Para conquistar a tão sonhada carreira pública, são necessários dedicação e estudo. Com a publicação do edital, o candidato precisa conferir quais as fases que ele terá que fazer para ser aprovado em um concurso público.
Mas antes mesmo da publicação das regras oficiais, há outras etapas que devem ser cumpridas que vão desde a autorização da seleção pelo órgão competente até a convocação dos candidatos aprovados.
Entenda quais são as etapas de um concurso público:
Convocação dos aprovados
O primeiro passo é identificar a necessidade de contratação de novos servidores. A partir daí é preciso buscar a autorização para sua realização da seleção. Em alguns órgãos federais, é necessário que ele esteja previsto no orçamento daquele ano. No caso do governo federal, a autorização é dada pelo Ministério da Economia. Nas esferas estadual e municipal, a autorização é dada pelo governador e prefeito, respectivamente. Somente após essa assinatura o concurso poderá ser realizado.
A comissão organizadora é a responsável por acompanhar toda a realização do concurso desde a produção do edital até seu final. Ela é composta por servidores efetivos como técnicos, analistas, promotores e defensores, de acordo com a área do concurso.
Banca A empresa organizadora é escolhida por licitação e os critérios vão depender de cada órgão. É ela que organiza e aplica todas as etapas do concurso. As mais conhecidas são a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Carlos Chagas e a Cespe/Cebraspe. A definição de como será a estrutura da prova é feita pela banca. Por isso é importante que haja uma preparação específica para cada concurso.
Edital As regras do concurso é elaborada em conjunto, pelo órgão público e pela banca escolhida. No edital, serão colocadas todas as regras do concurso. Nele constarão informações como vagas, especialidades, cargos, datas de provas e de inscrições e quais conteúdos serão exigidos.
Publicação do edital O edital, geralmente, é publicado no Diário Oficial. O candidato deve ler atentamente o documento para se sair bem no concurso. É bom lembrar que especialistas recomendam que o candidato comece a estudar antes da publicação do edital. As primeiras provas acontecem em no máximo 60 dias após a publicação do documento.
Provas São aplicadas sempre nos fins de semana e os candidatos precisam chegar ao local uma hora antes do horário marcado. Algumas bancas exigem que os candidatos levem caneta na cor preta, com cartucho transparente. É comum que os concursos tenham três (ou até mais) fases de provas, portanto é importante ficar atento a esse calendário.
Com a divulgação dos gabaritos e demais resultados, os candidatos podem entrar com recurso, caso não concordem com algum item. Geralmente, o prazo dado pela banca organizadora é de dois dias.
A comissão organizadora analisa todos os recursos. Com isso, pode haver alteração nos gabaritos ou no resultado, por exemplo. Há uma nova publicação com as mudanças.
É o resultado final do concurso depois de todos os recursos, se houver. É a lista definitiva dos candidatos aprovados.
Essa é a última etapa do concurso. Serão convocados os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Caso haja cadastro de reserva, os aprovados serão chamados de acordo com a necessidade de cada órgão.