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Calorão no ES

Verão chega com altas temperaturas e praias lotadas na Grande Vitória

De acordo com o Climatempo, a temperatura chegou aos 31ºC, e a sensação térmica foi de 35ºC. Existe previsão de chuva para os próximos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2019 às 19:38

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 19:38

Praia Grande, na Ilha do Boi, ficou lotada no primeiro dia do verão Crédito: Ricardo Medeiros
O primeiro dia da estação mais quente do ano não deixou nada a desejar na Grande Vitória. Sol forte, calor e praias lotadas marcaram a abertura do verão neste domingo (22). De acordo com o Instituto Climatempo, a temperatura chegou aos 31ºC, e a sensação térmica foi de 35ºC.
A turista Graziele da Cunha, de 20 anos, não perdeu tempo. Ela chegou neste domingo em Vitória e foi logo aproveitar a praia na Curva da Jurema. Vim de Teixeira de Freitas (Bahia) para passar o Natal em Vitória. É minha primeira vez aqui na Curva da Jurema e estou gostando bastante, disse Graziele, que estava com o primo Marlon.
Graziele da Cunha com o primo na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

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Já na praia de Camburi, nas proximidades do quiosque 5, nem mesmo a placa indicando que ela estava imprópria para banho impediu a presença dos banhistas. Nem sabia que estava imprópria, mas também eu não entro na água, fico só na areia mesmo, disse a estudante Emília Schmidt, de 18 anos, que estava acompanhada do amigo Ramon Vieira, de 25.
Local impróprio para banho, em Camburi, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Em Manguinhos, na Serra, a praia começou a encher por volta das 9h. Em Vila Velha, as praias de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa ficaram lotadas de banhistas capixabas e de turistas.

ALERTA DE CHUVA EM 35 CIDADES

Apesar do calor deste domingo (22), existe um alerta de fortes chuvas já nesta segunda-feira (23). Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), existe possibilidade de chuva com raios e granizo para parte do território do Espírito Santo.

CONFIRA OS MUNICÍPIOS COM O ALERTA

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Já o Natal, poderá ser com chuva em todo o Estado. Para o Espírito Santo, a previsão do Climatempo é de que o dia 24 de dezembro seja abafado, com predomínio de sol pela manhã e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Há risco de chuva moderada a forte para todas as regiões capixabas. Para o dia 25 de dezembro, a previsão é de muitas nuvens, chuva a qualquer hora e períodos com sol em todas as regiões do Estado.

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