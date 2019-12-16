24 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Pelo menos 24 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público do Trabalha (MPT), com inscrições até 26 de dezembro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
No Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso público da Prefeitura de Vila Velha, que vai oferecer 1.423 vagas, distribuídas por 98 cargos. As oportunidades estão distribuídas por quatro editais nas áreas da Saúde, Educação, administrativa e Instituto de Previdência. As inscrições podem ser feitas até 19 de janeiro.
Já a Prefeitura de Cariacica anunciou a abertura de concurso com 175 vagas para diversos cargos. A remuneração pode chegar a R$ 2,1 mil. O prazo de inscrição vai até 19 de dezembro de 2019.
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de professores temporários. O prazo para se inscrever vai até 23 de dezembro.