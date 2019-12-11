Vila Velha terá internet grátis em pontos turísticos, praias e praças

Moradores e turistas de Vila Velha terão acesso a internet sem fio grátis pela cidade a partir de janeiro de 2020. A ordem de serviço para a instalação do "Wi-fi VV" foi assinada nesta segunda-feira (9). Inicialmente, 135 locais serão contemplados com foco em pontos turísticos, praças e toda a orla da cidade.
Segundo o secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero, a iniciativa tem, entre os objetivos, facilitar o uso de outros serviços oferecidos no município como o Bike VV e os patinetes elétricos - que exigem uma conexão de internet - além de incentivar um maior uso dos espaços públicos.
"Vila Velha tem uma característica interessante. As praças são muito utilizadas pelas pessoas, sobretudo a noite em feirinhas, e no comércio em geral, e nós esperamos contribuir com essa vivência. Buscamos também integrar soluções. Implantamos o Bike VV, regulamentamos o uso de patinetes elétricos e os dois serviços são utilizados através de aplicativo. Entrando com o serviço de Wi-fi livre na cidade, a gente consegue fazer a integração dessas soluções", disse.
Para usar o cidadão ou turista terá que efetuar um cadastro e, a partir do login, terá direito a acesso por 30 minutos a 1 hora (variando em períodos como verão), podendo renovar o login quantas vezes quiser e sempre que necessário. Os pontos de internet terão capacidade de 500 acessos simultâneos, com uma velocidade de 1 gigabyte cada. De acordo com a prefeitura, são esperados aproximadamente 67 mil acessos por hora.
A primeira fase de instalação dos equipamentos, que contemplará pontos turísticos, a orla e praças da cidade, deve ser concluída até março de 2020. A partir daí, terá início a segunda fase, com a instalação dos equipamentos em unidades de saúde e nas escolas de ensino fundamental. O investimento é de R$ 4 milhões.
CONFIRA OS LOCAIS QUE TERÃO INTERNET WI-FI GRATUITA:
Pontos turísticos: Farol Santa Luzia, Largo da Prainha, Igreja do Rosário, Praça da Garoto.
Praias: Toda a extensão da Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu.
Praças: Barra do Jucu, Duque de Caxias (Centro), Cobilândia, Novo México, Ilha das Flores, Riviera da Barra, Barramares, Praia das Gaivotas, Coqueiral de Itaparica, Soteco, Argolas, Glória, Ibes, Jardim Colorado, Cocal, Vila Nova, Jardim Asteca, Itapuã, Praia da Costa, Pontal das Garças, Santa Mônica, São Torquato, Terra Vermelha, Santa Paula II, Jardim Marilândia, entre outras.