Edital do concurso de Vila Velha sai no dia 13 com 1.423 vagas

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso público com 1.423 vagas para cargos de níveis médio (563) e superior (859). O edital de abertura do certame será divulgado no próximo dia 13 de dezembro de 2019 e será publicado no Diário Oficial do município. Do total de oportunidades, 20% são destinadas a candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.
As chances serão para carreiras da área da Saúde, Educação, técnico administrativa e para o Instituto de Previdência do município. O vencimento básico dos cargos vão variar de R$ 998 a R$ 4.796,82.
Inicialmente, a prefeitura havia anunciado que seriam entre 1.500 e 1.600 vagas, mas de acordo com o secretário de Administração, Rafael Gumiero, foram necessários alguns ajustes.
Estamos concluindo alguns detalhes para a publicação do edital. O último processo seletivo, com esta abrangência, foi realizado em 2007. A ideia da administração municipal é dar eficiência ao serviço público e um passo importante é substituir os profissionais temporários pelos efetivos, avalia o secretário.
O processo seletivo contará com provas de objetivas e de títulos. A previsão é de que os exames sejam aplicados entre fevereiro e março.
O concurso contará com cargos de professores, médicos, pedadogos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, assistente social, entre outros.
CONFIRA OS CARGOS PARA O CONCURSO DA PREFEITURA DE VILA VELHA
- Agente de farmácia
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao Salário Mínimo Nacional)
Vagas: 26
- Agente municipal de defesa civil
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.247,40
Vagas: 2
- Analista ambiental
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 4
- Analista de desenvolvimento
Carga horária: 40H
Salário: R$ 4.796,82
Vagas: 2
- Analista de infraestrutura
Carga horária: 40H
Salário: R$ 4.796,82
Vagas: 2
- Analista de suporte
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 2
- Analista público de gestão - Administração
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 11
- Analista público de gestão - Contabilidade
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 22
- Analista público de gestão - direito
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 12
- Analista público de gestão - economista
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 2
- Analista público de gestão - estatístico
Carga horária: 40H
Salário: R$1.927,80
Vaga: 1
- Arquiteto
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 6
- Arquivista
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 3
- Assistente público administrativo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 187
- Assistente social
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 41
- Auxiliar de saúde bucal
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 24
- Auxiliar de secretaria escolar
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 144
- Bibliotecário
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 41
- Cirurgião dentista
Carga horária: 20 H
Salário: R$ 2.494,80
Vagas: 11
- Cirurgião dentista
Carga horária: 40HS
Salário: R$ 4.762,80
Vagas: 4
- Cirurgião dentista - odontopediatria
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Cirurgião dentista - endodontista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Cirurgião dentista - paciente PNE
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Cirurgião dentista - periodontista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Cirurgião dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxiofacial
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Enfermeiro
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.901,72
Vagas: 20
- Enfermeiro
Carga horária: 40H
Salário: R$ 2.324,70
Vagas: 50
- Engenheiro civil
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 9
- Engenheiro eletricista
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
- Engenheiro mecânico
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
- Engenheiro ambiental
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
vaga: 1
- Especialista em políticas públicas e gestão governamental
Carga horária: 40H
Salário: R$ 4.796,82
Vagas: 5
- Farmacêutico
Carga horária: 30h
Salário: R$ 1.901,72
Vagas: 11
- Farmacêutico bioquímico
Carga horária: 40H
Salário: R$ 2.324,70
Vaga: 1
- Fisioterapeuta
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.901,72
Vaga: 1
- Fonoaudiólogo
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.901,72
Vagas: 3
- Geólogo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 2
- Médico cardiologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico clínico geral
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vagas: 5
- Médico dermatologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico do trabalho
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico endócrino metabologia
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico gastroenterologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico geriatra
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
Médico ginecologista obstetra
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vagas: 16
- Médico infectologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico neurologista adulto
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico neurologista infantil
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico oftalmologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico otorrinolaringologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico pediatra
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico pneumologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico psiquiatra adulto
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico psiquiatra infantil
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico reumatologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico urologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
- Médico saúde da família e comunidade
Carga horária: 40H
Salário: R$ 4.762,80
Vagas: 55
- Museólogo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
- Nutricionista
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.901,72
Vagas: 7
- PA - Professor séries iniciais
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 82
- PB - Música
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 2
- PB - Professor de artes
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 24
- PB - Professor ciências
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 4
- PB - Professor educação física
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 10
- PB - Professor geografia
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 6
- PB - Professor história
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 12
- PB - Professor língua inglesa
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 3
- PB - Professor língua portuguesa
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 9
- PB - Professor matemática
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 7
- PB - Professor tecnologias educacionais
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 2
- PB - Professor ensino religioso
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vaga: 1
- PC - Professor coordenador
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 53
PE - Professor bilíngue
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 4
- PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 167
- PE - Professor educação especial na área de deficiência visual
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 10
- PE - Professor tradutor e interprete - língua portuguesa - libras
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 1
- PE - Professor libras
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 1
- PI - Professor educação infantil
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80 58
Vagas: 10
- PP - Professor pedagogo
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80 58
Vagas: 20
- Psicólogo
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.901.72
Vagas: 33
- Secretário escolar
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo)
Vagas: 30
- Técnico de enfermagem
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo)
Vagas: 118
- Técnico de informática
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 5
- Técnico educacional
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 2
- Técnico em edificações
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 5
- Técnico em geomática
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 3
- Técnico em saúde bucal
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 15
- Técnico esportivo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 2.324,70
Vagas: 6
- Terapeuta ocupacional
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.901,72
Vagas: 7
- Topógrafo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 3
- Turismólogo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
CARGOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
- Analista pública gestão - administrativo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
- Analista previdenciário - arquivologia
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
- Analista previdenciário - atuarial
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
- Assistente público administrativo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vaga: 2
- Contador
Carga horária: 40H
Salário: R$ 4.796,82
Vaga: 1
- Médico do trabalho
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vagas: 2
Procurador autárquico
Carga horária: 40H
Salário: R$ 4.796,82
Vaga: 1