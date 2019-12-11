Concursos do ES terão que reservar 20% das vagas para negros e índios

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Tati Beling/Ales

A proposta do deputado Marcelo Santos e que contou com apoio do governo teve 23 votos a favor. Apenas o Capitão Assumção se posicionou contra a matéria. De acordo com o projeto, 17% das oportunidades serão destinadas a candidatos negros e 3% para indígenas.

A reserva de vagas fazia parte de dois projetos de lei que tramitaram em conjunto no Legislativo, o PL 148/2019, do deputado Marcelo Santos (PDT), e o PL 964/2019, de autoria do governo.

As cotas serão adotadas em concursos públicos e processos seletivos da administração pública estadual, incluindo autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controlada pelo Estado.

De acordo com a proposta, a reserva de vaga será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso for igual ou superior a três. A reserva será informada nos editais dos certames, que deverão especificar o total de chances específicas para os negros.

O projeto de lei determina que a autodeclaração racial será feita no momento da inscrição do concurso público, conforme critérios utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo vedada qualquer declaração após a inscrição na prova. A matéria ainda prevê a eliminação do candidato quando detectada falsa declaração.