Cariacica abre concurso com 175 vagas e salários de até R$ 2,1 mil

A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 175 vagas e salários que podem chegar a R$ 2,1 mil. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. Além das chances iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
Ao todo, são dois editais. No primeiro, a oferta é de 165 oportunidades para cargos de assistente de CEMEI, cuidador escolar, tradutor de intérprete de Língua Brasileira de Sinais, contador, MaPB - Ensino Religioso, MaPB - Língua Inglesa e MaPEE - professor educação especial. Os salários variam de R$ 1.102,06 a R$ 2.115,93.
O segundo edital oferece 10 vagas para fiscal de tributos municipais. O cargo exige que o candidato tenha o nível superior. A remuneração é de R$ 2.115,93 para carga horária de 40 horas semanais.
De acordo com o edital, as inscrições serão realizadas de 26 de novembro até as 23h59 do dia 19 de dezembro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 45 para os cargos de nível médio e de R$ 65 para os de nível superior.
Poderão pedir isenção do valor os candidatos que estiverem desempregados ou recebam até um salário mínimo e forem doadores regular de sangue. O prazo para pedir o benefício vai até as 23h59 do dia 28 de novembro de 2019, no site da inscrição.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Informática Básica, Legislação Específica do Município, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.
OS CARGOS
NÍVEL MÉDIO
- Assistente de CMEI I
Carga horária: 40h
Vagas: 50, sendo 3 para PCD
Remuneração: R$ 1.102,06
Taxa: R$ 45
- Cuidador Escolar I
Carga horária: 40h
Vagas: 50, sendo 3 para PCD
Remuneração: R$ 1.102,06
Taxa: R$ 45
- Tradutor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais I
Carga horária: 40h
Vagas: 2
Remuneração: R$ 1.102,06
Taxa: R$ 45
NÍVEL SUPERIOR
- Contador I
Carga horária: 40h
Vaga: 1
Remuneração: R$ 2.115,93
Taxa: R$ 65
- MaPB Ensino Religioso
Carga horária: 25h
Vaga: 10, sendo 1 para PCD
Remuneração: R$ 1.675,05
Taxa: R$ 65
- MaPB Língua Inglesa
Carga horária: 25h
Vagas: 2
Remuneração: R$ 1.675,05
Taxa: R$ 65
- MaPEE Professor Educação Especial
Carga horária: 25h
Vagas: 50, sendo 3 para PCD
Remuneração: R$ 1.675,05
Taxa: R$ 65
- Fiscal de Tributos Municipais I Fiscalização Tributária
Carga horária: 40h
Vagas: 10, sendo 1 para PCD
Remuneração: R$ 2.115,93
Taxa: R$ 65