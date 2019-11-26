Cariacica abre concurso com 175 vagas e salários de até R$ 2,1 mil

Prefeitura de Cariacica abre concurso para contratação de novos servidores Crédito: Arquivo

A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 175 vagas e salários que podem chegar a R$ 2,1 mil. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. Além das chances iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

Ao todo, são dois editais. No primeiro, a oferta é de 165 oportunidades para cargos de assistente de CEMEI, cuidador escolar, tradutor de intérprete de Língua Brasileira de Sinais, contador, MaPB - Ensino Religioso, MaPB - Língua Inglesa e MaPEE - professor educação especial. Os salários variam de R$ 1.102,06 a R$ 2.115,93.

O segundo edital oferece 10 vagas para fiscal de tributos municipais. O cargo exige que o candidato tenha o nível superior. A remuneração é de R$ 2.115,93 para carga horária de 40 horas semanais.

De acordo com o edital, as inscrições serão realizadas de 26 de novembro até as 23h59 do dia 19 de dezembro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 45 para os cargos de nível médio e de R$ 65 para os de nível superior.

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Poderão pedir isenção do valor os candidatos que estiverem desempregados ou recebam até um salário mínimo e forem doadores regular de sangue. O prazo para pedir o benefício vai até as 23h59 do dia 28 de novembro de 2019, no site da inscrição.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Informática Básica, Legislação Específica do Município, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

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OS CARGOS

NÍVEL MÉDIO

Assistente de CMEI I

Carga horária: 40h

Vagas: 50, sendo 3 para PCD

Remuneração: R$ 1.102,06

Taxa: R$ 45

Cuidador Escolar I

Carga horária: 40h

Vagas: 50, sendo 3 para PCD

Remuneração: R$ 1.102,06

Taxa: R$ 45

Tradutor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais I

Carga horária: 40h

Vagas: 2

Remuneração: R$ 1.102,06

Taxa: R$ 45

NÍVEL SUPERIOR

Contador I

Carga horária: 40h

Vaga: 1

Remuneração: R$ 2.115,93

Taxa: R$ 65

MaPB  Ensino Religioso

Carga horária: 25h

Vaga: 10, sendo 1 para PCD

Remuneração: R$ 1.675,05

Taxa: R$ 65

MaPB  Língua Inglesa

Carga horária: 25h

Vagas: 2

Remuneração: R$ 1.675,05

Taxa: R$ 65

MaPEE  Professor Educação Especial

Carga horária: 25h

Vagas: 50, sendo 3 para PCD

Remuneração: R$ 1.675,05

Taxa: R$ 65

Fiscal de Tributos Municipais I  Fiscalização Tributária

Carga horária: 40h

Vagas: 10, sendo 1 para PCD

Remuneração: R$ 2.115,93