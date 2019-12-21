No feriadão, praias têm 32 pontos próprios para banho na Grande Vitória

Na Capital, por exemplo, as medidas de balneabilidade são feitas semanalmente. Vitória conta com 15 pontos impróprios para banho, e outros 7 liberados. Segundo o secretário Municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, não somente a presença de esgoto deixa a praia própria ou imprópria para banho. As chuvas fortes também interferem muito na qualidade da água, pois todo o asfalto é lavado, assim como demais sujeiras e lixos, são levados para a rede de drenagem que desemboca no mar, explica.