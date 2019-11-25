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Em todo o país

27 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade; no ES, são 100 vagas na Secretaria da Justiça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 10:35

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 10:35

Provas de concurso público serão aplicadas em todo o país  Crédito: Reprodução internet
27 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil
Pelo menos 27 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público do Trabalho (MPT), com inscrições de 27 de novembro a 26 de dezembro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) está com inscrições aberta para o processo seletivo que visa preencher 100 vagas para inspetor penitenciário em designação temporária. É necessário ter Ensino Médio. O salário é de R$ 2.776,04,
A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de 47 servidores. O prazo segue até 29 de novembro.
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