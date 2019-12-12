Prefeitura de Vila Velha: inscrições para o concurso começam no dia 16

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vila Velha começam no dia 16 de dezembro de 2019. O processo seletivo contará com 1.423 vagas, distribuídas por quatro editais, que serão publicados nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial do Município. Os salários vão variar de R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo atual) a R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais.
As oportunidades são para cargos de níveis médio e ensino superior nas áreas da Saúde, Educação, setor administrativo, além de chances para o Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).
A seleção será organizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).
De acordo com a prefeitura, serão 564 vagas para cargos de nível médio e 859 para nível superior. As chances serão para cargos de professor, pedagogo, médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, administrador, contador, arquiteto, engenheiro, geólogo, arquivista, advogado, entre outros.
Do total de oportunidades, 20% serão reservadas para candidatos negros. As cotas estão previstas na forma da Lei Municipal nº 6.141/ 2019. Além disso, serão reservadas 10% das vagas a candidatos com deficiência, cujas atribuições sejam compatíveis, em atendimento à Lei Complementar Municipal nº 006/2002, art. 8º, parágrafo 3º.
Com essas oportunidades, vamos recompor alguns quadros da Prefeitura e transformar cargos de designação temporária em efetivações. Serão servidores selecionados em provas de conteúdo, título e provas práticas. O objetivo é trazer eficiência aos serviços prestados à população, explicou o secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero.
As inscrições poderão ser feitas de 16 de dezembro de 2019 a 19 de janeiro de 2020, no site www.ibade.org.br.
A taxa de participação para os cargos de ensino superior será de R$ 45 e para os de ensino médio de R$ 30. Já o período para os pedidos de isenção será de 18 ao dia 20 de dezembro.
A prefeitura informou que as provas objetivas e discursivas das áreas ocorrerão em três domingos diferentes, entre fevereiro e março. Para as vagas na área da Saúde, os exames serão aplicados no dia 9 de fevereiro. Já no dia 16 de fevereiro, será a vez da seleção para o magistério.
Por fim, em 8 de março, ocorrem as provas para os cargos administrativos de ensino médio e superior para a Prefeitura Municipal e para o Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).
Também haverá a avaliação por títulos e, para alguns cargos, estão previstas provas práticas, como para Professor Educação Especial na área de Deficiência Visual; Professor Educação Especial Tradutor e Intérprete Língua Portuguesa/Libras; Secretário Escolar; Auxiliar de Secretaria; entre outros. Os resultados finais dos certames estão previstos para os dia 29 de abril de 2020 e 8 de maio de 2020.
CONFIRA OS CARGOS PARA PREFEITURA
Agente de farmácia
- Carga horária: 40H
- Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao Salário Mínimo Nacional)
- Vagas: 26
Agente municipal de defesa civil
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.247,40 Vagas: 2
Analista ambiental
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 4
Analista de desenvolvimento
Carga horária: 40H Salário: R$ 4.796,82 Vagas: 2
Analista de infraestrutura
Carga horária: 40H Salário: R$ 4.796,82 Vagas: 2
Analista de suporte
Carga horária: 40H Salário: R$1.927,80 Vagas: 2
Analista público de gestão - Administração
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 11
Analista público de gestão - Contabilidade
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 22
Analista p. gestão - direito
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 12
Analista público de gestão - economista
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 2
Analista público de gestão - estatístico
Carga horária: 40H Salário: R$1.927,80 Vaga: 1
Arquiteto
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 6
Arquivista
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 3
Assistente público administrativo
Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 187
Assistente social
Carga horária: 30H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 41
Auxiliar de saúde bucal
Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 24
Auxiliar de secretaria escolar
Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 144
Bibliotecário
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 41
Cirurgião dentista
Carga horária: 20 H Salário: R$ 2.494,80 Vagas: 11
Cirurgião dentista
Carga horária: 40HS Salário: R$ 4.762,80 Vagas: 4
Cirurgião dentista - odontopediatria
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Cirurgião dentista - endodontista
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Cirurgião dentista - paciente PNE
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Cirurgião dentista - periodontista
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Cirurgião dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxiofacial
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Enfermeiro
Carga horária: 30H Salário: R$ 1.901,72 Vagas: 20
Enfermeiro
Carga horária: 40H Salário: R$ 2.324,70 Vagas: 50
Engenheiro civil
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 9
Engenheiro eletricista
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1
