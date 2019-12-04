Edital do concurso de Vila Velha sai no dia 13 com 1.423 vagas

Secretário de administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, anunciou novidades do concurso Crédito: Fabrício Lima

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso público com 1.423 vagas para cargos de níveis médio (563) e superior (859). O edital de abertura do certame será divulgado no próximo dia 13 de dezembro de 2019 e será publicado no Diário Oficial do município. Do total de oportunidades, 20% são destinadas a candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.

As chances serão para carreiras da área da Saúde Educação , técnico administrativa e para o Instituto de Previdência do município. O vencimento básico dos cargos vão variar de R$ 998 a R$ 4.796,82.

Inicialmente, a prefeitura havia anunciado que seriam entre 1.500 e 1.600 vagas, mas de acordo com o secretário de Administração, Rafael Gumiero, foram necessários alguns ajustes.

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Estamos concluindo alguns detalhes para a publicação do edital. O último processo seletivo, com esta abrangência, foi realizado em 2007. A ideia da administração municipal é dar eficiência ao serviço público e um passo importante é substituir os profissionais temporários pelos efetivos, avalia o secretário.

O processo seletivo contará com provas de objetivas e de títulos. A previsão é de que os exames sejam aplicados entre fevereiro e março.

O concurso contará com cargos de professores, médicos, pedadogos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, assistente social, entre outros.

CONFIRA OS CARGOS PARA O CONCURSO DA PREFEITURA DE VILA VELHA

Agente de farmácia

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao Salário Mínimo Nacional)

Vagas: 26

Agente municipal de defesa civil

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.247,40

Vagas: 2

Analista ambiental

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vagas: 4

Analista de desenvolvimento

Carga horária: 40H

Salário: R$ 4.796,82

Vagas: 2

Analista de infraestrutura

Carga horária: 40H

Salário: R$ 4.796,82

Vagas: 2

Analista de suporte

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vagas: 2

Analista público de gestão - Administração

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vagas: 11

Analista público de gestão - Contabilidade

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vagas: 22

Analista público de gestão - direito

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vagas: 12

Analista público de gestão - economista

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vagas: 2

Analista público de gestão - estatístico

Carga horária: 40H

Salário: R$1.927,80

Vaga: 1

Arquiteto

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vaga: 6

Arquivista

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vagas: 3

Assistente público administrativo

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)

Vagas: 187

Assistente social

Carga horária: 30H

Salário: R$ 1.927,80

Vagas: 41

Auxiliar de saúde bucal

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)

Vagas: 24

Auxiliar de secretaria escolar

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)

Vagas: 144

Bibliotecário

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vagas: 41

Cirurgião dentista

Carga horária: 20 H

Salário: R$ 2.494,80

Vagas: 11

Cirurgião dentista

Carga horária: 40HS

Salário: R$ 4.762,80

Vagas: 4

Cirurgião dentista - odontopediatria

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Cirurgião dentista - endodontista

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Cirurgião dentista - paciente PNE

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Cirurgião dentista - periodontista

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Cirurgião dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxiofacial

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Enfermeiro

Carga horária: 30H

Salário: R$ 1.901,72

Vagas: 20

Enfermeiro

Carga horária: 40H

Salário: R$ 2.324,70

Vagas: 50

Engenheiro civil

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vagas: 9

Engenheiro eletricista

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vaga: 1

Engenheiro mecânico

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vaga: 1

Engenheiro ambiental

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

vaga: 1

Especialista em políticas públicas e gestão governamental

Carga horária: 40H

Salário: R$ 4.796,82

Vagas: 5

Farmacêutico

Carga horária: 30h

Salário: R$ 1.901,72

Vagas: 11

Farmacêutico bioquímico

Carga horária: 40H

Salário: R$ 2.324,70

Vaga: 1

Fisioterapeuta

Carga horária: 30H

Salário: R$ 1.901,72

Vaga: 1

Fonoaudiólogo

Carga horária: 30H

Salário: R$ 1.901,72

Vagas: 3

Geólogo

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vagas: 2

Médico cardiologista

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico clínico geral

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vagas: 5

Médico dermatologista

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico do trabalho

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico endócrino metabologia

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico gastroenterologista

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico geriatra

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico ginecologista obstetra

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vagas: 16

Médico infectologista

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico neurologista adulto

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico neurologista infantil

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico oftalmologista

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico otorrinolaringologista

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico pediatra

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico pneumologista

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico psiquiatra adulto

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico psiquiatra infantil

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico reumatologista

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico urologista

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vaga: 1

Médico saúde da família e comunidade

Carga horária: 40H

Salário: R$ 4.762,80

Vagas: 55

Museólogo

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vaga: 1

Nutricionista

Carga horária: 30H

Salário: R$ 1.901,72

Vagas: 7

PA - Professor séries iniciais

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 82

PB - Música

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 2

PB - Professor de artes

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 24

PB - Professor ciências

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 4

PB - Professor educação física

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 10

PB - Professor geografia

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 6

PB - Professor história

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 12

PB - Professor língua inglesa

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 3

PB - Professor língua portuguesa

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 9

PB - Professor matemática

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 7

PB - Professor tecnologias educacionais

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 2

PB - Professor ensino religioso

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vaga: 1

PC - Professor coordenador

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 53

PE - Professor bilíngue

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 4

PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 167

PE - Professor educação especial na área de deficiência visual

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 10

PE - Professor tradutor e interprete - língua portuguesa - libras

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 1

PE - Professor libras

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80

Vagas: 1

PI - Professor educação infantil

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80 58

Vagas: 10

PP - Professor pedagogo

Carga horária: 25H

Salário: R$ 1.625,80 58

Vagas: 20

Psicólogo

Carga horária: 30H

Salário: R$ 1.901.72

Vagas: 33

Secretário escolar

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo)

Vagas: 30

Técnico de enfermagem

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo)

Vagas: 118

Técnico de informática

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)

Vagas: 5

Técnico educacional

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vagas: 2

Técnico em edificações

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)

Vagas: 5

Técnico em geomática

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)

Vagas: 3

Técnico em saúde bucal

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)

Vagas: 15

Veja Também Entenda quais são as etapas de um concurso público

Técnico esportivo

Carga horária: 40H

Salário: R$ 2.324,70

Vagas: 6

Terapeuta ocupacional

Carga horária: 30H

Salário: R$ 1.901,72

Vagas: 7

Topógrafo

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)

Vagas: 3

Turismólogo

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vaga: 1

CARGOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Analista pública gestão - administrativo

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vaga: 1

Analista previdenciário - arquivologia

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vaga: 1

Analista previdenciário - atuarial

Carga horária: 40H

Salário: R$ 1.927,80

Vaga: 1

Assistente público administrativo

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)

Vaga: 2

Contador

Carga horária: 40H

Salário: R$ 4.796,82

Vaga: 1

Médico do trabalho

Carga horária: 20H

Salário: R$ 2.494,80

Vagas: 2

Procurador autárquico

Carga horária: 40H

Salário: R$ 4.796,82