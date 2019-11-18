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Organização

Entenda quais são as etapas de um concurso público

Autorização, elaboração do edital e composição da comissão organizadora são apenas algumas das fases da organização de um processo seletivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 14:01

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 14:01

Candidata estuda para concurso público Crédito: Pixabay
Para conquistar a tão sonhada carreira pública, são necessários dedicação e estudo. Com a publicação do edital, o candidato precisa conferir quais as fases que ele terá que fazer para ser aprovado em um concurso público.

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Mas antes mesmo da publicação das regras oficiais, há outras etapas que devem ser cumpridas que vão desde a autorização da seleção pelo órgão competente até a convocação dos candidatos aprovados. 
Entenda quais são as etapas de um concurso público:

Convocação dos aprovados

O primeiro passo é identificar a necessidade de contratação de novos servidores. A partir daí é preciso buscar a autorização para sua realização da seleção. Em alguns órgãos federais, é necessário que ele esteja previsto no orçamento daquele ano. No caso do governo federal, a autorização é dada pelo Ministério da Economia. Nas esferas estadual e municipal, a autorização é dada pelo governador e prefeito, respectivamente. Somente após essa assinatura o concurso poderá ser realizado.
A comissão organizadora é a responsável por acompanhar toda a realização do concurso desde a produção do edital até seu final. Ela é composta por servidores efetivos como técnicos, analistas, promotores e defensores, de acordo com a área do concurso.
Banca A empresa organizadora é escolhida por licitação e os critérios vão depender de cada órgão. É ela que organiza e aplica todas as etapas do concurso. As mais conhecidas são a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Carlos Chagas e a Cespe/Cebraspe. A definição de como será a estrutura da prova é feita pela banca. Por isso é importante que haja uma preparação específica para cada concurso.
Edital As regras do concurso é elaborada em conjunto, pelo órgão público e pela banca escolhida. No edital, serão colocadas todas as regras do concurso. Nele constarão informações como vagas, especialidades, cargos, datas de provas e de inscrições e quais conteúdos serão exigidos.
Publicação do edital O edital, geralmente, é publicado no Diário Oficial. O candidato deve ler atentamente o documento para se sair bem no concurso. É bom lembrar que especialistas recomendam que o candidato comece a estudar antes da publicação do edital. As primeiras provas acontecem em no máximo 60 dias após a publicação do documento.
Provas São aplicadas sempre nos fins de semana e os candidatos precisam chegar ao local uma hora antes do horário marcado. Algumas bancas exigem que os candidatos levem caneta na cor preta, com cartucho transparente. É comum que os concursos tenham três (ou até mais) fases de provas, portanto é importante ficar atento a esse calendário.
Com a divulgação dos gabaritos e demais resultados, os candidatos podem entrar com recurso, caso não concordem com algum item. Geralmente, o prazo dado pela banca organizadora é de dois dias.
A comissão organizadora analisa todos os recursos. Com isso, pode haver alteração nos gabaritos ou no resultado, por exemplo. Há uma nova publicação com as mudanças.
É o resultado final do concurso depois de todos os recursos, se houver. É a lista definitiva dos candidatos aprovados.
Essa é a última etapa do concurso. Serão convocados os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Caso haja cadastro de reserva, os aprovados serão chamados de acordo com a necessidade de cada órgão.
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