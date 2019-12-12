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  • Prefeitura de Vila Velha: inscrições para o concurso começam no dia 16
1.423 vagas

Prefeitura de Vila Velha: inscrições para o concurso começam no dia 16

Provas do processo seletivo serão aplicadas em fevereiro e março; oferta é de 1.423 vagas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 16:54

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 16:54

Prefeitura de Vila Velha vai reforçar quadro de pessoal  Crédito: Felix Falcão/Divulgação
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vila Velha começam no dia 16 de dezembro de 2019. O processo seletivo contará com 1.423 vagas, distribuídas por quatro editais, que serão publicados nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial do Município. Os salários vão variar de R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo atual) a R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais.

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As oportunidades são para cargos de níveis médio e ensino superior nas áreas da Saúde, Educação, setor administrativo, além de chances para o Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).
A seleção será organizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).
De acordo com a prefeitura, serão 564 vagas para cargos de nível médio e 859 para nível superior. As chances serão para cargos de professor, pedagogo, médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, administrador, contador, arquiteto, engenheiro, geólogo, arquivista, advogado, entre outros.
Do total de oportunidades, 20% serão reservadas para candidatos negros. As cotas estão previstas na forma da Lei Municipal nº 6.141/ 2019. Além disso, serão reservadas 10% das vagas a candidatos com deficiência, cujas atribuições sejam compatíveis, em atendimento à Lei Complementar Municipal nº 006/2002, art. 8º, parágrafo 3º.
Com essas oportunidades, vamos recompor alguns quadros da Prefeitura e transformar cargos de designação temporária em efetivações. Serão servidores selecionados em provas de conteúdo, título e provas práticas. O objetivo é trazer eficiência aos serviços prestados à população, explicou o secretário municipal de Administração, Rafael Gumiero.
As inscrições poderão ser feitas de 16 de dezembro de 2019 a 19 de janeiro de 2020, no site www.ibade.org.br.
A taxa de participação para os cargos de ensino superior será de R$ 45 e para os de ensino médio de R$ 30. Já o período para os pedidos de isenção será de 18 ao dia 20 de dezembro.
A prefeitura informou que as provas objetivas e discursivas das áreas ocorrerão em três domingos diferentes, entre fevereiro e março. Para as vagas na área da Saúde, os exames serão aplicados no dia 9 de fevereiro. Já no dia 16 de fevereiro, será a vez da seleção para o magistério.
Por fim, em 8 de março, ocorrem as provas para os cargos administrativos de ensino médio e superior para a Prefeitura Municipal e para o Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).
Também haverá a avaliação por títulos e, para alguns cargos, estão previstas provas práticas, como para Professor Educação Especial na área de Deficiência Visual; Professor Educação Especial Tradutor e Intérprete  Língua Portuguesa/Libras; Secretário Escolar; Auxiliar de Secretaria; entre outros. Os resultados finais dos certames estão previstos para os dia 29 de abril de 2020 e 8 de maio de 2020.

CONFIRA OS CARGOS PARA PREFEITURA

Agente de farmácia
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao Salário Mínimo Nacional)
  • Vagas: 26
Agente municipal de defesa civil
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.247,40
  • Vagas: 2
    • Analista ambiental
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 4
    • Analista de desenvolvimento 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 4.796,82 
  • Vagas: 2
    • Analista de infraestrutura
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 4.796,82
  • Vagas: 2
    • Analista de suporte
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$1.927,80 
  • Vagas: 2
    • Analista público de gestão - Administração
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 11
    • Analista público de gestão - Contabilidade
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 22
    • Analista p. gestão - direito 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 12
    • Analista público de gestão - economista
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 2
    • Analista público de gestão - estatístico 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$1.927,80 
  • Vaga: 1
    • Arquiteto
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 6
    • Arquivista
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 3
    • Assistente público administrativo
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 187
    • Assistente social 
  • Carga horária: 30H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 41
    • Auxiliar de saúde bucal
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 24
    • Auxiliar de secretaria escolar
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 144
    • Bibliotecário
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 41
    • Cirurgião dentista
  • Carga horária: 20 H
  • Salário: R$ 2.494,80
  • Vagas: 11
    • Cirurgião dentista
  • Carga horária: 40HS
  • Salário: R$ 4.762,80
  • Vagas: 4
    • Cirurgião dentista - odontopediatria
  • Carga horária: 20H
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Cirurgião dentista - endodontista 
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Cirurgião dentista - paciente PNE
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Cirurgião dentista - periodontista
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Cirurgião dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxiofacial
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Enfermeiro
  • Carga horária: 30H 
  • Salário: R$ 1.901,72 
  • Vagas: 20
    • Enfermeiro
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 2.324,70
  • Vagas: 50
    • Engenheiro civil
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas: 9
    • Engenheiro eletricista
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 1
    • Engenheiro mecânico 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 1
    • Engenheiro ambiental 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • vaga: 1
    • Especialista em políticas públicas e gestão governamental
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 4.796,82
  • Vagas: 5
    • Farmacêutico
  • Carga horária: 30h 
  • Salário: R$ 1.901,72 
  • Vagas: 11
    • Farmacêutico bioquímico
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 2.324,70
  • Vaga: 1
    • Fisioterapeuta
  • Carga horária: 30H
  • Salário: R$ 1.901,72 
  • Vaga: 1
    • Fonoaudiólogo 
  • Carga horária: 30H 
  • Salário: R$ 1.901,72 
  • Vagas: 3
    • Geólogo
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80
  • Vagas: 2
    • Médico cardiologista
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico clínico geral
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80
  • Vagas: 5
    • Médico dermatologista 
  • Carga horária: 20H
  • Salário: R$ 2.494,80
  • Vaga: 1
    • Médico do trabalho
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico endócrino metabologia
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico gastroenterologista
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico geriatra
  • Carga horária: 20H
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico ginecologista obstetra
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vagas: 16
    • Médico infectologista
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico neurologista adulto
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico neurologista infantil
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1

