24 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público do Trabalha (MPT), com inscrições até 26 de dezembro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de professores temporários. O prazo para se inscrever vai até 23 de dezembro.