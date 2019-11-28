Cariacica define organizador do concurso da guarda municipal

Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso com 100 vagas para guardas municipais Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica publicou no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (28) dispensa de licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pelo concurso público da Guarda Municipal armada.

A seleção será organizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A previsão é de que o certame seja lançado até o início de 2020.

A oferta será de 100 vagas, sendo 50 para contratação imediata e outras 50 para cadastro de reserva. De acordo com a lei que cria as vagas, a previsão é de que o quadro de guardas chegue a 200.

O Ibade ficará responsável elaboração, impressão e aplicação e correção das provas de concurso público, além da organização e execução das demais etapas. O custeio para execução dos serviços será correspondente ao valor arrecadado com o recebimento das taxas de inscrições a serem cobradas pela Instituição, que será de R$ 56 por candidato inscrito.

O contrato terá vigência pelo período de 12 meses.

O projeto de lei, para criação da Guarda Municipal, foi enviado à Câmara no dia 16 de outubro e foi aprovado pelos vereadores no dia 23 de outubro.

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