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Edital em breve

Cariacica define organizador do concurso da guarda municipal

Oferta é de 100 vagas, sendo 50 imediatas e 50 para formação de cadastro de reserva; edital de abertura deve sair até o início de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 18:53

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 18:53

Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso com 100 vagas para guardas municipais Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica
A Prefeitura de Cariacica publicou no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (28) dispensa de licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pelo concurso público da Guarda Municipal armada.
A seleção será organizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A previsão é de que o certame seja lançado até o início de 2020.
A oferta será de 100 vagas, sendo 50 para contratação imediata e outras 50 para cadastro de reserva. De acordo com a lei que cria as vagas, a previsão é de que o quadro de guardas chegue a 200.

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O Ibade ficará responsável elaboração, impressão e aplicação e correção das provas de concurso público, além da organização e execução das demais etapas. O custeio para execução dos serviços será correspondente ao valor arrecadado com o recebimento das taxas de inscrições a serem cobradas pela Instituição, que será de R$ 56 por candidato inscrito.
O contrato terá vigência pelo período de 12 meses.
O projeto de lei, para criação da Guarda Municipal, foi enviado à Câmara no dia 16 de outubro e foi aprovado pelos vereadores no dia 23 de outubro.

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A seleção para Guarda Municipal, geralmente, exige que os candidatos tenham nível médio e carteira de habilitação. Ainda não foram divulgados os requisitos e o salário do cargo nem quantas etapas terão no processo seletivo.
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