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    Concursos do ES terão que reservar 20% das vagas para negros e índios

    Médico oftalmologista
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico otorrinolaringologista
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico pediatra
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico pneumologista
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico psiquiatra adulto
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico psiquiatra infantil
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico reumatologista
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico urologista
  • Carga horária: 20H
  • Salário:  R$ 2.494,80 
  • Vaga: 1
    • Médico saúde da família e comunidade
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 4.762,80 
  • Vagas: 55
    • Museólogo
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80
  • Vaga: 1
    • Nutricionista
  • Carga horária: 30H 
  • Salário: R$ 1.901,72 
  • Vagas: 7
    • PA - Professor séries iniciais 
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 82
    • PB - Música
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 2
    • PB - Professor de artes
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 24
    • PB - Professor ciências
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  4
    • PB - Professor educação física
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  10
    • PB - Professor geografia
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  6
    • PB - Professor história
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80
  • Vagas:  12
    • PB - Professor língua inglesa
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  3
    • PB - Professor língua portuguesa
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  9
    • PB - Professor matemática 
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 7
    • PB - Professor tecnologias educacionais
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  2
    • PB - Professor ensino religioso
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vaga:  1
    • PC - Professor coordenador
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 53
    • PE - Professor bilíngue
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 4
    • PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  167
    • PE - Professor educação especial na área de deficiência visual 
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  10
    • PE - Professor tradutor e interprete - língua portuguesa - libras 
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas:  1
    • PE - Professor libras 
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 
  • Vagas: 1
    • PI - Professor educação infantil
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 58 
  • Vagas: 10
    • PP - Professor pedagogo 
  • Carga horária: 25H 
  • Salário: R$ 1.625,80 58 
  • Vagas:  20
    • Psicólogo
  • Carga horária:  30H 
  • Salário: R$ 1.901.72 
  • Vagas: 33
    • Secretário escolar
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo)
  • Vagas: 30
    • Técnico de enfermagem
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário minimo)
  • Vagas: 118
    • Técnico de informática 
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 5
    • Técnico educacional 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vagas:  2
    • Técnico em edificações
  • Carga horária:  40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 5
    • Técnico em geomática
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 3

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    Cariacica define organizador do concurso da guarda municipal

    Técnico em saúde bucal
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 15
    • Técnico esportivo 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 2.324,70
  • Vagas: 6
    • Terapeuta ocupacional
  • Carga horária: 30H 
  • Salário: R$ 1.901,72 
  • Vagas: 7
    • Topógrafo
  • Carga horária: 40H
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo)
  • Vagas: 3
    • Turismólogo
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 1

    • CARGOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

    Analista pública gestão - administrativo 
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 1
    • Analista previdenciário - arquivologia
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 1
    • Analista previdenciário - atuarial
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 1.927,80 
  • Vaga: 1
    • Assistente público administrativo
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 998 (mediante equiparação ao salário mínimo) 
  • Vaga: 2
    • Contador
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 4.796,82
  • Vaga: 1
    • Médico do trabalho
  • Carga horária: 20H 
  • Salário: R$ 2.494,80
  • Vagas: 2
    • Procurador autárquico
  • Carga horária: 40H 
  • Salário: R$ 4.796,82
  • Vaga: 1
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