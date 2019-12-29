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As rainhas do verão

Bar comandado por mulheres é atração na Praia do Bananal, em Vila Velha

Localizado em um paraíso escondido de Vila Velha, Lounge das Meninas atrai frequentadores no verão e garante relax à beira-mar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 11:22

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 11:22

Patrícia Francez, empresária e Gisele Mariano, administradoras do Lounge que fica na Praia do Bananal Crédito: Ricardo Mederios
Paraíso escondido de Vila Velha, a Praia do Bananal, localizada no caminho para o Morro do Moreno, é considerada um point para curtir um dia de tranquilidade no verão. O lugar se tornou ainda mais movimentado há três anos, após a abertura do Lounge das Meninas, um bar à beira-mar.
Segundo os frequentadores, o local revitalizou a praia, que tem capacidade para até 150 pessoas. E não são apenas as bebidas e os petiscos, que custam a partir de R$ 12, que atraem a clientela. O espaço também faz sucesso pela combinação que é a cara do verão: paisagem exuberante, mar calmo e águas azuis.
Carolina Verneck e Ariana Falcão, frequentadores da Praia do Banana Crédito: Ricardo Medeiros
O personal trainer Felipe Lessa conheceu a Praia do Bananal após a abertura do Lounge das Meninas. Desde então, é frequentador assíduo do lugar. Sempre que quero um pouco de paz na correria do dia a dia, venho para cá. É mais reservado, não tem muita gente e, com o bar, tem um atendimento excelente. Sempre indico para a galera vir e fugir um pouco da rotina. É um local diferenciado no Estado, comenta.
Outro aspecto que conquista os clientes para o bar é o compromisso com a preservação do espaço. Placas com mensagens positivas, que reforçam a importância de hábitos conscientes, fazem com que cada frequentador cuide do seu próprio lixo, perceba e valorize as belezas que estão ao redor.

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A estudante Carolina Verneck é uma dessas pessoas. Estava faltando algo assim aqui na Praia do Bananal. O lounge trouxe movimento, dando mais sensação de segurança aos banhistas, e também proporciona aos frequentadores uma mistura de sensações. Aqui estamos próximos da natureza, nos divertindo no mar calmo, mas também relaxando nas cadeiras de praia e espreguiçadeiras do próprio bar, destaca.

ELAS SÃO AS MENINAS

O nome Lounge das Meninas faz referência à Patrícia Francez e Gisele Mariano, empresárias que, em agosto de 2016, decidiram abrir o empreendimento, que tem como premissa principal receber as pessoas como se estivessem na sala de sua casa.
Cada uma de nós tinha saído de uma sociedade e vivia um momento de transformação na vida. Nossa sociedade é resultado de uma incomodação de ver uma praia muito bonita e bucólica, mas abandonada. Hoje, com o Lounge das Meninas, movimentamos a economia, o turismo e geramos renda, além de sermos sustentáveis, afirma.

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O otimismo para o verão 2020 é perceptível no funcionamento do bar, que já abre todos os dias, das 9h às 18h, para atender à clientela. No verão, o movimento quase triplica. Estamos bem preparadas, equipadas e animadas para o calorão do verão, acrescenta Patrícia.
Drinques servidos no Lounge que fica na Praia do Bananal  Crédito: Ricardo Medeiros

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