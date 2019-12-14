Tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha: veja como é a aventura

Tirolesa fixa do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

A tirolesa fixa do Morro do Moreno já tem data para ser aberta ao público: no próximo domingo (15), às 7 horas, um dos pontos mais visitados de Vila Velha terá a estreia do serviço. Ao todo, o percurso de aventura tem 500 metros em meio a cartões-postais capixabas. Preparem as câmeras, pois a paisagem é de tirar o fôlego!

Mas não é preciso esperar até lá parar curtir um pouco do visual cheio de emoções. Isso porque a reportagem de A Gazeta, desceu nesta sexta-feira (13) do topo do morro - onde ficam as antenas, até a Pedra da Testa  na parte mais baixa, e registrou todos os momentos do esporte radical. Veja o vídeo abaixo.

COMO CHEGAR

Para chegar à entrada da tirolesa é preciso subir a trilha principal do Morro do Moreno, na Praia da Costa . A subida é considerada fácil/moderada e dura cerca de meia hora a pé, se não houver paradas. Também é possível chegar ao topo com motos ou carros altos. Todo percurso é sinalizado e possui lixeiras. Para quem gosta de caminhar e apreciar a natureza, a subida a pé é a melhor opção.

Um pouco antes de chegar nas antenas é possível ver a entrada da tirolesa à direita. No local há uma placa contendo regras de segurança, além de restrições e instruções de uso.

Depois, uma pequena descida dá acesso ao deque onde ficam os funcionários da Eco Vertical, empresa de esportes que foi autorizada a implantar a estrutura. É nesse ponto em que o usuário coloca os equipamentos de segurança e recebe orientações para descer.

Entrada da tirolesa do Morro do Moreno Crédito: Elis Carvalho

A DESCIDA: DE CONTEMPLATIVA A RADICAL

A descida do público pela tirolesa é realizada em duas partes. A primeira, de 100 metros, é contemplativa e totalmente guiada. Ela sai da Praça das Antenas, com um posto de parada. Caso queira parar no meio dela para fazer fotos, é só só comunicar aos instrutores.

Mas fica o alerta: Em determinado momento da primeira etapa, em que a tirolesa desce mais devagar, o visitante passa bem próximo de uma pedra. Os próprios instrutores orientam para que as pessoas levantem as pernas e fiquem atentas para não se machucarem.

Após esta parada, vem a segunda etapa - mais radical, com 400 metros de descida e podendo chegar a 35 km/h. Ela tem um paraquedas que vai controlar sua direção e velocidade até o fim, na Pedra da Testa. Apesar da adrenalina, é possível apreciar a paisagem, que inclui mata, animais como aves e borboletas além de uma visualização diferenciada do mar, da Terceira Ponte e do Convento da Penha.

Deque da tirolesa fixa do Morro do Moreno Crédito: Elis Carvalho

Todo o percurso é monitorado por instrutores que orientam o usuário a como descer pela tirolesa com segurança. A ideia da empresa é oferecer fotógrafos no local para quem quiser comprar imagens, mas todo mundo pode levar a própria câmera para registrar o passeio.

Quando a descida acaba, mais uma bela surpresa: há um balanço instalado em uma árvore bem de frente para o Convento da Penha, prometendo ser ponto certo para os amantes de fotografias. Na saída, ainda é possível parar na Pedra da Testa, onde o visual para a Terceira Ponte também é capaz de tirar o fôlego. Dali para a parte baixa do morro, o visitante fará uma descida bem sinalizada de cerca de 15 minutos.

Balanço com vista para o Convento da tirolesa do Morro do Moreno Crédito: Elis Carvalho

ESTRUTURA

Alex Magnago, empresário e sócio da Eco Vertical, explica que foram instalados quatro deques no Morro do Moreno para oferecer tranquilidade e segurança aos usuários. "Temos um de 40m², ao lado da antena, chamado deque de equipagem, onde as pessoas colocam os equipamentos e esperam. Desse deque, o usuário vai para um de 12m²: o deque de lançamento", conta.

Além dos deques, o empresário lembra que todo trajeto até a área de equipagem, na Praça das Antenas, e no caminho do deque de chegada até a saída do morro está sinalizado.

"Temos ainda o deque de interferência, o do meio, que tem 6m² em linha reta. Nele, acontece a troca onde o monitor retira a pessoa do cabo da descida contemplativa e passa para o cabo que leva ao deque de chegada, de 20m². Este tem as molas que fazem a frenagem e o desembarque do cliente. Começamos a obra em julho. Em agosto, fizemos instalações das lixeiras e a coleta deste lixo. De agosto até ontem, já retiramos 400 quilos de lixo", afirma.

Vista da Pedra da Testa, ponto final da tirolesa Crédito: Elis Carvalho

FUNCIONAMENTO E VALORES

A tirolesa funcionará diariamente das 7h às 17h, podendo participar da brincadeira somente maiores de 5 anos. O peso máximo é de 120 quilos, não havendo idade máxima para curtir cerca de um minuto e meio por cima da mata do Morro do Moreno

De segunda a quinta, o valor para realizar a descida é de R$ 50. De sexta a domingo, incluindo feriados, o valor é de R$ 70. Os preços incluem uma taxa de seguro de vida, garantido por uma descida através de uma pulseira dada a cada usuário.

"Esperamos atender o máximo possível de pessoas, todos dentro da segurança", destaca o empresário, que espera receber uma média de 70 a 80 visitantes por dia na alta temporada.

Os ingressos estarão à venda na hora e no site www.ecovertical.tur.br . "No domingo, por ser o lançamento, vamos vender apenas no site para não haver superlotação e para controlarmos os números de ingressos", conta Alex.