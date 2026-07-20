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No Rio de Janeiro, Shawn Mendes vai à feira com Bruna Marquezine e os sogros

Ele provou frutas, tomou água de coco e experimentou pastel com caldo de cana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 09:44

Shawn Mendes vai à feira com Bruna Marquezine e os sogros
Shawn Mendes vai à feira com Bruna Marquezine e os sogros Eduardo Anizelli/Folhapress
Cada vez mais à vontade no Rio de Janeiro, Shawn Mendes, 27, aproveitou o domingo (19) de sol no Rio de Janeiro com um passeio na feira. O cantor canadense estava acompanhado de Bruna Marquezine, 30, e dos pais da atriz, Neide e Telmo Maia.
O casal escolheu uma feira da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, e caminhou em meio às barracas quase sem ser incomodado. Alguns poucos fãs pediram para fazer fotos com Shawn ao reconhecê-lo.
Os dois provaram frutas e tomaram água de coco, além de parar na barraca de pastel, onde se deliciaram com a iguaria típica das feiras livres de todo o Brasil --acompanhada do também clássico caldo de cana.
Depois, eles deixaram o local carregando sacolas com alimentos e com uma planta.

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