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Balneabilidade no ES

No feriadão, praias têm 32 pontos próprios para banho na Grande Vitória

A Gazeta montou um mapa de balneabilidade para você se manter informado sobre a qualidade das praias mais procuradas em Vitória, Serra e Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 21:02

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 21:02

Dia de sol na Praia de Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros
verão começa neste domingo (22) e a praiana é a pedida perfeita para curtir a estação e as férias. Para se refrescar na água do mar sem problemas, A Gazeta montou um mapa de balneabilidade para você se manter informado sobre a qualidade das praias mais procuradas no litoral capixaba, na região metropolitana. Na Grande Vitória, as praias de VitóriaSerra Vila Velha contam com 32 pontos próprios para quem quiser dar um mergulho e aproveitar o feriadão de Natal.
Na Capital, por exemplo, as medidas de balneabilidade são feitas semanalmente. Vitória conta com 15 pontos impróprios para banho, e outros 7 liberados. Segundo o secretário Municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, não somente a presença de esgoto deixa a praia própria ou imprópria para banho. As chuvas fortes também interferem muito na qualidade da água, pois todo o asfalto é lavado, assim como demais sujeiras e lixos, são levados para a rede de drenagem que desemboca no mar, explica.

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Na Serra, todos os 18 pontos monitorados pela prefeitura constam como liberados para quem quiser se refrescar. Em Vila Velha, dos 18 pontos onde é feita a balneabilidade, 7 estão próprios para banho. 
Procure sua praia limpa no mapa de balneabilidade de A Gazeta e aproveite!

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