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Níveis médio e superior

Cariacica abre concurso com 175 vagas e salários de até R$ 2,1 mil

Oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior; inscrições podem ser feitas até o dia 19 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 18:27

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 18:27

Prefeitura de Cariacica abre concurso para contratação de novos servidores  Crédito: Arquivo
A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 175 vagas e salários que podem chegar a R$ 2,1 mil. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. Além das chances iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. 
Ao todo, são dois editais. No primeiro, a oferta é de 165 oportunidades para cargos de assistente de CEMEI, cuidador escolar, tradutor de intérprete de Língua Brasileira de Sinais, contador, MaPB - Ensino Religioso, MaPB - Língua Inglesa e MaPEE - professor educação especial. Os salários variam de R$ 1.102,06 a R$ 2.115,93. 
O segundo edital oferece 10 vagas para fiscal de tributos municipais. O cargo exige que o candidato tenha o nível superior. A remuneração é de R$ 2.115,93 para carga horária de 40 horas semanais.
De acordo com o edital, as inscrições serão realizadas de 26 de novembro até as 23h59 do dia 19 de dezembro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 45 para os cargos de nível médio e de R$ 65 para os de nível superior.

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Poderão pedir isenção do valor os candidatos que estiverem desempregados ou recebam até um salário mínimo e forem doadores regular de sangue. O prazo para pedir o benefício vai até as 23h59 do dia 28 de novembro de 2019, no site da inscrição.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Informática Básica, Legislação Específica do Município, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

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OS CARGOS

NÍVEL MÉDIO

  • Assistente de CMEI I 
Carga horária: 40h 
Vagas: 50, sendo 3 para PCD
Remuneração: R$ 1.102,06 
Taxa: R$ 45
  • Cuidador Escolar I 
Carga horária: 40h 
Vagas: 50, sendo 3 para PCD 
Remuneração: R$ 1.102,06 
Taxa: R$ 45
  • Tradutor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais I 
Carga horária: 40h 
Vagas: 2 
Remuneração: R$ 1.102,06 
Taxa: R$ 45

NÍVEL SUPERIOR

  • Contador I 
Carga horária: 40h 
Vaga: 1 
Remuneração: R$ 2.115,93 
Taxa: R$ 65
  • MaPB  Ensino Religioso 
Carga horária: 25h 
Vaga: 10, sendo 1 para PCD
Remuneração: R$ 1.675,05 
Taxa: R$ 65
  • MaPB  Língua Inglesa 
Carga horária: 25h 
Vagas: 2
Remuneração: R$ 1.675,05 
Taxa: R$ 65
  • MaPEE  Professor Educação Especial 
Carga horária: 25h
Vagas: 50, sendo 3 para PCD
Remuneração: R$ 1.675,05 
Taxa: R$ 65
  • Fiscal de Tributos Municipais I  Fiscalização Tributária 
Carga horária: 40h 
Vagas: 10, sendo 1 para PCD 
Remuneração: R$ 2.115,93 
Taxa: R$ 65
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