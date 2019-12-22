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Mar Azul

Água com mau-cheiro e peixes mortos preocupam banhistas em Aracruz

Córrego que deságua na praia de Mar Azul começou a apresentar coloração escura e mau-cheiro. Peixes mortos também foram encontrados no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2019 às 14:44

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 14:44

Centenas de peixes mortos apareceram no córrego que deságua em Mar Azul Crédito: Elyza Rigoni | internauta
Praia, sol, mar e... preocupação. O belo cenário da localidade de Mar azul, localizada no litoral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, virou motivo de atenção para pais e frequentadores do local nos últimos dias. Isso porque um córrego que deságua no local começou a apresentar mau-cheiro e coloração escura. Neste domingo (22), foram encontrados peixes mortos no local.
Mesmo com o problema já ocorrendo há alguns dias, ainda assim, a praia tem indicação positiva de balneabilidade, como constatado e relatado pela dona de casa Elyza Rossi, que frequenta a praia de Mar Azul há cerca de oito anos.
"Fiz esse vídeo hoje de manhã (domingo) por volta das 9h30. Moro em Aracruz e meu pai tem casa aqui em Mar Azul. Todo verão, e até mesmo fora da estação, a gente vem para cá, mas desta vez há esse problema. O córrego fica pertinho da praia, entre as ruas Espírito Santo e Paraná. Chamamos de 'riozinho' e tem umas manilhas que deságuam nele. Só que nunca havia ficado como está agora. Tenho o hábito de levar meus filhos para tomar banho justamente nessa região, porém está insuportável. Cheira a podre mesmo", relatou.
Nessas condições, a dona de casa já pretende mudar de planos na hora de escolher qual local frequentar, principalmente em relação à saúde dos três filhos pequenos. "Hoje já estamos um pouco mais à frente de onde o córrego deságua. Amigos e moradores aqui dizem que a praia que frequentavam acabou, nem na água têm coragem de entrar. Tem uma placa de balneabilidade que indica que o local está próprio para banho, mas sinceramente não sei", disse.
Placa indica que a praia de Mar Azul está própria para banho Crédito: Elyza Rigoni | internauta

O QUE DIZ A PREFEITURA DE ARACRUZ

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Aracruz respondeu que enviará uma equipe ao local ainda neste domingo para averiguar a situação. Questionada sobre a balneabilidade da praia de Mar Azul, a assessoria comunicou que a indicação própria para banho é relativa ao teste feito ainda em novembro. "Na última segunda-feira (16), foi realizada uma nova coleta, porém o resultado ainda não foi divulgado. Até que este saia, vale a indicação mais recente. O novo laudo deve sair nos próximos dias".

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