro para realizar o sonho de me casar"" Jessyca Rangel - Universitária

De boca em boca, Jessyca e o namorado foram conquistando o paladar dos moradores da Grande São Pedro. A demanda cresceu tanto que ela precisou criar um perfil nas redes sociais para gerenciar as encomendas.

"As pessoas do bairro começaram a comprar para ajudar, porque sabiam do nosso sonho. E gostaram tanto, que passaram a encomendar. Aí surgiram pessoas de fora do bairro, que ficaram sabendo que eu estava fazendo. Eu me surpreendi com a procura e tive que criar uma rede social. Lá eu posto foto do meu trabalho, pego as encomendas e recebo sugestões de sabores", declarou.

Casal vende palhas italianas de brigadeiro, ninho e oreo. Valores variam de R$ 2 a R$ 3 Crédito: Ryan Gouveia

Atualmente, Jessyca produz cerca de 40 palhas italianas por dia em três sabores: ninho, brigadeiro e oreo. Os preços variam de R$ 2 a R$ 3. Além das vendas na Praça de São Pedro, ela e o namorado também aceitam encomendas pelas redes sociais, no perfil do Instagram @carecocasar.

HISTÓRIA DO CASAL

Jessyca e Marcos Felipe namoram há cerca de três anos. Eles se conheceram no colégio, onde começaram a se aproximar, se tornaram amigos e então namorados.

Em 2020, o casamento passou a ser um dos planos do casal. "Eu sempre tive o sonho de casar e o Marcos abraçou meu sonho e fez dele também. Meu pai então deu um terreno para gente construir nossa casa. Quando 2020 começou, decidimos que seria o ano para juntar dinheiro e planejar nosso casamento", declarou.

Casal se conheceu no colégio e namora há três anos Crédito: Ryan Gouveia

Com as vendas do doce, a universitária espera conseguir dinheiro suficiente para ajudar na construção da casa, que é uma prioridade. Ela também quer fazer uma cerimônia para celebrar a união do casal.