Vila Velha terá internet grátis em pontos turísticos, praias e praças

Toda a orla de Vila Velha terá cobertura de internet com serviço wi-fi Crédito: Secundo Rezende

Moradores e turistas de Vila Velha terão acesso a internet sem fio grátis pela cidade a partir de janeiro de 2020. A ordem de serviço para a instalação do "Wi-fi VV" foi assinada nesta segunda-feira (9). Inicialmente, 135 locais serão contemplados com foco em pontos turísticos, praças e toda a orla da cidade.

Segundo o secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero, a iniciativa tem, entre os objetivos, facilitar o uso de outros serviços oferecidos no município como o Bike VV e os patinetes elétricos - que exigem uma conexão de internet - além de incentivar um maior uso dos espaços públicos.

"Vila Velha tem uma característica interessante. As praças são muito utilizadas pelas pessoas, sobretudo a noite em feirinhas, e no comércio em geral, e nós esperamos contribuir com essa vivência. Buscamos também integrar soluções. Implantamos o Bike VV, regulamentamos o uso de patinetes elétricos e os dois serviços são utilizados através de aplicativo. Entrando com o serviço de Wi-fi livre na cidade, a gente consegue fazer a integração dessas soluções", disse.

Para usar o cidadão ou turista terá que efetuar um cadastro e, a partir do login, terá direito a acesso por 30 minutos a 1 hora (variando em períodos como verão), podendo renovar o login quantas vezes quiser e sempre que necessário. Os pontos de internet terão capacidade de 500 acessos simultâneos, com uma velocidade de 1 gigabyte cada. De acordo com a prefeitura, são esperados aproximadamente 67 mil acessos por hora.

A primeira fase de instalação dos equipamentos, que contemplará pontos turísticos, a orla e praças da cidade, deve ser concluída até março de 2020. A partir daí, terá início a segunda fase, com a instalação dos equipamentos em unidades de saúde e nas escolas de ensino fundamental. O investimento é de R$ 4 milhões.

Secretário de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, explica funcionamento do "Wi-fi VV" Crédito: Divulgação | PMVV

CONFIRA OS LOCAIS QUE TERÃO INTERNET WI-FI GRATUITA:

Pontos turísticos: Farol Santa Luzia, Largo da Prainha, Igreja do Rosário, Praça da Garoto.

Praias: Toda a extensão da Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu.