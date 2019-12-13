  Confira os cargos oferecidos no concurso da Prefeitura de Vila Velha
Provas em fevereiro e março

Confira os cargos oferecidos no concurso da Prefeitura de Vila Velha

São 1.423 vagas, distribuídas por funções de níveis médio e superior; inscrições poderão ser feitas a partir de 16 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 12:02

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 12:02

Prefeitura de Vila Velha vai reforçar quadro de pessoal Crédito: Luiz Eduardo Neves/PMVV
Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso público com 1.423 vagas para cargos de níveis médio e superior. São mais de 98 funções nas áreas da Saúde, da Educação, setor administrativo e do Instituto de Previdência.
Ao todo são quatro editais. As regras foram publicadas nesta sexta-feira (13), no Diário Oficial do município.

Os interessados poderão se inscrever do dia 16 de dezembro de 2019 a 19 de janeiro de 2020, no site www.ibade.org.br.
As taxas são R$ 45 para cargos de Ensino Superior e R$ 30 (trinta reais) para cargos de Ensino Médio. Os salários variam de R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo atual) a R$ 4.762,80.

As provas objetivas e discursivas das áreas ocorrerão em três domingos diferentes, entre fevereiro e março.

CONFIRA OS CARGOS

Agente de farmácia
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao Salário Mínimo Nacional)
  • Vagas: 26
Agente municipal de defesa civil
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.247,40
  • Vagas: 2
Analista ambiental
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 4
Analista de desenvolvimento 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 4.796,82 
  • Vagas: 2
Analista de infraestrutura
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 4.796,82
  • Vagas: 2
Analista de suporte
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$1.927,80 
  • Vagas: 2
Analista público de gestão - Administração
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 11
Analista público de gestão - Contabilidade
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 22
Analista p. gestão - direito 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 12
Analista público de gestão - economista
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 2
Analista público de gestão - estatístico 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$1.927,80 
  • Vaga: 1
Arquiteto
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 6
Arquivista
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 3
Assistente público administrativo
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 187
Assistente social 
  • Carga horária: 30H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 41
Auxiliar de saúde bucal
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 24
Auxiliar de secretaria escolar
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 144
Bibliotecário
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 41
Cirurgião dentista
  • Carga horária: 20 H
  • Salário: R$ 2.494,80
  • Vagas: 11
Cirurgião dentista
  • Carga horária: 40HS
  • Salário: R$ 4.762,80
  • Vagas: 4
Cirurgião dentista - odontopediatria
  • Carga horária: 20H
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Cirurgião dentista - endodontista 
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Cirurgião dentista - paciente PNE
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Cirurgião dentista - periodontista
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Cirurgião dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxiofacial
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Enfermeiro
  • Carga horária: 30H 
  • Salário: R$ 1.901,72 
  • Vagas: 20
Enfermeiro
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 2.324,70
  • Vagas: 50
Engenheiro civil
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 9
Engenheiro eletricista
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 1
Engenheiro mecânico 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 1
Engenheiro ambiental 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • vaga: 1
Especialista em políticas públicas e gestão governamental
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 4.796,82
  • Vagas: 5
Farmacêutico
  • Carga horária: 30h 
  • Salário: R$ 1.901,72 
  • Vagas: 11
Farmacêutico bioquímico
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 2.324,70
  • Vaga: 1
Fisioterapeuta
  • Carga horária: 30H
  • Salário: R$ 1.901,72 
  • Vaga: 1
Fonoaudiólogo 
  • Carga horária: 30H 
  • Salário: R$ 1.901,72 
  • Vagas: 3
Geólogo
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80
  • Vagas: 2
Médico cardiologista
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico clínico geral
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80
  • Vagas: 5
Médico dermatologista 
  • Carga horária: 20H
  • Salário: R$ 2.494,80
  • Vaga: 1
Médico do trabalho
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico endócrino metabologia
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico gastroenterologista
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico geriatra
  • Carga horária: 20H
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico ginecologista obstetra
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vagas: 16
Médico infectologista
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico neurologista adulto
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico neurologista infantil
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico oftalmologista
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico otorrinolaringologista
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico pediatra
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico pneumologista
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico psiquiatra adulto
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico psiquiatra infantil
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico reumatologista
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico urologista
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
Médico saúde da família e comunidade
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 4.762,80 
  • Vagas: 55
Museólogo
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80
  • Vaga: 1
Nutricionista
  • Carga horária: 30H 
  • Salário: R$ 1.901,72 
  • Vagas: 7
PA - Professor séries iniciais 
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 82
PB - Música
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 2
PB - Professor de artes
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 24
PB - Professor ciências
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  4
PB - Professor educação física
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  10
PB - Professor geografia
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  6
PB - Professor história
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80
  • Vagas:  12
PB - Professor língua inglesa
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  3
PB - Professor língua portuguesa
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  9
PB - Professor matemática 
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 7
PB - Professor tecnologias educacionais
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  2
PB - Professor ensino religioso
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vaga:  1
PC - Professor coordenador
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 53
PE - Professor bilíngue
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 4
PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  167
PE - Professor educação especial na área de deficiência visual 
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  10
PE - Professor tradutor e interprete - língua portuguesa - libras 
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  1
PE - Professor libras 
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 1
PI - Professor educação infantil
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 58 
  • Vagas: 10
PP - Professor pedagogo 
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 58 
  • Vagas:  20
Psicólogo
  • Carga horária:  30H 
  • Salário: R$ 1.901.72 
  • Vagas: 33
Secretário escolar
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo)
  • Vagas: 30
Técnico de enfermagem
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo)
  • Vagas: 118
Técnico de informática 
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 5
Técnico educacional 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas:  2
Técnico em edificações
  • Carga horária:  40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 5
Técnico em geomática
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 3
Técnico em saúde bucal
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 15
Técnico esportivo 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 2.324,70
  • Vagas: 6
Terapeuta ocupacional
  • Carga horária: 30H 
  • Salário: R$ 1.901,72 
  • Vagas: 7
Topógrafo
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 3
Turismólogo
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 1

CARGOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Analista pública gestão - administrativo 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 1
    • Analista previdenciário - arquivologia
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 1
    • Analista previdenciário - atuarial
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 1
    • Assistente público administrativo
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) 
  • Vaga: 2
    • Contador
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 4.796,82
  • Vaga: 1
    • Médico do trabalho
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80
  • Vagas: 2
    • Procurador autárquico
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 4.796,82
  • Vaga: 1
