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Os Reis do Verão

Chup-chup gourmet garante renda de família em Vila Velha

Casal resolveu investir no negócio e vende cerca de 80 sacolés por dia em Vila Velha

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 06:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 06:50
Reis do verão - Chup Chup gourmet do casal Gildo e Karla conquista clientes em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Ela, mineira de Divinópolis; ele, capixaba da gema. Ela, atenta aos detalhes da produção; ele, responsável pelas questões administrativas. As diferenças regionais e as habilidades nos negócios do casal Karla Adriani Sousa e Gildo Coutinho Júnior se completaram em um empreendimento que é a cara do verão e se tornou o carro-chefe na renda familiar: a venda de chup-chup gourmet.
A ideia surgiu há pouco mais de um ano, quando eles ainda moravam em Minas Gerais. A vontade de empreender fez com que o casal pesquisasse sobre o investimento necessário para começar um pequeno negócio, além de receitas que agradariam o público.
"Eu nunca tinha feito chup-chup na vida, mas pesquisei bastante, peguei dicas e consegui. Depois criamos uma identidade visual, customizamos um tonel e viemos para o Espírito Santo dispostos a vender"
Karla Sousa - Vendedora de chup chup
As vendas, que começaram timidamente em dezembro de 2018 na Praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, só cresceram desde então. Sabores como ninho com nutella, oreo, mousse de maracujá, e paçoca, conquistaram o paladar dos frequentadores do local em pleno verão e contribuíram para o fortalecimento do negócio.
Vila Velha - Reis do verão- Chup Chup gourmet do casal Gildo e Karla conquista clientes em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Clientela satisfeita

Uma das clientes fiéis é a empresária Graziellen Furlan, que já provou e aprovou todos os sabores. Eu sempre compro esses chup-chups. Todos são muito gostosos, além de ser perceptível o capricho em cada detalhe, destaca. Mas depois do ápice das vendas no verão de 2019, vieram as estações mais amenas, fazendo com que o casal precisasse se reinventar.
Quando percebemos que estava mais friozinho, começamos a vender também bolo de pote, o que contribuiu muito para manter a nossa renda durante o inverno. Outra aposta que deu certo foi começar a fazer encomendas para festas e eventos, comenta Júnior, mostrando tino para os negócios.

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Mais sabores

Para o verão 2020, o casal vem ainda mais preparado. De nove sabores, agora a clientela pode escolher entre 20, cujos preços variam entre R$ 3,50 e R$ 4.
Além do ponto fixo na Praça de Coqueiral de Itaparica, onde o casal fica de quarta-feira até domingo, das 18h às 23h, e chega a vender cerca de 80 sacolés por dia, agora as vendas também vão acontecer diariamente na orla da praia, com um carrinho personalizado, para atrair ainda mais quem adora esse queridinho da alta estação.
Neste verão, temos mais experiência, temos a nossa clientela e sabemos como vender. A gente tinha o objetivo de ter o nosso próprio negócio e agora temos. Na produção de chup-chup, até o nosso filho ajuda, comemora Karla.

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