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Em todo o país

24 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Oportunidades são para cargos efetivos e temporários; no ES, destaque para o processo seletivo da Prefeitura de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 07:58

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 07:58

Candidatos podem estudar para fazer provas em diversos Estados  Crédito: Pixabay
Pelo menos 24 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público do Trabalha (MPT), com inscrições até 26 de dezembro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

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Confira os cargos oferecidos no concurso da Prefeitura de Vila Velha

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso público da Prefeitura de Vila Velha, que vai oferecer 1.423 vagas, distribuídas por 98 cargos. As oportunidades estão distribuídas por quatro editais nas áreas da Saúde, Educação, administrativa e Instituto de Previdência. As inscrições podem ser feitas até 19 de janeiro.
Já a Prefeitura de Cariacica anunciou a abertura de concurso com 175 vagas para diversos cargos. A remuneração pode chegar a R$ 2,1 mil. O prazo de inscrição vai até 19 de dezembro de 2019.

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Senado vai abrir concurso em 2020 com salário de até R$ 33 mil

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de professores temporários. O prazo para se inscrever vai até 23 de dezembro. 
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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