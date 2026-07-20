No Rio de Janeiro, Shawn Mendes vai à feira com Bruna Marquezine e os sogros

Shawn Mendes vai à feira com Bruna Marquezine e os sogros Eduardo Anizelli/Folhapress

Cada vez mais à vontade no Rio de Janeiro, Shawn Mendes, 27, aproveitou o domingo (19) de sol no Rio de Janeiro com um passeio na feira. O cantor canadense estava acompanhado de Bruna Marquezine, 30, e dos pais da atriz, Neide e Telmo Maia.

O casal escolheu uma feira da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, e caminhou em meio às barracas quase sem ser incomodado. Alguns poucos fãs pediram para fazer fotos com Shawn ao reconhecê-lo.

Os dois provaram frutas e tomaram água de coco, além de parar na barraca de pastel, onde se deliciaram com a iguaria típica das feiras livres de todo o Brasil --acompanhada do também clássico caldo de cana.

Depois, eles deixaram o local carregando sacolas com alimentos e com uma planta.