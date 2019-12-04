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  • Edital do concurso de Vila Velha sai no dia 13 com 1.423 vagas
Níveis médio e superior

Edital do concurso de Vila Velha sai no dia 13 com 1.423 vagas

Expectativa é de que provas sejam aplicadas entre fevereiro e março; salário base varia de R$ 998 a R$ 4.796,82
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 16:30

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 16:30

Secretário de administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, anunciou novidades do concurso Crédito: Fabrício Lima
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso público com 1.423 vagas para cargos de níveis médio (563) e superior (859). O edital de abertura do certame será divulgado no próximo dia 13 de dezembro de 2019 e será publicado no Diário Oficial do município. Do total de oportunidades, 20% são destinadas a candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.
As chances serão para carreiras da área da SaúdeEducação, técnico administrativa e para o Instituto de Previdência do município. O vencimento básico dos cargos vão variar de R$ 998 a R$ 4.796,82.
Inicialmente, a prefeitura havia anunciado que seriam entre 1.500 e 1.600 vagas, mas de acordo com o secretário de Administração, Rafael Gumiero, foram necessários alguns ajustes.

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Estamos concluindo alguns detalhes para a publicação do edital. O último processo seletivo, com esta abrangência, foi realizado em 2007. A ideia da administração municipal é dar eficiência ao serviço público e um passo importante é substituir os profissionais temporários pelos efetivos, avalia o secretário.
O processo seletivo contará com provas de objetivas e de títulos. A previsão é de que os exames sejam aplicados entre fevereiro e março.
O concurso contará com cargos de professores, médicos, pedadogos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, assistente social, entre outros.

CONFIRA OS CARGOS PARA O CONCURSO DA PREFEITURA DE VILA VELHA

  • Agente de farmácia
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao Salário Mínimo Nacional)
Vagas: 26

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Cariacica abre concurso com 175 vagas e salários de até R$ 2,1 mil

  • Agente municipal de defesa civil
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.247,40
Vagas: 2
  • Analista ambiental
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 4
  • Analista de desenvolvimento
Carga horária: 40H
Salário: R$ 4.796,82
Vagas: 2
  • Analista de infraestrutura
Carga horária: 40H
Salário: R$ 4.796,82
Vagas: 2
  • Analista de suporte
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 2
  • Analista público de gestão - Administração
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 11
  • Analista público de gestão - Contabilidade
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 22
  • Analista público de gestão - direito
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 12
  • Analista público de gestão - economista
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 2
  • Analista público de gestão - estatístico
Carga horária: 40H
Salário: R$1.927,80
Vaga: 1
  • Arquiteto
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 6
  • Arquivista
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 3
  • Assistente público administrativo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 187
  • Assistente social
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 41
  • Auxiliar de saúde bucal
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 24
  • Auxiliar de secretaria escolar
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 144
  • Bibliotecário
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 41
  • Cirurgião dentista
Carga horária: 20 H
Salário: R$ 2.494,80
Vagas: 11
  • Cirurgião dentista
Carga horária: 40HS
Salário: R$ 4.762,80
Vagas: 4
  • Cirurgião dentista - odontopediatria
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Cirurgião dentista - endodontista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Cirurgião dentista - paciente PNE
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Cirurgião dentista - periodontista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Cirurgião dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxiofacial
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Enfermeiro
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.901,72
Vagas: 20
  • Enfermeiro
Carga horária: 40H
Salário: R$ 2.324,70
Vagas: 50
  • Engenheiro civil
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 9
  • Engenheiro eletricista
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
  • Engenheiro mecânico
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
  • Engenheiro ambiental
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
vaga: 1
  • Especialista em políticas públicas e gestão governamental
Carga horária: 40H
Salário: R$ 4.796,82
Vagas: 5
  • Farmacêutico
Carga horária: 30h
Salário: R$ 1.901,72
Vagas: 11
  • Farmacêutico bioquímico
Carga horária: 40H
Salário: R$ 2.324,70
Vaga: 1
  • Fisioterapeuta
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.901,72
Vaga: 1
  • Fonoaudiólogo
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.901,72
Vagas: 3
  • Geólogo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 2
  • Médico cardiologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico clínico geral
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vagas: 5
  • Médico dermatologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico do trabalho
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico endócrino metabologia
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico gastroenterologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico geriatra
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
Médico ginecologista obstetra
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vagas: 16
  • Médico infectologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico neurologista adulto
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico neurologista infantil
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico oftalmologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico otorrinolaringologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico pediatra
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico pneumologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico psiquiatra adulto
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico psiquiatra infantil
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico reumatologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico urologista
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vaga: 1
  • Médico saúde da família e comunidade
Carga horária: 40H
Salário: R$ 4.762,80
Vagas: 55
  • Museólogo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
  • Nutricionista
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.901,72
Vagas: 7
  • PA - Professor séries iniciais
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 82
  • PB - Música
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 2
  • PB - Professor de artes
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 24
  • PB - Professor ciências
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 4
  • PB - Professor educação física
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 10
  • PB - Professor geografia
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 6
  • PB - Professor história
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 12
  • PB - Professor língua inglesa
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 3
  • PB - Professor língua portuguesa
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 9
  • PB - Professor matemática
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 7
  • PB - Professor tecnologias educacionais
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 2
  • PB - Professor ensino religioso
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vaga: 1
  • PC - Professor coordenador
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 53
PE - Professor bilíngue
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 4
  • PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 167
  • PE - Professor educação especial na área de deficiência visual
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 10
  • PE - Professor tradutor e interprete - língua portuguesa - libras
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 1
  • PE - Professor libras
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80
Vagas: 1
  • PI - Professor educação infantil
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80 58
Vagas: 10
  • PP - Professor pedagogo
Carga horária: 25H
Salário: R$ 1.625,80 58
Vagas: 20
  • Psicólogo
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.901.72
Vagas: 33
  • Secretário escolar
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo)
Vagas: 30
  • Técnico de enfermagem
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo)
Vagas: 118
  • Técnico de informática
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 5
  • Técnico educacional
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vagas: 2
  • Técnico em edificações
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 5
  • Técnico em geomática
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 3
  • Técnico em saúde bucal
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 15

Veja Também

Entenda quais são as etapas de um concurso público

  • Técnico esportivo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 2.324,70
Vagas: 6
  • Terapeuta ocupacional
Carga horária: 30H
Salário: R$ 1.901,72
Vagas: 7
  • Topógrafo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vagas: 3
  • Turismólogo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1

CARGOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

  • Analista pública gestão - administrativo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
  • Analista previdenciário - arquivologia
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
  • Analista previdenciário - atuarial
Carga horária: 40H
Salário: R$ 1.927,80
Vaga: 1
  • Assistente público administrativo
Carga horária: 40H
Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
Vaga: 2
  • Contador
Carga horária: 40H
Salário: R$ 4.796,82
Vaga: 1
  • Médico do trabalho
Carga horária: 20H
Salário: R$ 2.494,80
Vagas: 2
Procurador autárquico
Carga horária: 40H
Salário: R$ 4.796,82
Vaga: 1
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