Engenheiro mecânico
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1
Engenheiro ambiental
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 vaga: 1
Especialista em políticas públicas e gestão governamental
Carga horária: 40H Salário: R$ 4.796,82 Vagas: 5
Farmacêutico
Carga horária: 30h Salário: R$ 1.901,72 Vagas: 11
Farmacêutico bioquímico
Carga horária: 40H Salário: R$ 2.324,70 Vaga: 1
Fisioterapeuta
Carga horária: 30H Salário: R$ 1.901,72 Vaga: 1
Fonoaudiólogo
Carga horária: 30H Salário: R$ 1.901,72 Vagas: 3
Geólogo
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 2
Médico cardiologista
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico clínico geral
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vagas: 5
Médico dermatologista
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico do trabalho
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico endócrino metabologia
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico gastroenterologista
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico geriatra
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico ginecologista obstetra
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vagas: 16
Médico infectologista
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico neurologista adulto
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico neurologista infantil
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico oftalmologista
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico otorrinolaringologista
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico pediatra
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico pneumologista
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico psiquiatra adulto
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico psiquiatra infantil
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico reumatologista
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico urologista
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vaga: 1
Médico saúde da família e comunidade
Carga horária: 40H Salário: R$ 4.762,80 Vagas: 55
Museólogo
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1
Nutricionista
Carga horária: 30H Salário: R$ 1.901,72 Vagas: 7
PA - Professor séries iniciais
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 82
PB - Música
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 2
PB - Professor de artes
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 24
PB - Professor ciências
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 4
PB - Professor educação física
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 10
PB - Professor geografia
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 6
PB - Professor história
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 12
PB - Professor língua inglesa
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 3
PB - Professor língua portuguesa
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 9
PB - Professor matemática
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 7
PB - Professor tecnologias educacionais
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 2
PB - Professor ensino religioso
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vaga: 1
PC - Professor coordenador
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 53
PE - Professor bilíngue
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 4
PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 167
PE - Professor educação especial na área de deficiência visual
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 10
PE - Professor tradutor e interprete - língua portuguesa - libras
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 1
PE - Professor libras
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 Vagas: 1
PI - Professor educação infantil
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 58 Vagas: 10
PP - Professor pedagogo
Carga horária: 25H Salário: R$ 1.625,80 58 Vagas: 20
Psicólogo
Carga horária: 30H Salário: R$ 1.901.72 Vagas: 33
Secretário escolar
Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo) Vagas: 30
Técnico de enfermagem
Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo) Vagas: 118
Técnico de informática
Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 5
Técnico educacional
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vagas: 2
Técnico em edificações
Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 5
Técnico em geomática
Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 3
Técnico em saúde bucal
Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 15
Técnico esportivo
Carga horária: 40H Salário: R$ 2.324,70 Vagas: 6
Terapeuta ocupacional
Carga horária: 30H Salário: R$ 1.901,72 Vagas: 7
Topógrafo
Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vagas: 3
Turismólogo
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1
CARGOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Analista pública gestão - administrativo
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1
Analista previdenciário - arquivologia
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1
Analista previdenciário - atuarial
Carga horária: 40H Salário: R$ 1.927,80 Vaga: 1
Assistente público administrativo
Carga horária: 40H Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) Vaga: 2
Contador
Carga horária: 40H Salário: R$ 4.796,82 Vaga: 1
Médico do trabalho
Carga horária: 20H Salário: R$ 2.494,80 Vagas: 2
Procurador autárquico
Carga horária: 40H Salário: R$ 4.796,82 Vaga: 1