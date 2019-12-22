Água com mau-cheiro e peixes mortos preocupam banhistas em Aracruz

Centenas de peixes mortos apareceram no córrego que deságua em Mar Azul Crédito: Elyza Rigoni | internauta

Praia, sol, mar e... preocupação. O belo cenário da localidade de Mar azul, localizada no litoral de Aracruz , no Norte do Espírito Santo, virou motivo de atenção para pais e frequentadores do local nos últimos dias. Isso porque um córrego que deságua no local começou a apresentar mau-cheiro e coloração escura. Neste domingo (22), foram encontrados peixes mortos no local.

Mesmo com o problema já ocorrendo há alguns dias, ainda assim, a praia tem indicação positiva de balneabilidade, como constatado e relatado pela dona de casa Elyza Rossi, que frequenta a praia de Mar Azul há cerca de oito anos.

"Fiz esse vídeo hoje de manhã (domingo) por volta das 9h30. Moro em Aracruz e meu pai tem casa aqui em Mar Azul. Todo verão, e até mesmo fora da estação, a gente vem para cá, mas desta vez há esse problema. O córrego fica pertinho da praia, entre as ruas Espírito Santo e Paraná. Chamamos de 'riozinho' e tem umas manilhas que deságuam nele. Só que nunca havia ficado como está agora. Tenho o hábito de levar meus filhos para tomar banho justamente nessa região, porém está insuportável. Cheira a podre mesmo", relatou.

Nessas condições, a dona de casa já pretende mudar de planos na hora de escolher qual local frequentar, principalmente em relação à saúde dos três filhos pequenos. "Hoje já estamos um pouco mais à frente de onde o córrego deságua. Amigos e moradores aqui dizem que a praia que frequentavam acabou, nem na água têm coragem de entrar. Tem uma placa de balneabilidade que indica que o local está próprio para banho, mas sinceramente não sei", disse.

Placa indica que a praia de Mar Azul está própria para banho Crédito: Elyza Rigoni | internauta

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