Prefeitura de Vila Velha: inscrições para o concurso começam no dia 16

Prefeitura de Vila Velha vai reforçar quadro de pessoal Crédito: Felix Falcão/Divulgação

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vila Velha começam no dia 16 de dezembro de 2019. O processo seletivo contará com 1.423 vagas, distribuídas por quatro editais, que serão publicados nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial do Município. Os salários vão variar de R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo atual) a R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais.

As oportunidades são para cargos de níveis médio e ensino superior nas áreas da Saúde, Educação, setor administrativo, além de chances para o Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).

A seleção será organizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

De acordo com a prefeitura, serão 564 vagas para cargos de nível médio e 859 para nível superior. As chances serão para cargos de professor, pedagogo, médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, administrador, contador, arquiteto, engenheiro, geólogo, arquivista, advogado, entre outros.

Do total de oportunidades, 20% serão reservadas para candidatos negros. As cotas estão previstas na forma da Lei Municipal nº 6.141/ 2019. Além disso, serão reservadas 10% das vagas a candidatos com deficiência, cujas atribuições sejam compatíveis, em atendimento à Lei Complementar Municipal nº 006/2002, art. 8º, parágrafo 3º.

Com essas oportunidades, vamos recompor alguns quadros da Prefeitura e transformar cargos de designação temporária em efetivações. Serão servidores selecionados em provas de conteúdo, título e provas práticas. O objetivo é trazer eficiência aos serviços prestados à população, explicou o secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero.

As inscrições poderão ser feitas de 16 de dezembro de 2019 a 19 de janeiro de 2020, no site www.ibade.org.br.

A taxa de participação para os cargos de ensino superior será de R$ 45 e para os de ensino médio de R$ 30. Já o período para os pedidos de isenção será de 18 ao dia 20 de dezembro.

A prefeitura informou que as provas objetivas e discursivas das áreas ocorrerão em três domingos diferentes, entre fevereiro e março. Para as vagas na área da Saúde, os exames serão aplicados no dia 9 de fevereiro. Já no dia 16 de fevereiro, será a vez da seleção para o magistério.

Por fim, em 8 de março, ocorrem as provas para os cargos administrativos de ensino médio e superior para a Prefeitura Municipal e para o Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).

Também haverá a avaliação por títulos e, para alguns cargos, estão previstas provas práticas, como para Professor Educação Especial na área de Deficiência Visual; Professor Educação Especial Tradutor e Intérprete  Língua Portuguesa/Libras; Secretário Escolar; Auxiliar de Secretaria; entre outros. Os resultados finais dos certames estão previstos para os dia 29 de abril de 2020 e 8 de maio de 2020.

CONFIRA OS CARGOS PARA PREFEITURA

Agente de farmácia

Carga horária: 40H

Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao Salário Mínimo Nacional)

Vagas: 26

Agente municipal de defesa civil Carga horária: 40H Salário: R$ 1.247,40 Vagas: 2

Analista ambiental

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 4

Analista de desenvolvimento

Carga horária: 40H Salário: R$ 4.796,82 Vagas: 2

Analista de infraestrutura

Carga horária: 40H Salário: R$ 4.796,82 Vagas: 2

Analista de suporte

Carga horária: 40H Salário: R$1.927,80 Vagas: 2

Analista público de gestão - Administração

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 11

Analista público de gestão - Contabilidade

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 22

Analista p. gestão - direito

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 12

Analista público de gestão - economista

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 2

Analista público de gestão - estatístico

Carga horária: 40H Salário: R$1.927,80 Vaga: 1

Arquiteto

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 6

Arquivista

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 3

Assistente público administrativo

Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 187

Assistente social

Carga horária: 30H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 41

Auxiliar de saúde bucal

Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 24

Auxiliar de secretaria escolar

Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 144

Bibliotecário

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 41

Cirurgião dentista

Carga horária: 20 H Salário: R$ 2.494,80 Vagas: 11

Cirurgião dentista

Carga horária: 40HS Salário: R$ 4.762,80 Vagas: 4

Cirurgião dentista - odontopediatria

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Cirurgião dentista - endodontista

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Cirurgião dentista - paciente PNE

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Cirurgião dentista - periodontista

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Cirurgião dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxiofacial

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Enfermeiro

Carga horária: 30H Salário: R$ 1.901,72 Vagas: 20

Enfermeiro

Carga horária: 40H Salário: R$ 2.324,70 Vagas: 50

Engenheiro civil

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 9

Engenheiro eletricista

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1

Engenheiro mecânico

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1

Engenheiro ambiental

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 vaga: 1

Especialista em políticas públicas e gestão governamental

Carga horária: 40H Salário: R$ 4.796,82 Vagas: 5

Farmacêutico

Carga horária: 30h Salário: R$ 1.901,72 Vagas: 11

Farmacêutico bioquímico

Carga horária: 40H Salário: R$ 2.324,70 Vaga: 1

Fisioterapeuta

Carga horária: 30H Salário: R$ 1.901,72 Vaga: 1

Fonoaudiólogo

Carga horária: 30H Salário: R$ 1.901,72 Vagas: 3

Geólogo

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 2

Médico cardiologista

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico clínico geral

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vagas: 5

Médico dermatologista

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico do trabalho

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico endócrino metabologia

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico gastroenterologista

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico geriatra

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico ginecologista obstetra

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vagas: 16

Médico infectologista

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico neurologista adulto

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico neurologista infantil Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

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Médico oftalmologista

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico otorrinolaringologista

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico pediatra

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico pneumologista

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico psiquiatra adulto

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico psiquiatra infantil

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico reumatologista

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico urologista

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1

Médico saúde da família e comunidade

Carga horária: 40H Salário: R$ 4.762,80 Vagas: 55

Museólogo

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1

Nutricionista

Carga horária: 30H Salário: R$ 1.901,72 Vagas: 7

PA - Professor séries iniciais

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 82

PB - Música

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 2

PB - Professor de artes

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 24

PB - Professor ciências

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 4

PB - Professor educação física

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 10

PB - Professor geografia

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 6

PB - Professor história

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 12

PB - Professor língua inglesa

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 3

PB - Professor língua portuguesa

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 9

PB - Professor matemática

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 7

PB - Professor tecnologias educacionais

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 2

PB - Professor ensino religioso

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vaga: 1

PC - Professor coordenador

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 53

PE - Professor bilíngue

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 4

PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 167

PE - Professor educação especial na área de deficiência visual

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 10

PE - Professor tradutor e interprete - língua portuguesa - libras

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 1

PE - Professor libras

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 1

PI - Professor educação infantil

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 58 Vagas: 10

PP - Professor pedagogo

Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 58 Vagas: 20

Psicólogo

Carga horária: 30H Salário: R$ 1.901.72 Vagas: 33

Secretário escolar

Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo) Vagas: 30

Técnico de enfermagem

Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo) Vagas: 118

Técnico de informática

Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 5

Técnico educacional

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 2

Técnico em edificações

Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 5

Técnico em geomática

Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 3

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Técnico em saúde bucal

Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 15

Técnico esportivo

Carga horária: 40H Salário: R$ 2.324,70 Vagas: 6

Terapeuta ocupacional

Carga horária: 30H Salário: R$ 1.901,72 Vagas: 7

Topógrafo

Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 3

Turismólogo

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1

CARGOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Analista pública gestão - administrativo

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1

Analista previdenciário - arquivologia

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1

Analista previdenciário - atuarial

Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1

Assistente público administrativo

Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vaga: 2

Contador

Carga horária: 40H Salário: R$ 4.796,82 Vaga: 1

Médico do trabalho

Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vagas: 2